Как в СССР в 1930 году представляли мир 2000 года 24 августа 2018 | 09:23 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в



В 1930 году советский журнал "Вокруг света" представил, как будет жить человечество в 2000 году. Очень точно было предсказано появление интернета, после чего отомрёт бумажная печать, а банки будут делать расчёты в сети. Основой экономики и станет электрический двигатель, а ископаемое топливо будет использоваться только в химической промышленности. Транспорт в городах уйдёт под землю. Быт будет забирать минимум времени, и люди всё больше будут посвящать себя спорту, образованию и путешествиям. Единственные с чем не угадали советские футурологи - что передача электричества будет проходить без проводов.



При чтении этого прогноза надо обязательно учитывать, из какого социально-экономического положения страны это писалось. 1930 год - городского населения всего лишь около 25%, и в большинстве своём это вчерашние крестьяне, живущие в бараках, подвалах и коммуналках. Людей с высшим образованием в СССР - около 0,7%. Грязь, бедность, неустроенность, высокая заболеваемость венерическими болезнями, уличная преступность. В стране только-только появляется несколько современных заводов, построенных немцами или англичанами. По нынешним критериям, СССР 1930 года - это страна Третьего мира, что-то типа современного Вьетнама или Бангладеш.



И вот в этих условиях авторы футурологического очерка довольно точно описывают начало XXI века. И здраво - тут нет типичной для того времени социалистической фантастики об установлении социализма на всём земном шаре и даже на Луне и Марсе. Наоборот, очень много ссылок на опыт США, видеть в которых идеал научного и экономического устройства общества в СССР не стеснялись. Мы приводим статью "В 2000 году" из журнала "Вокруг света" №12, 1930 год, с небольшими сокращениями.







Грядущий век, по всей вероятности, будет веком электричества и бурного использования новых источников силы. В настоящее время мы ещё на пороге этого развития, но все говорит за то, что уже в ближайшие годы значительно уменьшится значение угля, как источника энергии, хотя тот же уголь может свободно найти себе широкое применение в другой области хозяйственной жизни.



Каковы же будут новые источники энергии, достаточно мощные для растущих потребностей человечества? Простой и убедительный ответ дают нам технические новинки, которые начинают находить себе применение ещё в наши дни. Энергию начнут извлекать из падающей воды, её станут извлекать из воздуха и ветра, будут находить в земной глубине, в морской волне и солнечном свете.



Новый дом



Прежде всего сведётся к минимуму сама домашняя работа. "Священный огонь" домашнего очага окончательно и бесповоротно исчезнет. Не придётся ни щепать лучину для растопки, ни разбивать на куски уголь. Да и сам дом завоёван будет всё тем же электричеством. От погреба до чердака, всюду будут стоять электрические печи, и газовые и тепловые аппараты, обслуживаемые дальними станциями. Эти огромные центральные станции с избытком обеспечат город светом и теплом, пользуясь водой, ветром, воздухом и другими, ещё неведомыми нам видами энергии. Огромные же здания обзаведутся, возможно, собственными силовыми установками.



Теперь всякому понятно, что наш дом, наше домашнее хозяйство, по сравнению с фабрикой или заводом, безнадежно устарели, находятся ещё на примитивной ступени развития. Во всех областях жизни видны огромные достижения и явно отстало одно только домашнее хозяйство, которое продолжает требовать самого широкого и длительного применения человеческой силы. Вот этому отсталому виду хозяйства и положен будет конец. Домашней хозяйке уже не придётся больше вертеть мясорубку или кофейную мельницу, чистить картофель, выбивать из ковров пыль, стирать и гладить белье, начищать обувь. Маленький двигатель и удобная машина заменят собой нашу женскую прислугу, эту горемычную домашнюю работницу. Машина и электричество упростят также домашнюю работу. Конечно, домашнее хозяйство нуждается ещё в небьющемся стекле, которое шло бы на выработку всевозможной кухонной и чайной посуды. И такое твёрдое стекло уже в 1926 году появилось в Америке, которая задумалась ныне над производством еще особого гибкого стекла.







