ДНК-тест поможет взломать организм человеака как компьютер

ДНК-тесты MyGenetics направлены на улучшение качества жизни. Они исследуют гены, которые несут в себе информацию о весе, пищевых привычках, физических нагрузках. Есть несколько вариантов исследований.

→ MyWellness ориентирован на нормализацию веса, диагностику пищевых непереносимостей, улучшение спортивных показателей, профилактику некоторых заболеваний, связанных с питанием (диабет второго типа, болезнь Альцгеймера, целиакия, гипертензия кофеиновая и солезависимая).

→ MyBaby — тест для формирования индивидуального подхода к здоровью ребенка: определение пищевых непереносимостей, предрасположенности к заболеваниям, потребности в питательных вещества (баланс БЖУ). Тест также выявляет перспективные направления спортивного развития, потребность в витаминах, необходимых для развития детского организма.

→ MyBeauty — для выявления внутренних характеристик кожи и волос, помогающих сохранить красоту и здоровье тела с помощью определения генетических особенностей.

Рекомендации на основе генетических маркеров Нутригенетика — это раздел генетики, изучающий взаимосвязь генов и потребностей в питании человека, а также его физической активности. Некоторые исследования генома человека, указывающие на предрасположенности и особенности организма, помогают при расшифровке понять, какие конкретно рекомендации можно дать человеку. Так, можно избежать ожирения или метаболического синдрома (комплекс нарушений — факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний — «Хайтек»), провести профилактику сахарного диабета, избежать аллергических реакций.

Одно из самых масштабных исследований — Food4me Strategies for Personalised Nutrition . Для него объединились ученые из десяти европейских институтов. Они предоставляли для людей рекомендации в зависимости от их фенотипических, биохимических и генетических параметров, а затем смотрели, насколько это было эффективнее общеизвестных рекомендаций по здоровому образу жизни. В исследовании приняли участие 1 607 человек, эффект от изменения образа жизни по рекомендациям оценивали через три и шесть месяцев. В итоге рекомендации, которые включали в себя данные ДНК-исследований, эффективнее по сравнению с общими, направленными на здоровый образ жизни.

Какие гены за что отвечают Чтобы правильно подбирать питание или физическую активность, надо использовать данные клинических испытаний. К примеру, соотношение нутриентов влияет на эффективность диетотерапии при избыточном весе или метаболическом синдроме. Основа нутригенетики — в том, что она индивидуальна и выявляет потребности конкретного человека. Высокобелковая и низкобелковая диеты имеют разную эффективностьв зависимости от генотипа FTO — этот ген отвечает за количество жира в организме. В доказательном исследовании врачи взяли 742 взрослых человека, имеющих лишний вес. Измерили их состав тела и распределение жира с помощью рентгеновской абсорбциометрии и компьютерной томографии. И обнаружили, что эффективное снижение веса происходит у людей, имеющих аллель гена с риском ожирения, при высокобелковой диете, чем у тех, кто обладает теми же генетическими данными, но с другим типом питания.

ДНК-тест MyWellness направлен на понимание потребностей человеческого организма. В нем определяется индивидуальная реакция организма на продукты и физическую нагрузку на основе анализа 32 генов. Вы сможете определить, как организм работает, какие витамины он плохо усваивает, а где — их переизбыток. Как вы на самом деле реагируете на алкоголь, кофе, никотин, жирное и сладкое. А также к какому виду спорта имеется высокая предрасположенность, а к какому — низкая.



Такая информация поможет скорректировать образ жизни, питание, не тратить ресурсы, а эффективно их расходовать. Зная свои генетические особенности, вы получаете «инструкцию» к собственному телу. С ее помощью вы сможете подстроиться под потребности своего организма, не перегружая внутренние системы, и давая себе именно те продукты и физическую нагрузку, которые будут действительно полезны.

