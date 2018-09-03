Методолог Георгий Щедровицкий в 1994 году: У России нет места в глобализированном мире 03 сентября 2018 | 09:01 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Основатель движения методологов Георгий Щедровицкий незадолго до своей смерти, в начале 1994 года прогнозировал, куда движется "Новая Россия". Перестройку он называл "переворотом номенклатуры", но эта номенклатура на способна на создание современного государства. Удел России - быть сырьевым, дискриминируемым придатком Запада.





Георгий Щедровицкий с начала своей научной деятельности исповедовал экономический детерминизм, или "классический марксизм" - примат экономики над политикой, базиса и надстройки. После 1991 года он также оставался верен этому принципу, и в 1994 году в своей работе "Поисках форме", вышедшей в сборнике "Иное", говорил о настоящем и будущем России, исходя из такого марксистского анализа.



Блог Толкователя уже писал,



Как будет выглядеть Новый Дивный Мир



Щедровицкий ещё в 1994 году - напомню, это пик разрухи России, когда почти никому тут не было дела до визионерства - весьма точно предсказал, как будут выглядеть социально-политические отношения в новом глобализированном мире:



- Существенные изменения произошли на рынке труда, где рост значения подготовительных работ (программирования, проектирования, планирования, сценирования), по сравнению с исполнительскими, и общая интеллектуализация мыследеятельности привели к сдвигу от стратегии "продажи" к принципам "аренды" (лизинга) рабочего времени.



- Существенно трансформировались отношения между обществом и государством. Роль государственных институтов и концепций государственного суверенитета в решении внутристрановых и межстрановых проблем уменьшилась. Отдельные функции традиционного государства стали передаваться на надгосударственный уровень (уровень коалиций государств и сверхрегионов), а также на уровень территорий (местных органов власти, коммун, муниципий, земель). "Гражданское общество" и "правовое государство", как ведущие персонажи европейского исторического процесса, постепенно "уходят со сцены", уступая место организованностям иного типа: "интеллектуальным программам", корпорациям (сплочённым группам и ассоциациям, использующим корпоративные формы организации) и "регионам". В этих условиях усиливается конкуренция между тремя (по крайней мере) концепциями государственности: правовой, бюрократической и программно-целевой.



- Буквально в течение одного столетия изменился ведущий тип политической культуры: от лидерской к партийной и от неё - к программной.



Что такое перестройка



- Перефразируя К.Маркса, можно утверждать, что изменения в СССР были вызваны глобальным противоречием между уровнем развития производительных сил, характерных для мирового хозяйства, и уровнем производственных отношений, сложившихся на территории Советского Союза. Грубо говоря, необходимость перестройки диктовалась глубоким отставанием системы производства и потребления, сложившихся в СССР, от образцов, стандартов и форм организации, характерных для мирохозяйственной кооперации конца ХХ века.







- Протосубъектом культурно-исторической трансформации выступила отечественная "номенклатура". Именно эта социальная прослойка, уже "почувствовав вкус приватизации" процессов и системы управления (включая существующий государственный аппарат), увидела возможности для реализации своих классовых интересов. Говоря социологическим языком, т.н. "перестройка" представляет собой "переворот", который производится "номенклатурой" (мечтающей стать бюрократией) в целях усиления самой современной бюрократии, и уже в силу этого носит верхушечный характер.



Место России в мире



- В современном мировом хозяйстве нет определённого и подготовленного места для России; там нет "пустоты", которую можно было бы заполнить существующей хозяйственно-социальной морфологией. Все рыночные ниши (как актуально существующие, так и потенциальные) уже заняты, все виды непосредственного встраивания в Мировое хозяйство (МХ) через специализацию уже спроектированы и реализуются другими странами и транснациональными корпорациями (ТНК) с опережением на пять-семь, а иногда и более лет. В МХ всё есть и (без России).



- Мировые процессы, обретя своего ситуативного представителя-носителя в лице отечественной "номенклатуры" и будучи реализованы в ткани существующей (сложившейся на территории б.СССР за последние 100-150 лет) культурной, социальной и хозяйственной организации, без сомнения, приобретут совершенно новую форму, удивительную и непредсказуемую, которая будет продуктом мутаций.



