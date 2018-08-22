Новая полиция и Погранслужба: откаты с работорговцев, поборы с нелегалов

22 августа 2018 | 08:26 , Галина Котовськая

В Одесской области образовался новой криминальный спрут из числа полицейских, ответственных за борьбу с торговлей людьми, и служащих Государственной пограничной службы. Преступный синдикат за полтора года добился монопольного права крышевать незаконных мигрантов, а также переправления проституток или секс-рабынь за границу – преимущественно в Турцию и арабские страны.

Фундаментом преступной деятельности силовиков стали родственные связи - Николай Андреевич Кульчицкий возглавляет управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления национальной полиции в Одесской области (далее – БТЛ), а его двоюродный брат Игорь Владимирович Кульчицкий - начальник первого сектора межрайонного оперативно - розыскного отдела Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«Система» Кульчицких

Именно связка родственников из двух ведомств, контролирующих и охраняющих миграционные потоки, позволила эффективно наладить процесс по обилечиванию иностранных граждан на территории Одесской области. Братья Кульчицкие выстроили двухуровневую систему поборов: непосредственно при въезде в страну через одесский аэропорт и внутри нее – на крупных рынках региона, таких как «7 км» и «Привоз».

Точно также двухуровневая система Кульчицких работает при отправлении украинских девочек в Турцию и прочие восточные страны в сексуальное рабство. Николай Кульчицкий крышует вербовщиков в Одесской области, а его двоюродный брат обеспечивает беспрепятственный выезд девушек за пределы страны.

Запятнанное прошлое Николая Кульчицкого

С целью развеивания каких-либо сомнений насчет героев данного рассказа, расскажем о фактах из биографии Николая Кульчицкого, информация о коих хранится в материалах уголовных дел.

В 2010 году следователи прокуратуры в рамках уголовного дела задокументировали процесс получения откатов с проституток Николаем Кульчицким в бытность его начальником сектора по борьбе с преступлениями в сфере общественной морали УМВД в Одесской области. Во время обыска у него обнаружили банковскую карточку, на которую «мамочка» с Таможенной площади по кличке Ляля ежемесячно скидывала деньги. Неопровержимыми доказательствами стали видеозаписи с банкоматов – Николай Кульчицкий и его жена пользовались оформленной на сутенершу карточкой и снимали с нее наличные деньги. Саму Лялю вместе с Николаем Кульчицким задержали и доставили в управление внутренней безопасности МВД. По показаниям Ляли в момент задержания, она принесла Кульчицкому 50 тысяч гривен, которые он положил в сейф.

Прямой рейс в колонию для Кульчицкого отменила областная прокуратура, а точнее прокурор по данному делу Сергей Костенко, который за $20 000 спустил дело по тормозам, а потом и закрыл его. Банковскую карточку прокурор посчитал недостаточным доказательством (а вдруг Ляля сама ее уронила у Кульчицкого в офисе), а Лялю по указанию прокуратуры отпустили, которая тот час же исчезла на несколько месяцев из города. Сейф был доставлен в прокуратуру для вскрытия. Открыв его, прокуроры, естественно, не обнаружили в нем 50 тысяч гривен. Сам Костенко потом сетовал: «Нет Ляли - нет и дела».

Кстати, ныне экс-прокурор Костенко трудится в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров...

Во второй раз неправомерную деятельность Николая Кульчицкого смогли разоблачить сотрудники внутренней безопасности МВД в 2015 году под руководством Котэ Мчедлашвили, когда при обыске в одном из кабинетов управления БТЛ был обнаружен список иностранцев, обилечиваемых полицейскими. Список этот составлялся Николаем Кульчицким, который на тот момент занимал пост заместителя начальника управления. Благодаря высокому покровительству определенных лиц Кульчицкого отправили в ссылку в Полтавскую область, где он трудился начальником Миргородского отдела полиции до конца 2016 года. С исходом грузинов и приходом команды Дмитрия Головина Кульчицкий возвращается на белом коне сразу в кресло начальника УБТЛ. А теперь о сегодняшних делах мафии в погонах …

Поборы с иностранцев

По прибытию в аэропорт из дальнего зарубежья – Сирии, Китая, Афганистана, Индии, Вьетнама и африканских стран – иностранцев обилечивают по $500-$1000 с каждого. Если у прибывшего иностранного гражданина по очечаянию оказались все документы в полном соответствии с законодательством, то его могут поддать «обработке», задержав в фильтрационном пункте для иностранцев на территории аэропорта. При этом человеку разъясняется, что ему откажут во въезде в страну. Нетрудно представить чем заканчивается ситуация по запугиванию в фильтрационном пункте, которая может длиться до трех дней.