В зависимости от генотипа TCF7L2 изменяется эффект низкоуглеводной диеты с пищевыми волокнами для терапии диабета второго типа и метаболического синдрома. А в зависимости от генотипа PPARG изменяется эффективность высокожировой и низкожировой диеты — при этом человеку ни в коем случае нельзя исключать жиры из питания. Тренд среди биохакеров — потребление биологических добавок для увеличения продолжительности жизни и улучшения здоровья. Биологические добавки должны употребляться только по необходимости, иначе — толку не будет. Потому что для каждого заболевания или его профилактики нужна собственная дозировка и определенный набор веществ.

Так, например, при наличии варианта гена APOE4 прием рыбьего жира снижает риск болезни Альцгеймера. А при наличии полиморфизма (гены, представленные в популяции несколькими разновидностями — «Хайтек») в гене MTHFR наиболее эффективен прием 5-метилфолиевой кислоты для профилактики атеросклероза. Обычная, чаще всего рекомендуемая фолиевая кислота в данном варианте гена показывает низкую эффективность. Даже кофе может быть противопоказан , к примеру, при одной из форм гена CYP1A1, увеличивающей риск инфаркта миокарда и артериальной гипертензии при употреблении этого напитка.

Физическая активность будет эффективна в определенных случаях при похудении, а в других — нет. Например, при полиморфизме в гене FTO, связанном с ожирением, в случае занятий спортом лишний вес может не грозить. А вот полиморфизм в генах ADRB2 и ADRB3 приводит к снижению эффективности физических упражнений, поэтому в таком случае без диеты не обойтись.

Конкретные случаи решения проблем из практики диетолога, основанные на генетическом исследовании

Пациент С., 49 лет. Жалобы: лишний вес, тяжесть при ходьбе и нагрузке, одышка, вялость, упадок сил, депрессия. Рост 175 см, вес 135 кг, жировая масса тела 64,9 кг (норма до 16–17 кг).

При проведении генетического анализа MyGenetics был выявлен генотип А/А в гене FABP2. При таком варианте насыщенные жиры достаточно быстро всасываются в кишечник. Поэтому чем больше употреблять продуктов животного происхождения, тем больше вес будет становиться. Также у пациента был обнаружен вариант C/C по гену PPARG, в этом случае жировая масса росла пропорционально потребляемой жирной пище. К тому же был выявлен генотип G/T по гену TCF7L2 — повышенный риск диабета второго типа. Пациенту поставили диагноз — ожирение третьей степени. Назначили низкожировой рацион питания с профилактикой диабета второго типа и разгрузочными днями и индивидуальный комплекс упражнений. За три месяца пациент потерял 20 кг. Индекс массы тела стал соответствовать второй степени ожирения.

Пациентка В., 13 лет. Жалобы: выраженный дефицит массы тела (при высококалорийной диете), проблемы с пищеварением (запоры и диарея). Рост 140 см, вес 29 кг.

Пациентке был поставлен диагноз — генетическая непереносимость глютена, у нее был обнаружен генотип G/G по гену HLA-DQ2.2, ассоциирован с непереносимостью глютена и развитием целиакии. Это заболевание как раз и приводит к дефициту массы тела, проблемам с пищеварением, отставанием в развитии. К тому же она была носительницей гена FABP2, способствующего высокой скорости транспорта насыщенных жиров в кишечнике, а это значит, что при высокожировой диете она бы набирала вес. Ей исключили полностью злаковые, увеличили количество полезных жиров, через два месяца пациентка прибавила 4 кг и избавилась от проблем с пищеварением.

Пациентка Н., 35 лет. Жалобы: повышенная утомляемость, слабость, снижение работоспособности, мышечная слабость, частые головные боли, метеоризм и боль в животе после приема пищи. Рост 170 см, вес 65 кг.

У пациентки обнаружилась непереносимость лактозы — был выявлен генотип С/С по гену LCT. В таком случае непереносимость лактозы (молочный сахар, содержащийся в молоке — «Хайтек») могла появиться во взрослом возрасте. Ей назначили диету с безмолочными продуктами, через два месяца жалобы у пациентки исчезли: прошла головная боль, ушли проблемы с ЖКТ — боль, метеоризм. Женщина стала более активной и похудела на 3 кг.