- Существует гигантский адаптационный потенциал постсоветской социальной структуры.



Почему у России не будет места в этом мире



- Место" идеологических рамок, обеспечивающих консолидацию властных групп и реализацию самих властных отношений (по отношению к другим социальным группам), сегодня занимает плохо отредактированный набор социал-патриотических и имперских идеологем. Последнее является:



а) закономерным ответом на внешнеполитические вызовы (в том числе, стремлением развитых стран сохранить Российскую Федерацию как "остаточную империю" для автономного поддержания устойчивости на территории б. СССР),



б) результатом осознания гибельности чисто националистических лозунгов для сформировавшейся за последние 300-400 лет транснациональной (мульти-национальной) социальной структуры,



в) а также эффектом рефлексии существующей пространственной организации хозяйственной и политической деятельности на территории России (в частности, значения процессов "освоения" Сибири и Дальнего Востока не только для самой России, но и в геополитической и геоэкономической перспективе).



- Сегодня уже достаточно ясно обозначены претензии культурной, хозяйственно-экономической "колонизации" территорий бывшего СССР со стороны США, Европы и стран АТР. Если Россия не сможет в ближайшей перспективе (15-20 лет) стать центром новой (как по форме, так и по содержанию) континентальной консолидации (на Евразийском материке), то она станет ареной действия других континентальных и мировых империй (протоимперий).



- Будучи по своему историческому происхождению результатом территориальной экспансии и колонизации, Российская Федерация сегодня не имеет устойчивых границ. Вокруг России формируется новый контур геополитических и геоэкономических напряжений; эти напряжения несут опасность серьёзных и затяжных региональных конфликтов.



- Будучи дискриминированной вовне, Россия по отношению к ближайшей периферии и "внутренним колониям" ведет себя как "акула" международной конкуренции.



- В конце 1960-х - начале 70-х существовала возможность занять место "новых индустриальных стран", однако она была упущена. Правящая группировка лелеяла надежду, что вторая волна индустриализации в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) не состоится, а чуть позже - что можно будет проскочить в "клуб" влиятельных стран на гребне мирового сырьевого (и прежде всего энергетического) кризиса. Однако и эти возможности были использованы крайне неэффективно. Сегодня в МХ реально входят только газовая отрасль и некоторые сегменты производства вооружений. Нефтяные ресурсы России в среднесрочной перспективе утратили роль ценности мирового значения (хотя и составляют важный сектор внутреннего хозяйственного комплекса и экономики СНГ), большая часть производств не способна выйти на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией. Но даже если это произойдет и российские экспортные отрасли "выйдут" на мировой рынок, это ещё не будет означать полноценного "включения" (участия) в МХ.



Как преодолеть отсталые системы управления Россией



- Быть "элитой" сегодня, это ещё не значит контролировать основные каналы и потоки движения "ресурсов"; это значит - целенаправленно включать их в различные мировые и страновые процессы, добиваясь максимально эффективного использования и приращения самой ресурсной базы.



- К сожалению, существующая "номенклатура" не имеет необходимой культуры (прежде всего и в основном социально-гуманитарной и философской), соответствующей интеллектуальной и технологической подготовки, не имеет представления о типе протекающих в обществе процессов и не может придать им необходимую скорость и направление.



В частности, это проявляется в неумении работать с массовыми политическими процессами в условиях межпрофессиональной коммуникации, неполной информации, неопределенности и коллективного действия, в условиях инноваций, кризиса; это проявляется в непонимании современных требований к научно-исследовательской и проектной работе, неумении использовать сетевые формы организации, информационные технологии, мобильные корпорации и многофокусные системы управления, характерные для "высоких" форм деятельности и мышления. Существующая "номенклатура", к сожалению, не умеет работать с системами, обладающими мышлением и рефлексией.



- Грубо говоря, она попросту неграмотна в социально-гуманитарной области, и "экономизм" (как особая инъекция гуманитарного подхода) не может компенсировать радикального отсутствия комплекса социально-гуманитарного знания и современных антропотехник.



- Столкнувшись с описанной выше задачей: вписать распадающуюся и вновь складывающуюся системную целостность России в системную целостность мирохозяйственного и культурного развития мышления и деятельности, номенклатура пасует и стремится подменить эту задачу целым рядом псевдоцелей: поддержкой (стабилизацией) производства, разработкой инвестиционных проектов, "восстановлением" империи или её хозяйственно-политических аналогов, сохранением идеологического контроля над процессами обучения и развития человека.



