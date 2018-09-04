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Зачем советская пропаганда в 1941 году изображала Гитлера гомосексуалистом?

04 сентября 2018 | 08:42

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В июле-августе 1941 года немецкий профессор-евгеник, специалист по сексуальным девиациям и политэмигрант Артур Кронфельд пишет в Москве пропагандистскую брошюру "Дегенераты у власти". В ней он описывает вождей нацистской Германии как физических и психических вырожденцев, а также - как сексуальных извращенцев. Ссылаясь на свою лечебную практику и информацию источников, Кронфельд утверждает, что Гитлер был гомосексуалистом, и этим объясняет зверства фюрера. Сексуальными меньшинствами он также называет ещё ряд вождей Германии.




Один-два месяца после начала нападения Германии на СССР советская пропаганда ещё пыталась взывать к логике и научным знаниям, пытаясь объяснить нацистскую агрессию. Это позже, начиная с 1942 года, пропагандистские лозунги стали сводиться к самым простым, вроде "Убей немца!". А немцы стали изображаться в виде зверей - волков или обезьян. Т.е. на первый план вышли самые простые, архетипические образы в обличении врага.
 
В июле 1941 года к написанию брошюры о немецких вождях приступил знаменитый немецкий врач Артур Кронфельд, в 1936 году эмигрировавший в СССР. В 1919 году Артур Кронфельд приходит работать в "Институт сексуальных наук", основанный М.Хиршфельдом, где был назначен руководителем "отделения душевных половых расстройств". Он обрёл славу как психиатр, занимающийся сексуальными девиациями. В то время ещё пытались "лечить" гомосексуализм, и немецкий профессор был в первых рядах экспериментаторов. Он лечил сексуальные меньшинства электрическим током, гипнозом и даже сверхмалыми дозами ядов.
 
Также Кронфельд был активным сторонником евгенических экспериментов, пытаясь улучшить "человеческую породу".
 
Во время немецкого наступления на Москву Кронфельд покончил жизнь самоубийством вместе с женой, приняв большую дозу барбитала. Это произошло 16 октября 1941 года, в тот самый день, когда Москва погрузилась в хаос из-за слухов о скорой сдаче города немцам Артур Кронфельд предпочёл смерть гипотетическому плену у нацистов.



(На заглавном фото - Гитлер в тюрьме Ландсберг во время визита товарищей по партии. 1924 год. На этом фото - издана брошюра была "Медицинским работником", что указывает на её "научность")

Почему немецкий профессор решил объяснить зверства немецких вождей их физическим вырождением и гомосексуализмом - понятно: профессиональная деформация. Он уверовал, что сущность любого человека можно описать с помощью измерениями частей тела и особенностями сексуальной жизни. Но почему на это пошло правительство СССР? Брошюра Кронфельда "Дегенераты у власти" вышла большим тиражом, кроме того, отрывки из неё зачитывали по советскому радио.
 
Блог Толкователя уже писал, что в СССР существовала большая евгеническая школа, статьи о ней можно почитать по соответствующему тэгу. А гомосексуализм, после его уголовного запрета в СССР в 1934 году, действительно ассоциировался с сексуальным влечением фашистов. К примеру, писатель Максим Горький писал тогда:
 
"Не десятки, а сотни фактов говорят о разрушительном, разлагающем влиянии фашизма на молодёжь Европы. Перечислять факты - противно, да и память отказывается загружаться грязью, которую всё более усердно и обильно фабрикует буржуазия. Укажу однако, что в стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодёжь, признан социально преступным и наказуемым, а в "культурной" стране великих философов, учёных, музыкантов он действует свободно и безнаказанно. Уже сложилась саркастическая поговорка: "Уничтожьте гомосексуалистов - фашизм исчезнет".
 
Как отягчающее обстоятельство, гомосекуализм "прикрепляли" к другим уголовным статьям "врагов народа", чтобы усилить эффект, показать "окончательно разложение фашистского преступника" К примеру, главу НКВД Николая Ежова судили не только как шпиона, но и гомосексуалиста (он, действительно, был бисексуалом).
 