Домашнее хозяйство достигнет значительного упрощения, которое позволит матери уделить больше времени воспитанию своих детей и физическому за ними уходу. Да и само жилище наше станет более гигиеничным, чем теперь, не говоря уже о том, что человеку в большей мере предоставлены будут разнообразные спортивные залы и площадки, солнечные вышки, бассейны для плавания и т.д. Искусственное освещение сравняется с дневным светом. Если солнечный свет ценен своими ультрафиолетовыми лучами, которые так благотворно влияют на наше тело, то в настоящее время и в искусственное освещение включены те же ультрафиолетовые лучи.



Значительные изменения произойдут ещё в ближайшие десятилетия и с электрическими лампочками накаливания. Наши теперешние лампочки являются пожирателями тока: только 10% доставляемой им энергии превращается в свет, остальная уходит почти целиком в теплоту. А потому в недалеком будущем должен появиться "холодный" свет или, во всяком случае, такой, который будет поглощать значительно меньше теплоты. Возможность такого света лучше всего доказывается самой природой. Ведь микроскопические животные, вызывающие свечение моря, а также ивановские червячки, светятся в ночную пору, совершенно не излучая из себя никакой теплоты.



В настоящее время общепризнано, что обычные стёкла на наших окнах вредны для живущих за ними людей. Ведь эти стекла являются непреодолимой преградой для ультрафиолетовых лучей, оказывающих на человеческое тело столь изумительное оздоравливающее влияние. Биохимическому институту в штате Мэн (Америка) уже в настоящее время удалось создать из горного кристалла большое стекло, толщиной в 0,25 мм. Ясно всё огромное значение для будущего этого изобретения. Равным образом и английскому ученому Lamplough удалось в 1926 году изобрести так наз. Vita-стекло (Жизнь-стекло), которое точно так же пропускает через себя ультрафиолетовые лучи. Изумительные результаты этого нововведения наглядно обнаружились прежде всего в Лондонском Зоологическом саду, где vita-стекло было вставлено в различные клетки. А дальше то же благотворное влияние окон с vita-стеклами было подтверждено в одной школе, где в одном классе занималось в течение года 30 учеников, состояние здоровье которых значительно улучшилось, чем при занятиях в классе с обычными окнами.



Как будет выглядеть наша промышленность и наши города?



Внешний облик их точно так же резко изменится под влиянием новых источников силы. Ни одна фабричная труба уже не будет дымить даже в тех местах, где раньше сосредотачивалась тяжёлая промышленность. Настал век, который обходится без огня. Все стало чистым и красивым. Сады и лужайки начнут радовать наш взор там, где раньше носились дым и копоть. И всем этим люди обязаны будут электричеству и химии. В белых кителях стоят рабочие у своих станков в светлых чистых фабриках; паровые котлы и угольные топки отойдут уже в область прошлого. Исчезнут теперешние гигантские машины, в связи с переходом к другим методам работы, когда начнут пускаться в ход бесшумные электрические машины. Появятся законы, которые запретят в промышленности пользование огнём, ибо электрическая сила и химическая обработка будут свободно гнуть железо, лить сталь и плавить чугун.







Какими станут наши города?



Если раньше, в средние века, центром города являлись церкви, то теперь таким центром служит чистая и свободная от пыли промышленность. Рабочие в самое короткое время будут приезжать на работу, пользуясь подземными железными дорогами или же собственными автомобилями. Все механические средства сообщения уйдут под землю, ибо для гигантски разросшегося движения улицы окажутся уже слишком узкими. Города будут изрезаны сетью огромных туннелей. Лошади и извозчичьи пролётки навсегда исчезнут из поля нашего зрения. Городское уличное движение сделается куда проще и спокойнее, чем в наши дни. Дребезжание трамвая, рёв автомобилей и вообще весь ужасающий городской гвалт, делающий людей нервными и больными – всё это исчезнет. Всякая доставка дров и угля на грузовиках прекратится, ибо отопительные центральные станции и электрическая энергия будут в изобилии снабжать теплом и светом каждую квартиру. Пневматические пылесосные машины будут разъезжать по улицам и забирать пыль.