Кто придёт на смену российской номенклатуре



- Кто, какая социальная и профессиональная группа придет на смену номенклатуре, мечтающей стать "бюрократией" и финансово-промышленной олигархией? Какая группа придёт на смену современной бюрократии, приватизировавшей государственный аппарат и финансовую систему в качестве субъекта воспроизводства и развития систем деятельности? Какой ресурс может быть сопоставим по мощности влияния с монополией над распределением финансов и прав? Какова динамика смены ведущего субъекта развития в мировом контексте и в специфических условиях России?



- Во-первых, в мировом контексте такая социальная группа (потенциированный субъект развития и воспроизводства) должна владеть наиболее современными технологиями коллективного мышления и решения проблем новыми методами производства и использования знаний; именно "знания" (в широком смысле слова), а не капитал будет играть роль ключевого (замыкающего) ресурса для всей становящейся формации мыследеятельности.







- Во-вторых, в России эту миссию сможет взять на себя только та группа, которая одновременно с решением "внутренних" (собственно российских) проблем, сможет поставить и решить мировые проблемы (поставить российские проблемы как мировые).



- Для внутренней ситуации это означает, что параллельно с постсоветской "номенклатурой" и финансовой "олигархией" формируется слой свободных профессионалов, создающих рынок имён и рынок квалификаций в различных сферах деятельности. Мы уверены, что на рубеже ХХI столетия сложится популяция "интерлокеров" - стратегических посредников между различными типами знаний и типами (сферами) деятельности. Специфическим способом существования и воспроизводства для данной группы оказывается форма рамочных групп, интенциональных ассоциаций, интеллектуальных корпораций и деловых сетей.