Рынки «7 км» и «Привоз» излюбленное место для орлов братьев Кульчицких, где они ловят испуганных иностранцев также непринужденно, как медведь ловит рыбу на мелководье.

В частности, рейды на «7 км» происходят каждые две недели, так как на нем пребывает порядка 10 000 нелегальных мигрантов. На рынок «высаживается» десант полицейских и пограничников. Хотя подобные проверки должны осуществляться сугубо Государственной миграционной службой, так как только они имеют полномочия составлять административные протоколы за нарушения в сфере миграционного законодательства. Таким образом, постоянные вылазки Госпогранслужбы с полицейскими являются незаконными и могут квалифицироваться в порядке ст. 365 Уголовного кодекса Украины «превышение должностных полномочий».

Участвовать в облавах на нелегалов полицейские и пограничники могут во время специальной операции «Мигрант», сопровождая сотрудников ГМС, или по поручению следователя, чего, естественно, подопечные Кульчицкого не делают, ибо придется делиться еще и со следствием полиции. Де-юре незаконное задержание иностранцев без участия миграционщиков может стать основанием для открытия уголовного производства против полицейских и пограничников в порядке статьи 146-1 Уголовного кодекса Украины «арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави…». Почему это не происходит, то есть кто «кроет» преступления братьев Кульчицких, вы узнаете в следующей статье.

На рынках полицейские проверяют сроки пребывания иностранцев в Украине. В этом им помогают пограничники, которые в своей ведомственной базе смотрят дату пересечения границы. Без родственных связей в Госпогранслужбе начальнику БТЛ Николаю Кульчицкому пришлось бы брать с собой ГМС, и, соответственно, делиться собранными деньгами с ними (у полицейских нет доступа к миграционным базам данных). А так все в семью.

Пойманных на рынке нелегалов БТЛ с пограничниками продают их родственникам или друзьям от $1000 до $1500 за одного. Тех, у кого нарушен срок пребывания в стране, отсутствуют документы или есть трудоустройство на основе временного вида на жительство (запрещено законом.- прим. автора), ставят на программу – $200 месяц. Денежные средства собирают лично сотрудники БТЛ.

Но не все так гладко. Последний летний месяц 2018 года в Одесской области проводится операция «Мигрант». Это период, когда открывается всеобщая охота на иностранцев. Тем не менее, даже во время официальной операции «Мигрант» семья Кульчицких не пускает на рынок «7 км» никакие другие контролирующие и правоохранительные органы, что чуть не подвело их под монастырь.

4 августа БТЛ совместно с пограничниками задерживает 16 иностранцев. 13 из них добросовестно билетят по $1000-$1500, а три - отказываются. Видимо, крепкие орешки попались. Начальник БТЛ Николай Кульчицкий начинает изрядно нервничать. В это время товарищи троих незаконно удерживаемых иностранцев пожаловались в Киев, началась проверка фактов. В коридорах управления по борьбе с торговлей людьми запахло жареным.

Чтобы скрыть факт незаконного задержания, полицейские вместе с пограничниками отправились на рынок «7 км» и повторно задержали те же 13 человек. На этот раз их доставили в райотдел полиции, где сотрудники миграционный службы составили на них протоколы об административных правонарушениях.

В качестве отчета перед Киевом весь процесс был заснят на камеру. Мол, мы никого не билетили – все по закону. Видео ролик с очередной громкой «перемогой» Кульчицкого разместили на всех информационных ресурсах полиции. Его не сложно обнаружить и сегодня.

Ко всему прочему, братья Кульчицкие установили контроль над нелегалами, работающими в подпольных цехах Одесской области. Всего в регионе располагается примерно 30-40 незаконных производств. Организаторы фабрик платят в районе $200 c работника в месяц. Бывает, что для некоторых устанавливают общую таксу на весь цех на индивидуальных условиях.

«Единый налог» для проституток

Отправка девушек в Турцию на трудоустройство, а по факту в сексуальное рабство осуществляется через гражданина Турции по имени Мухамеда. За одну девочку Мухамед отстегивает $ 1 000 полицейским из БТЛ. Иногда молодых и наивных девиц ищут через проституток. Задачу им ставит их «мамочка». Жертвам сексуального рабства вербовщицы перед отправлением рисуют красивую картинку. В остальных случаях, которые стали достоянием общественности, родственники, друзья или знакомые продают своих близких людей в сексуальное рабство. Из тысяч женщин, отправляемых в Турцию, практически никто не приезжает обратно в Украину, что является логичным. Возврат жертвы на родину грозит скандалом, а если таких будет тысячи, то настоящим международным резонансом. Конец карьеры сексуальной рабыни трагичен: с каждым годом она понижается в своем статусе все ниже и ниже, доходя до самого социального дна. Оттуда зачастую обратного пути нет.