Точно так же придет конец и нашим почтальонам. Воздушная городская почта по особым трубам соединится с каждым домом. Все письма и пакеты с центральных станций мгновенно долетят до своего назначения. Возможно, что и путём радио-электрического письма на расстоянии человеку удастся значительно упростить свои письменные сообщения.



Люди перестанут жить и в узких, тесных улицах, затемняемых высокими зданиями. В жизнь будет проводиться совершенно новая распланировка городов, чтобы успешно справляться со всё более растущим движением; огромные города с многомиллионным населением разобьются на значительно меньше единицы с населением в несколько сотен тысяч человек. Уже теперь большой город идёт к особой специализации, подразделяясь на фабричный городок, торговый, административный и т.д., а вокруг него – жилые пригороды для городского населения и снабжающие город продовольствием крестьянские хозяйства (например, огородники). Дома будут строиться в соответствии с потребностями как человека, так и разнообразных средств и путей сообщения.



Современный же город устроен настолько беспорядочно, что заставляет человека зря расточать много сил и не даёт возможности как следует восстановить их после напряженного рабочего дня. Например, сколько времени уходит у рабочего и служащего на одни поездки к месту работы и обратно.



Европа может, конечно, многое заимствовать у Америки в деле городского строительства, но возведение высоких зданий должно идти рука об руку с ростом города вширь, чтобы удачно справляться со всё увеличивающимся движением. В этом случае будет обеспечено в городе достаточно места для устройства центральных вокзалов, аэродромов и больших авто-гаражей. Да и само население может гигиенически устроиться только при достаточных размерах города, чтобы не быть вечно оглушённым уличным шумом и получать достаточно света и воздуха. Все пути сообщения будут отличаться не только своей быстротой, но ещё доступностью и удобством. Конечно, не будет недостатка и в небоскрёбах, но все высокие здания будут не только иметь большие окна и широкие балконы, но и окружены также садами и лужайками; спортивные площадки устроены будут не только рядом с домами, но и на крышах, которые дадут также место для воздушных и солнечных ванн. Вместительные залы будут предоставляться для различных собраний или семейных праздников, а нижние этажи отведены будут под гаражи. Возможно, что и подземные дороги будут останавливаться у нижних этажей огромных домов, откуда живущие в них люди могут разом подниматься на лифтах к своим частным квартирам.







Дальновидение



Дальновидение помогло человеку знакомиться с мировыми событиями не только в общественных местах, но и в своей квартире. Особые электрические станции быстро дают возможность увидеть любую часть света, точнее, каждый его уголок. И директору какой-нибудь фабрики уже не нужно будет садиться в поезд или автомобиль, чтобы сговариваться с кем-нибудь по важному делу. Ему достаточно будет одного телефона, чтобы вполне отчетливо увидеть на матовой пластинке нужного ему человека и вычитать у него с лица то, что не передаётся одними словами. Любящая пара, разделённая, быть может, целым океаном или материком, будет с помощью аппаратов дальновидения приветствовать друг друга. Банки начнут обмениваться своими векселями и чеками путём беспроволочной передачи изображения.



Что касается газет, то нехватка или дороговизна дерева заставят отказаться от печатания газетных листов. Словом, издатели точно так же пользуются электрическими установками для дальновидения, которыми они и снабжают своих подписчиков. Небольшой столик покрыт сверху молочного цвета пластинкой, на которой появляются световые буквы, составляющие передовые статьи, фельетоны, хронику и т.д. Среди текста могут быть разбросаны и кино-рисунки; ведь беспроволочную передачу кинокартин знали ещё в 1926 году. Уже в наши дни беспроволочная передача письма, изображений и движущихся предметов настолько подвинулась вперед, что является только вопросом времени, когда она войдёт в наш повседневный быт. Если уже теперь, например, возможно не только вести телефонные переговоры между Лондоном и Нью-Йорком, но также передать в течение 5 минут изображения отпечатанного газетного листа, то насколько уйдёт вперёд такая техника за много десятков лет, остающихся до 2000 года.