- Смена формы (или распад формы) в вышележащем этаже (управления) происходит раньше (в физическом и деятельностном времени), чем в нижележащем. Однако в отношении постсоветского пространства РФ продолжит играть роль "малого империалиста". Запад оставил РФ как "остаточную империю" для автономного поддержания устойчивости на территории б.СССР Существующая номенклатура не умеет работать с системами, обладающими мышлением и рефлексией. Верно предугадал он и контуры "нового мира": "гражданское общество" и "правовое государство" постепенно уходят, уступая место организованностям иного типа - "интеллектуальным программам", корпорациям и "регионам".Георгий Щедровицкий с начала своей научной деятельности исповедовал экономический детерминизм, или "классический марксизм" - примат экономики над политикой, базиса и надстройки. После 1991 года он также оставался верен этому принципу, и в 1994 году в своей работе "Поисках форме", вышедшей в сборнике "Иное", говорил о настоящем и будущем России, исходя из такого марксистского анализа.Блог Толкователя уже писал, что такое методология и на каких принципах она базируется . После смерти Щедровицкого методологи оказались не востребованы властью. Положение изменилось с приходом в администрацию президента таких видных методологов, как глава АП Антон Вайно и первого замглавы АП Сергея Кириенко. Технократический, "моделированный" подход к управленческим системам вновь стал востребованным. А потому ещё более важно посмотреть на идеи основателя методологии Георгия Щедровицкого, чтобы понять, каким видят будущее России последователи его теории и практических методов управления.Щедровицкий ещё в 1994 году - напомню, это пик разрухи России, когда почти никому тут не было дела до визионерства - весьма точно предсказал, как будут выглядеть социально-политические отношения в новом глобализированном мире:- Существенные изменения произошли на рынке труда, где рост значения подготовительных работ (программирования, проектирования, планирования, сценирования), по сравнению с исполнительскими, и общая интеллектуализация мыследеятельности привели к сдвигу от стратегии "продажи" к принципам "аренды" (лизинга) рабочего времени.- Существенно трансформировались отношения между обществом и государством. Роль государственных институтов и концепций государственного суверенитета в решении внутристрановых и межстрановых проблем уменьшилась. Отдельные функции традиционного государства стали передаваться на надгосударственный уровень (уровень коалиций государств и сверхрегионов), а также на уровень территорий (местных органов власти, коммун, муниципий, земель). "Гражданское общество" и "правовое государство", как ведущие персонажи европейского исторического процесса, постепенно "уходят со сцены", уступая место организованностям иного типа: "интеллектуальным программам", корпорациям (сплочённым группам и ассоциациям, использующим корпоративные формы организации) и "регионам". В этих условиях усиливается конкуренция между тремя (по крайней мере) концепциями государственности: правовой, бюрократической и программно-целевой.- Буквально в течение одного столетия изменился ведущий тип политической культуры: от лидерской к партийной и от неё - к программной.- Перефразируя К.Маркса, можно утверждать, что изменения в СССР были вызваны глобальным противоречием между уровнем развития производительных сил, характерных для мирового хозяйства, и уровнем производственных отношений, сложившихся на территории Советского Союза. Грубо говоря, необходимость перестройки диктовалась глубоким отставанием системы производства и потребления, сложившихся в СССР, от образцов, стандартов и форм организации, характерных для мирохозяйственной кооперации конца ХХ века.- Протосубъектом культурно-исторической трансформации выступила отечественная "номенклатура". Именно эта социальная прослойка, уже "почувствовав вкус приватизации" процессов и системы управления (включая существующий государственный аппарат), увидела возможности для реализации своих классовых интересов. Говоря социологическим языком, т.н. "перестройка" представляет собой "переворот", который производится "номенклатурой" (мечтающей стать бюрократией) в целях усиления самой современной бюрократии, и уже в силу этого носит верхушечный характер.- В современном мировом хозяйстве нет определённого и подготовленного места для России; там нет "пустоты", которую можно было бы заполнить существующей хозяйственно-социальной морфологией. Все рыночные ниши (как актуально существующие, так и потенциальные) уже заняты, все виды непосредственного встраивания в Мировое хозяйство (МХ) через специализацию уже спроектированы и реализуются другими странами и транснациональными корпорациями (ТНК) с опережением на пять-семь, а иногда и более лет. В МХ всё есть и (без России).- Мировые процессы, обретя своего ситуативного представителя-носителя в лице отечественной "номенклатуры" и будучи реализованы в ткани существующей (сложившейся на территории б.СССР за последние 100-150 лет) культурной, социальной и хозяйственной организации, без сомнения, приобретут совершенно новую форму, удивительную и непредсказуемую, которая будет продуктом мутаций.- Существует гигантский адаптационный потенциал постсоветской социальной структуры.- Место" идеологических рамок, обеспечивающих консолидацию властных групп и реализацию самих властных отношений (по отношению к другим социальным группам), сегодня занимает плохо отредактированный набор социал-патриотических и имперских идеологем. Последнее является:а) закономерным ответом на внешнеполитические вызовы (в том числе, стремлением развитых стран сохранить Российскую Федерацию как "остаточную империю" для автономного поддержания устойчивости на территории б. СССР),б) результатом осознания гибельности чисто националистических лозунгов для сформировавшейся за последние 300-400 лет транснациональной (мульти-национальной) социальной структуры,в) а также эффектом рефлексии существующей пространственной организации хозяйственной и политической деятельности на территории России (в частности, значения процессов "освоения" Сибири и Дальнего Востока не только для самой России, но и в геополитической и геоэкономической перспективе).