Так что такое сосредоточение профессора Кронефельда в 1941 году на сексуальном поведении нацистских вождей должно было показать их как окончательных "дегенератов" - в то время медицинский термин, означавший одну из форм умственной отсталости". Мы приводим отрывок из работы Артура Кронефельда "Дегенераты у власти", в котором он описывает Гитлера и нескольких его половых партнёров:
 
Три дня сидел я вместе с Гитлером и его сообщниками в небольшой свидетельской комнате, ожидая допроса (на судебном заседании). Это время я использовал для внимательного наблюдения. Адольф Гитлер - среднего роста. Узкие плечи, широкий  таз, толстые ноги и тяжёлая походка подчеркивают безобразное строение тела. Незначительный лоб, небольшие мутные глаза, короткий черноволосый череп, слишком большой подбородок обнаруживают известную дегенеративную примитивность. Он невероятно гримасничает и постоянно пребывает в каком-то беспокойном движении.



Гитлер ненормален в половом отношении. Можно считать установленным, что чувство любви к женщине ему недоступно. В прошлом он был в половой связи с Гейнесом и Эрнстом. Оба были убиты по приказу рейхсканцлера 30 июня 1934 г. Я располагаю следующими сведениями о его интимной жизни: в конце 1932 г. известный в Берлине "телепато-гипнотизер" Гануссен, сторонник Гитлера и человек, близкий к фашистскому берлинскому начальнику полиции графу Геллдорфу, передавал мне, что Эрнст сам очень подробно рассказывал ему о его гомосексуальной близости с Гитлером.
 
Гануссен был убит 2 февраля 1933 г. не то самим Эрнстом, не то его коричневыми сподручниками, ибо он знал слишком много. О самом Эрнсте известно, что в 1923 г. он служил младшим полотёром ("мальчиком") в берлинском баре "Hollandais" на ул. Бюлова, где обычно встречались гомосексуалы. От Эрнста же стало известно о гомосексуальной близости Гитлера с Гейнесом. Позже гомосексуальные наклонности Гейнеса публично подтвердил Геббельс. Сделал он это, чтобы оправдать убийство, совершенное в 1934 г.
 
У Гитлера бывают эпилептические судорожные припадки. Все уродливые особенности личности Гитлера особенно опасны вследствие того, что его извращённые желания беспрепятственно реализуются, не сдерживаемые ни малейшими моральными тормозами. Характерно, что в безграничном самообожании "фюрер" возводит свои недостатки в принципы и идеалы, в своей книге он прославляет умение лгать как признак человека, выделяющегося над толпой; он рассматривает жестокость как качество истинного вождя и т.д.

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До 1934 г. Гесс был личным секретарём Гитлера. Наблюдатели описывают безудержный и фанатический пыл, охватывающий Гесса, когда он видит Гитлера или когда речь идёт о Гитлере. Так и дали ему кличку "Фрейлен Гесс". Остается тайной: находился ли Гитлер в половых отношениях с Гессом, как это было с Гейнесом и Эрнстом, которых постигла страшная судьба.



(Гитлер в молодости - справа)

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Духовное своеобразие Штрейхера патологично. Оно связано с необузданной и извращённой половой жизнью. Даже школьники, которым он преподавал, не уходили от его "ласки". Долго скрывался он в психиатрической клинике еврея Вюрцбугера. История болезни гласила: психопат с половыми извращениями, не ответственный за свои сексуальные преступления. Почти одновременно с Гитлером Штрейхер вошел в небольшую группу отчаянных - ядро "старых борцов". Так сроднились эти две "возвышенные" натуры "старых борцов". Штрейхер стал заместителем Гитлера и руководителем фашистов в Северной Баварии с резиденцией в Нюренберге. Начались беспробудные пьянки и разврат".

(После окончания Великой Отечественной тема "Гитлера-гомосексуалиста" была свёрнута советской пропагандой, и больше никогда не поднималась)
 
ТОЛКОВАТЕЛЬ


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