Кино на расстоянии и радиоволны



Кино на расстоянии в 2000 году уже ни в ком не вызывает удивления. Давно перестали поражаться и голосам киноактёров, так как первый говорящий фильм удался по-настоящему еще в 1924 году; равным образом с полотна исчезли и серые однотонные картины. Теперь пользуются уже цветной кинематографией, которая вдобавок пластически передаёт разнообразные изображения.



Среди всех технических достижений последних лет наибольшие успехи выпали на долю радиоволн. В недалёком будущем можно будет с их помощью передавать не только звуковые и световые изображения, но и токи сильного напряжения. Знаменитый электрофизик Маркони в феврале 1927 года в одном из научных обществ Лондона прочёл доклад, в котором защищал полную возможность беспроволочной передачи электрической энергии. В будущем окажутся совершенно бесполезными все кабельные сети для распределения электрической энергии. Осуществление этих технических предсказаний, конечно, перевернёт весь строй нашей теперешней техники. Люди установят в разнообразных помещениях и своих домах такие аппараты, которые будут пускаться в ход с помощью передаваемых электрических волн. Самолеты, автомобили, локомотивы, подводные лодки и корабли могут пользоваться беспроволочно передаваемой им энергией, послушно управляясь установленными в них электромоторами. Так преобразится весь технический облик человеческой жизни.