За последние несколько лет одесский отдел полиции по борьбе с торговлей людьми не провел ни одной спецоперации по ликвидации организованных преступных группировок и международных каналов сбыта сексуальных рабынь. Раньше все было по-другому. Помимо заработка на хорошую жизнь милиционеры выполняли свою работу. Например, в 1997 году сотрудниками ГУМВД в Одесской области в ходе совместной операции с немецкой полицией и Интерполом была задержана международная группа, которая вывозила женщин в Германию и передавала подельникам в Турцию.

Как правило, полицейские ограничиваются показательными рейдами на тех точках, которые не стоят у них на «программе». Одним махом борцы с проституцией прибивают под себя новые бордели и пиарятся на разоблачении очередного притона.

Одесситы прекрасно знают два места, где уличные ночные бабочки стоят изо дня в день у всех на виду – на Таможенной площади возле кафе «Деволан» и на ул. Разумовской, как спускаться к центральному автовокзалу. Патрульным полицейским даны инструкции под какими номерами домов стоят «прибитые» проститутки. Их они при патрулировании в упор не замечают, чего нельзя сказать про новичков, которые пытаются самостоятельно вести бизнес. На залетных путанах бравые полицейские и делают тот мизерный показатель своей деятельности, который они с помпой показывают в СМИ. В то же время БТЛ вообще не пресекает работу сайтов, на которых есть все анкетные данные сотен проституток и контактные телефоны для их вызова.

За каждого нового сутенера или проститутку, пойманную своими подопечными, начальник БТЛ Николай Кульчицкий выплачивает ежемесячную комиссию в виде 20% от получаемой суммы отката. Любая проститутка, вне зависимости от того, где она работает – на квартире, в салоне (борделе), по объявлению в Интернете или на улице – платит ежемесячно $200. Проститутки с наинизшим статусом могут платить по $100.

Как давно одесский БТЛ разоблачал сутенеров, поставляющих малолетних проституток богатым людям? Ответ: достаточно давно. Ныне это обособленное направление в проституции курирует лично полковник полиции Николай Кульчицкий. Ведь среди частых клиентов есть много депутатов разных уровней и правоохранителей в том числе.

Разве все вышеизложенные факты бездействия и выборочного подхода в борьбе с проституцией не являются косвенными доказательством того, что управление полиции по борьбе с торговлей людьми создано специально для крышевания проституток и сексуального рабства?

Запрет на оказание сексуальных услуг однозначно существует для того, чтобы такие, как Николай Кульчицкий, сказочно обогащались. В развитых странах проститутки платят налоги в казну государства, а не мафии в погонах.

Виртуальный секс

Конечно, самой прибыльной статьей доходов копов из БТЛ все-таки являются иностранцы и проститутки-домушницы. Но не забыл Николай Кульчицкий и те несколько порностудии Одессы, где девушки «общаются» с клиентами через веб-камеру. Заработок одной средней по размерам студии в месяц составляет от $2 000 в день. Николай Кульчицкий получает с одной порностудии т $5000 до $10 000 в месяц.

Поэтому на работу к Николаю Кульчицкому очередь как в мавзолей. И вот почему.

Богатый коп с маленькой зарплатой

Супруга полицейского Николая Кульчицкого Олеся Борисовна в сентябре 2014 года приобрела частный дом в курортном районе Одесской области за 3 млн 200 тыся гривен или за 247 тысяч долларов США по курсу Нацбанка Украины на день покупки. Олеся Борисовна по данным Единого реестра юрлиц и предпринимателей никогда не занималась предпринимательской деятельностью и нигде не работала!

Из автотранспортных средств семья Кульчицкого владеет тремя иномарками. Одна – Toyota Rav4 2008 года оформлена на супругу Николая, а две остальные на его маму – Анастасию Георгиевну, которые были зарегистрированы на ее фамилию в один день – 01.01.2017. Это – Volkswagen Touareg 2013 года и Volkswagen Jetta 2016 года. Элитным внедорожником Touareg пользуется сам Николай Кульчицкий.

У мамы Кульчицкого есть еще две квартиры в Одессе – одна в престижном районе на ул. Палубная, 9 общей площадью 72,3 кв. метров и вторая – на ул. Генерала Петрова,30 площадью 44, 2 кв. метров.

Откуда у семьи начальника управления по борьбе с торговлей людьми такие средства - вы прочитали выше. Осталось только, чтобы НАЗК и правоохранительные органы, наконец-то, отреагировали на факт незаконного обогащения должностным лицом и привлекли Кульчицкого к ответственности по статье 368-2 УК Украины.

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