Закрылась культовая альтернативная нью-йоркская газета The Village Voice

Как сообщила в воскресенье телекомпания NBC, газета не смогла справиться с финансовыми трудностями, и ее владелец Питер Барби принял решение о закрытии издания. Минувшая пятница стала последним рабочем днем для редакции еженедельника.

“Это печальный день для The Village Voice и для миллионов наших читателей”, — говорится в распространенном заявлении Барби. “Хотя The Village Voice больше не будет печататься, мы предпримем усилия с тем, чтобы наше наследие продолжало вдохновлять все новые поколения читателей и авторов”, — отметил он. По словам Барби, для этого бывшая редакция газеты работает над созданием электронного архива всех номеров издания.

В последние годы The Village Voice столкнулась со значительными трудностями с финансированием. Как отмечает телеканал CNN, это было связано со значительным сокращением прибыли, получаемой от размещения рекламы в печатной версии издания. В связи с этим в прошлом году владелец газеты принял решение полностью оказаться от бумажной версии и публиковать новые статьи исключительно на интернет-сайте, однако ситуацию это не спасло.

The Village Voice, освещавшая преимущественно события культурной жизни Нью-Йорка, была основана в 1955 году. Редакция издания изначально располагалась в небольшой частной квартире в районе Гринвич-Виллидж, в честь которого и был назван еженедельник. Со временем издание превратилось в одну из самых известных пишущих об искусстве и культуре нью-йоркских газет, журналисты которого трижды награждались Пулитцеровской премией. Газета публиковала статьи на тему политики и различные журналистские расследования.

В The Village Voice печатали свои рецензии американские музыкальные и кинокритики. Газета основала собственную премию, вручаемую лучшим нью-йоркским театральным постановкам года.

Как сообщал УНН, в мае этого года в США закрылся основанный Энди Уорхолом журнал Interview