В 1930 году советский журнал "Вокруг света" представил, как будет жить человечество в 2000 году. Очень точно было предсказано появление интернета, после чего отомрёт бумажная печать, а банки будут делать расчёты в сети. Основой экономики и станет электрический двигатель, а ископаемое топливо будет использоваться только в химической промышленности. Транспорт в городах уйдёт под землю. Быт будет забирать минимум времени, и люди всё больше будут посвящать себя спорту, образованию и путешествиям. Единственные с чем не угадали советские футурологи - что передача электричества будет проходить без проводов.При чтении этого прогноза надо обязательно учитывать, из какого социально-экономического положения страны это писалось. 1930 год - городского населения всего лишь около 25%, и в большинстве своём это вчерашние крестьяне, живущие в бараках, подвалах и коммуналках. Людей с высшим образованием в СССР - около 0,7%. Грязь, бедность, неустроенность, высокая заболеваемость венерическими болезнями, уличная преступность. В стране только-только появляется несколько современных заводов, построенных немцами или англичанами. По нынешним критериям, СССР 1930 года - это страна Третьего мира, что-то типа современного Вьетнама или Бангладеш.И вот в этих условиях авторы футурологического очерка довольно точно описывают начало XXI века. И здраво - тут нет типичной для того времени социалистической фантастики об установлении социализма на всём земном шаре и даже на Луне и Марсе. Наоборот, очень много ссылок на опыт США, видеть в которых идеал научного и экономического устройства общества в СССР не стеснялись. Мы приводим статью "В 2000 году" из журнала "Вокруг света" №12, 1930 год, с небольшими сокращениями.Грядущий век, по всей вероятности, будет веком электричества и бурного использования новых источников силы. В настоящее время мы ещё на пороге этого развития, но все говорит за то, что уже в ближайшие годы значительно уменьшится значение угля, как источника энергии, хотя тот же уголь может свободно найти себе широкое применение в другой области хозяйственной жизни.Каковы же будут новые источники энергии, достаточно мощные для растущих потребностей человечества? Простой и убедительный ответ дают нам технические новинки, которые начинают находить себе применение ещё в наши дни. Энергию начнут извлекать из падающей воды, её станут извлекать из воздуха и ветра, будут находить в земной глубине, в морской волне и солнечном свете.Прежде всего сведётся к минимуму сама домашняя работа. "Священный огонь" домашнего очага окончательно и бесповоротно исчезнет. Не придётся ни щепать лучину для растопки, ни разбивать на куски уголь. Да и сам дом завоёван будет всё тем же электричеством. От погреба до чердака, всюду будут стоять электрические печи, и газовые и тепловые аппараты, обслуживаемые дальними станциями. Эти огромные центральные станции с избытком обеспечат город светом и теплом, пользуясь водой, ветром, воздухом и другими, ещё неведомыми нам видами энергии. Огромные же здания обзаведутся, возможно, собственными силовыми установками.Теперь всякому понятно, что наш дом, наше домашнее хозяйство, по сравнению с фабрикой или заводом, безнадежно устарели, находятся ещё на примитивной ступени развития. Во всех областях жизни видны огромные достижения и явно отстало одно только домашнее хозяйство, которое продолжает требовать самого широкого и длительного применения человеческой силы. Вот этому отсталому виду хозяйства и положен будет конец. Домашней хозяйке уже не придётся больше вертеть мясорубку или кофейную мельницу, чистить картофель, выбивать из ковров пыль, стирать и гладить белье, начищать обувь. Маленький двигатель и удобная машина заменят собой нашу женскую прислугу, эту горемычную домашнюю работницу. Машина и электричество упростят также домашнюю работу. Конечно, домашнее хозяйство нуждается ещё в небьющемся стекле, которое шло бы на выработку всевозможной кухонной и чайной посуды. И такое твёрдое стекло уже в 1926 году появилось в Америке, которая задумалась ныне над производством еще особого гибкого стекла.Домашнее хозяйство достигнет значительного упрощения, которое позволит матери уделить больше времени воспитанию своих детей и физическому за ними уходу. Да и само жилище наше станет более гигиеничным, чем теперь, не говоря уже о том, что человеку в большей мере предоставлены будут разнообразные спортивные залы и площадки, солнечные вышки, бассейны для плавания и т.д. Искусственное освещение сравняется с дневным светом. Если солнечный свет ценен своими ультрафиолетовыми лучами, которые так благотворно влияют на наше тело, то в настоящее время и в искусственное освещение включены те же ультрафиолетовые лучи.