- Сегодня уже достаточно ясно обозначены претензии культурной, хозяйственно-экономической "колонизации" территорий бывшего СССР со стороны США, Европы и стран АТР. Если Россия не сможет в ближайшей перспективе (15-20 лет) стать центром новой (как по форме, так и по содержанию) континентальной консолидации (на Евразийском материке), то она станет ареной действия других континентальных и мировых империй (протоимперий).- Будучи по своему историческому происхождению результатом территориальной экспансии и колонизации, Российская Федерация сегодня не имеет устойчивых границ. Вокруг России формируется новый контур геополитических и геоэкономических напряжений; эти напряжения несут опасность серьёзных и затяжных региональных конфликтов.- Будучи дискриминированной вовне, Россия по отношению к ближайшей периферии и "внутренним колониям" ведет себя как "акула" международной конкуренции.- В конце 1960-х - начале 70-х существовала возможность занять место "новых индустриальных стран", однако она была упущена. Правящая группировка лелеяла надежду, что вторая волна индустриализации в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) не состоится, а чуть позже - что можно будет проскочить в "клуб" влиятельных стран на гребне мирового сырьевого (и прежде всего энергетического) кризиса. Однако и эти возможности были использованы крайне неэффективно. Сегодня в МХ реально входят только газовая отрасль и некоторые сегменты производства вооружений. Нефтяные ресурсы России в среднесрочной перспективе утратили роль ценности мирового значения (хотя и составляют важный сектор внутреннего хозяйственного комплекса и экономики СНГ), большая часть производств не способна выйти на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией. Но даже если это произойдет и российские экспортные отрасли "выйдут" на мировой рынок, это ещё не будет означать полноценного "включения" (участия) в МХ.- Быть "элитой" сегодня, это ещё не значит контролировать основные каналы и потоки движения "ресурсов"; это значит - целенаправленно включать их в различные мировые и страновые процессы, добиваясь максимально эффективного использования и приращения самой ресурсной базы.- К сожалению, существующая "номенклатура" не имеет необходимой культуры (прежде всего и в основном социально-гуманитарной и философской), соответствующей интеллектуальной и технологической подготовки, не имеет представления о типе протекающих в обществе процессов и не может придать им необходимую скорость и направление.В частности, это проявляется в неумении работать с массовыми политическими процессами в условиях межпрофессиональной коммуникации, неполной информации, неопределенности и коллективного действия, в условиях инноваций, кризиса; это проявляется в непонимании современных требований к научно-исследовательской и проектной работе, неумении использовать сетевые формы организации, информационные технологии, мобильные корпорации и многофокусные системы управления, характерные для "высоких" форм деятельности и мышления. Существующая "номенклатура", к сожалению, не умеет работать с системами, обладающими мышлением и рефлексией.- Грубо говоря, она попросту неграмотна в социально-гуманитарной области, и "экономизм" (как особая инъекция гуманитарного подхода) не может компенсировать радикального отсутствия комплекса социально-гуманитарного знания и современных антропотехник.- Столкнувшись с описанной выше задачей: вписать распадающуюся и вновь складывающуюся системную целостность России в системную целостность мирохозяйственного и культурного развития мышления и деятельности, номенклатура пасует и стремится подменить эту задачу целым рядом псевдоцелей: поддержкой (стабилизацией) производства, разработкой инвестиционных проектов, "восстановлением" империи или её хозяйственно-политических аналогов, сохранением идеологического контроля над процессами обучения и развития человека.- Кто, какая социальная и профессиональная группа придет на смену номенклатуре, мечтающей стать "бюрократией" и финансово-промышленной олигархией? Какая группа придёт на смену современной бюрократии, приватизировавшей государственный аппарат и финансовую систему в качестве субъекта воспроизводства и развития систем деятельности? Какой ресурс может быть сопоставим по мощности влияния с монополией над распределением финансов и прав? Какова динамика смены ведущего субъекта развития в мировом контексте и в специфических условиях России?- Во-первых, в мировом контексте такая социальная группа (потенциированный субъект развития и воспроизводства) должна владеть наиболее современными технологиями коллективного мышления и решения проблем новыми методами производства и использования знаний; именно "знания" (в широком смысле слова), а не капитал будет играть роль ключевого (замыкающего) ресурса для всей становящейся формации мыследеятельности.- Во-вторых, в России эту миссию сможет взять на себя только та группа, которая одновременно с решением "внутренних" (собственно российских) проблем, сможет поставить и решить мировые проблемы (поставить российские проблемы как мировые).- Для внутренней ситуации это означает, что параллельно с постсоветской "номенклатурой" и финансовой "олигархией" формируется слой свободных профессионалов, создающих рынок имён и рынок квалификаций в различных сферах деятельности. Мы уверены, что на рубеже ХХI столетия сложится популяция "интерлокеров" - стратегических посредников между различными типами знаний и типами (сферами) деятельности. Специфическим способом существования и воспроизводства для данной группы оказывается форма рамочных групп, интенциональных ассоциаций, интеллектуальных корпораций и деловых сетей.- Смена формы (или распад формы) в вышележащем этаже (управления) происходит раньше (в физическом и деятельностном времени), чем в нижележащем. Толкователь



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