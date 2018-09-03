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Закрылась культовая альтернативная нью-йоркская газета The Village Voice
03 сентября 2018 | 10:22
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Популярная нью-йоркская еженедельная газета The Village Voice закрылась после более шести десятков лет еженедельного выхода в печать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The New Yorker и ряд американских телеканалов.
Как сообщила в воскресенье телекомпания NBC, газета не смогла справиться с финансовыми трудностями, и ее владелец Питер Барби принял решение о закрытии издания. Минувшая пятница стала последним рабочем днем для редакции еженедельника.
“Это печальный день для The Village Voice и для миллионов наших читателей”, — говорится в распространенном заявлении Барби. “Хотя The Village Voice больше не будет печататься, мы предпримем усилия с тем, чтобы наше наследие продолжало вдохновлять все новые поколения читателей и авторов”, — отметил он. По словам Барби, для этого бывшая редакция газеты работает над созданием электронного архива всех номеров издания.
В последние годы The Village Voice столкнулась со значительными трудностями с финансированием. Как отмечает телеканал CNN, это было связано со значительным сокращением прибыли, получаемой от размещения рекламы в печатной версии издания. В связи с этим в прошлом году владелец газеты принял решение полностью оказаться от бумажной версии и публиковать новые статьи исключительно на интернет-сайте, однако ситуацию это не спасло.
The Village Voice, освещавшая преимущественно события культурной жизни Нью-Йорка, была основана в 1955 году. Редакция издания изначально располагалась в небольшой частной квартире в районе Гринвич-Виллидж, в честь которого и был назван еженедельник. Со временем издание превратилось в одну из самых известных пишущих об искусстве и культуре нью-йоркских газет, журналисты которого трижды награждались Пулитцеровской премией. Газета публиковала статьи на тему политики и различные журналистские расследования.
В The Village Voice печатали свои рецензии американские музыкальные и кинокритики. Газета основала собственную премию, вручаемую лучшим нью-йоркским театральным постановкам года.
Как сообщал УНН, в мае этого года в США закрылся основанный Энди Уорхолом журнал Interview
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