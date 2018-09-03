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Органиатору покушения на Бабченко дали 4,5 года

03 сентября 2018 | 10:17

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Голосеевский районный суд Киева после сделки со следствием приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, к 4, 5 годам лишения свободы, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.


"Да, эта информация соответствует действительности. 30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания – 4 года и 6 месяцев лишения свободы", - сказал В. Грицака журналистам в субботу в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина". 
 
По словам главы СБУ , приговор вступит в силу через месяц. 
 
Глава СБУ уточнил, что Б.Герман пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину. 
 
"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться", - отметил В.Грицак. 
 
Как сообщил ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в августе Б.Герман пошел на подготовку сотрудничества со следствием. 
 
"Действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими сотрудниками. Но суд еще не утвердил этого соглашения", - сказал Ю.Луценко. 
 
По словам генпрокурора, в своих показаниях Б.Герман, фактически, подтвердил версию преступления, по которой ему было предъявлено подозрение – "в том числе прямо указывает на представителя Российской Федерации, который передавал средства и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины". 
 
Ю.Луценко уточнил, что окончательное принятие соглашения произойдет только в судебном порядке. "После этого должен пройти еще месяц, и после этого оно станет доступно для общественности", - сказал генпрокурор. 



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