Значительные изменения произойдут ещё в ближайшие десятилетия и с электрическими лампочками накаливания. Наши теперешние лампочки являются пожирателями тока: только 10% доставляемой им энергии превращается в свет, остальная уходит почти целиком в теплоту. А потому в недалеком будущем должен появиться "холодный" свет или, во всяком случае, такой, который будет поглощать значительно меньше теплоты. Возможность такого света лучше всего доказывается самой природой. Ведь микроскопические животные, вызывающие свечение моря, а также ивановские червячки, светятся в ночную пору, совершенно не излучая из себя никакой теплоты.В настоящее время общепризнано, что обычные стёкла на наших окнах вредны для живущих за ними людей. Ведь эти стекла являются непреодолимой преградой для ультрафиолетовых лучей, оказывающих на человеческое тело столь изумительное оздоравливающее влияние. Биохимическому институту в штате Мэн (Америка) уже в настоящее время удалось создать из горного кристалла большое стекло, толщиной в 0,25 мм. Ясно всё огромное значение для будущего этого изобретения. Равным образом и английскому ученому Lamplough удалось в 1926 году изобрести так наз. Vita-стекло (Жизнь-стекло), которое точно так же пропускает через себя ультрафиолетовые лучи. Изумительные результаты этого нововведения наглядно обнаружились прежде всего в Лондонском Зоологическом саду, где vita-стекло было вставлено в различные клетки. А дальше то же благотворное влияние окон с vita-стеклами было подтверждено в одной школе, где в одном классе занималось в течение года 30 учеников, состояние здоровье которых значительно улучшилось, чем при занятиях в классе с обычными окнами.Внешний облик их точно так же резко изменится под влиянием новых источников силы. Ни одна фабричная труба уже не будет дымить даже в тех местах, где раньше сосредотачивалась тяжёлая промышленность. Настал век, который обходится без огня. Все стало чистым и красивым. Сады и лужайки начнут радовать наш взор там, где раньше носились дым и копоть. И всем этим люди обязаны будут электричеству и химии. В белых кителях стоят рабочие у своих станков в светлых чистых фабриках; паровые котлы и угольные топки отойдут уже в область прошлого. Исчезнут теперешние гигантские машины, в связи с переходом к другим методам работы, когда начнут пускаться в ход бесшумные электрические машины. Появятся законы, которые запретят в промышленности пользование огнём, ибо электрическая сила и химическая обработка будут свободно гнуть железо, лить сталь и плавить чугун.Если раньше, в средние века, центром города являлись церкви, то теперь таким центром служит чистая и свободная от пыли промышленность. Рабочие в самое короткое время будут приезжать на работу, пользуясь подземными железными дорогами или же собственными автомобилями. Все механические средства сообщения уйдут под землю, ибо для гигантски разросшегося движения улицы окажутся уже слишком узкими. Города будут изрезаны сетью огромных туннелей. Лошади и извозчичьи пролётки навсегда исчезнут из поля нашего зрения. Городское уличное движение сделается куда проще и спокойнее, чем в наши дни. Дребезжание трамвая, рёв автомобилей и вообще весь ужасающий городской гвалт, делающий людей нервными и больными – всё это исчезнет. Всякая доставка дров и угля на грузовиках прекратится, ибо отопительные центральные станции и электрическая энергия будут в изобилии снабжать теплом и светом каждую квартиру. Пневматические пылесосные машины будут разъезжать по улицам и забирать пыль.Точно так же придет конец и нашим почтальонам. Воздушная городская почта по особым трубам соединится с каждым домом. Все письма и пакеты с центральных станций мгновенно долетят до своего назначения. Возможно, что и путём радио-электрического письма на расстоянии человеку удастся значительно упростить свои письменные сообщения.Люди перестанут жить и в узких, тесных улицах, затемняемых высокими зданиями. В жизнь будет проводиться совершенно новая, чтобы успешно справляться со всё более растущим движением; огромные города с многомиллионным населением разобьются на значительно меньше единицы с населением в несколько сотен тысяч человек. Уже теперь большой город идёт к особой специализации, подразделяясь на фабричный городок, торговый, административный и т.д., а вокруг него – жилые пригороды для городского населения и снабжающие город продовольствием крестьянские хозяйства (например, огородники). Дома будут строиться в соответствии с потребностями как человека, так и разнообразных средств и путей сообщения.Современный же город устроен настолько беспорядочно, что заставляет человека зря расточать много сил и не даёт возможности как следует восстановить их после напряженного рабочего дня. Например, сколько времени уходит у рабочего и служащего на одни поездки к месту работы и обратно.