Органиатору покушения на Бабченко дали 4,5 года

03 сентября 2018 | 10:17

Голосеевский районный суд Киева после сделки со следствием приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, к 4, 5 годам лишения свободы, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Да, эта информация соответствует действительности. 30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания – 4 года и 6 месяцев лишения свободы", - сказал В. Грицака журналистам в субботу в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".



По словам главы СБУ , приговор вступит в силу через месяц.



Глава СБУ уточнил, что Б.Герман пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину.



"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться", - отметил В.Грицак.



Как сообщил ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в августе Б.Герман пошел на подготовку сотрудничества со следствием.



"Действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими сотрудниками. Но суд еще не утвердил этого соглашения", - сказал Ю.Луценко.



По словам генпрокурора, в своих показаниях Б.Герман, фактически, подтвердил версию преступления, по которой ему было предъявлено подозрение – "в том числе прямо указывает на представителя Российской Федерации, который передавал средства и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины".



Ю.Луценко уточнил, что окончательное принятие соглашения произойдет только в судебном порядке. "После этого должен пройти еще месяц, и после этого оно станет доступно для общественности", - сказал генпрокурор.