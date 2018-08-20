У украинцев под миллион стволов легального оружия

20 августа 2018 | 17:43

В украинцев на руках официально зарегистрировано около одного миллиона единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает DW со ссылкой на ответ Национальной полиции на запрос.

По данным Департамента превентивной деятельности Нацполиции, по состоянию на 31 июля 2018 года в собственности граждан находились 892 тысячи 854 единицы огнестрельного оружия. Речь идет о зарегистрированном охотничьем нарезном и гладкоствольном оружии.

Как пояснил глава «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгий Учайкин, под гладкоствольным охотничьим оружием полиция подразумевает классические охотничьи ружья — так называемые «двустволки» и помповые ружья. Под нарезным оружием имеются в виду, например, гражданские версии автомата Калашникова и снайперских винтовок, нарезные охотничьи карабины.

В полиции отметили, что с 2013 года число единиц огнестрельного оружия на руках украинцев колебалась в пределах от 800 до 900 тысяч. В конце 2016 года на учете ведомств полиции находилось более 920 тысяч единиц огнестрельного оружия.

В то же время по подсчетам «Украинской ассоциации владельцев оружия», не менее 1,5 миллиона украинцев имеют на руках 2,5 единицы только зарегистрированного оружия.

Отмечается, что процедуру перерегистрации оружия каждый ее владелец должен проходить каждые 3 года, и граждане часто не соблюдают это правило.

Вместе с тем, по словам Учайкина, в собственности граждан Украины находится и короткоствольное оружие. Ситуацию с его учетом он называет «катастрофической».

По данным «Украинской ассоциации владельцев оружия», в Украине на руках граждан находится, по меньшей мере, 300 тысяч только травматических пистолетов.

По данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в 2017 году на руках у украинцев суммарно находилось около 4,4 миллиона единиц легального и нелегального оружия.

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