Европа может, конечно, многое заимствовать у Америки в деле городского строительства, но возведение высоких зданий должно идти рука об руку с ростом города вширь, чтобы удачно справляться со всё увеличивающимся движением. В этом случае будет обеспечено в городе достаточно места для устройства центральных вокзалов, аэродромов и больших авто-гаражей. Да и само население может гигиенически устроиться только при достаточных размерах города, чтобы не быть вечно оглушённым уличным шумом и получать достаточно света и воздуха. Все пути сообщения будут отличаться не только своей быстротой, но ещё доступностью и удобством. Конечно, не будет недостатка и в небоскрёбах, но все высокие здания будут не только иметь большие окна и широкие балконы, но и окружены также садами и лужайками; спортивные площадки устроены будут не только рядом с домами, но и на крышах, которые дадут также место для воздушных и солнечных ванн. Вместительные залы будут предоставляться для различных собраний или семейных праздников, а нижние этажи отведены будут под гаражи. Возможно, что и подземные дороги будут останавливаться у нижних этажей огромных домов, откуда живущие в них люди могут разом подниматься на лифтах к своим частным квартирам.Дальновидение помогло человеку знакомиться с мировыми событиями не только в общественных местах, но и в своей квартире. Особые электрические станции быстро дают возможность увидеть любую часть света, точнее, каждый его уголок. И директору какой-нибудь фабрики уже не нужно будет садиться в поезд или автомобиль, чтобы сговариваться с кем-нибудь по важному делу. Ему достаточно будет одного телефона, чтобы вполне отчетливо увидеть на матовой пластинке нужного ему человека и вычитать у него с лица то, что не передаётся одними словами. Любящая пара, разделённая, быть может, целым океаном или материком, будет с помощью аппаратов дальновидения приветствовать друг друга. Банки начнут обмениваться своими векселями и чеками путём беспроволочной передачи изображения.Что касается газет, то нехватка или дороговизна дерева заставят отказаться от печатания газетных листов. Словом, издатели точно так же пользуются электрическими установками для дальновидения, которыми они и снабжают своих подписчиков. Небольшой столик покрыт сверху молочного цвета пластинкой, на которой появляются световые буквы, составляющие передовые статьи, фельетоны, хронику и т.д. Среди текста могут быть разбросаны и кино-рисунки; ведь беспроволочную передачу кинокартин знали ещё в 1926 году. Уже в наши дни беспроволочная передача письма, изображений и движущихся предметов настолько подвинулась вперед, что является только вопросом времени, когда она войдёт в наш повседневный быт. Если уже теперь, например, возможно не только вести телефонные переговоры между Лондоном и Нью-Йорком, но также передать в течение 5 минут изображения отпечатанного газетного листа, то насколько уйдёт вперёд такая техника за много десятков лет, остающихся до 2000 года.Кино на расстоянии в 2000 году уже ни в ком не вызывает удивления. Давно перестали поражаться и голосам киноактёров, так как первый говорящий фильм удался по-настоящему еще в 1924 году; равным образом с полотна исчезли и серые однотонные картины. Теперь пользуются уже цветной кинематографией, которая вдобавок пластически передаёт разнообразные изображения.Среди всех технических достижений последних лет наибольшие успехи выпали на долю радиоволн. В недалёком будущем можно будет с их помощью передавать не только звуковые и световые изображения, но и токи сильного напряжения. Знаменитый электрофизик Маркони в феврале 1927 года в одном из научных обществ Лондона прочёл доклад, в котором защищал полную возможность беспроволочной передачи электрической энергии. В будущем окажутся совершенно бесполезными все кабельные сети для распределения электрической энергии. Осуществление этих технических предсказаний, конечно, перевернёт весь строй нашей теперешней техники. Люди установят в разнообразных помещениях и своих домах такие аппараты, которые будут пускаться в ход с помощью передаваемых электрических волн. Самолеты, автомобили, локомотивы, подводные лодки и корабли могут пользоваться беспроволочно передаваемой им энергией, послушно управляясь установленными в них электромоторами. Так преобразится весь технический облик человеческой жизни. Конечно, мы заглянули только в отдельные уголки будущей жизни, затронули только некоторые изобретения, которые найдут себе широкое применение в недалёком будущем. Но уже сказанного достаточно, чтобы понять неизбежность резких изменений во всём укладе нашей теперешней домашней жизни. Разве в будущем городе с его широким плановым хозяйством, с центральными силовыми станциями, с организованной в нём стихией коллективного труда, может удержаться наше теперешнее домашнее хозяйство? Когда освещение, отопление и изготовление пищи, когда отдых и развлечение будут обобществлены, тогда не сохранится и наше домашнее хозяйство. Оно утонет в социалистических формах новой жизни. Толкователь



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