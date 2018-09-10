Вы только посмотрите, до чего хохлы довели русский Севастополь! 10 сентября 2018 | 20:55 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Город "русской славы" на четвертом году аннексии.

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Севастополь всегда был русским городом. По какой-то непонятной глупости Хрущёв перерисовал границы на карте, но дух севастопольцев перерисовать нельзя. Святая земля Севастополя пропитана кровью наших героических дедов. Мы заплатили огромную цену за свободу и мирное небо.



Нелепая ошибка дала хохлам возможность запустить свои руки в севастопольскую землю. Для них подвиг наших дедов – пустой звук. У них нет ничего святого! Их алчные лапы начали разрывать севастопольскую землю, рвать её на куски. Украинские коммерсанты начали строить в заповедниках жильё. Потомки бандеровцев стали осквернять наши святыни, превращая их в отхожее место. Ещё живы свидетели великого подвига, но на их глазах недобитые фашисты уже сношаются и испражняются на могилах героев. Абсолютное зло: в их алчных глазах углями горит алчность, нажива и предательство.



"Что же вы делаете, суки бандеровские?!" – восклицает старушка-мать. "Что же вы молчите, русские богатыри, когда вашу землю насилуют?" – взмолилась севастопольская земля.



И мы перестали молчать. Мы перестали терпеть унижение. И в 2014 году русский народ встал на защиту города, как вставали наши предки 77 лет назад. Все как один, плечом к плечу. Третья оборона Севастополя! И вышибли бандеровскую гадину со святой земли русской. Отрубили когтистую лапу фашизма, которая вцепилась в могилы наших предков.



Теперь всё будет хорошо. Теперь никто не посмеет гадить в Севастополе. Никто не посмеет издеваться над великим русским народом, осквернять его святыни.



Примерно такие настроения были у многих севастопольцев в 2014 году. Они рассказывали мне про ужасных украинцев, которые всё развалили и разворовали. Они уверяли, что сейчас наконец наведут порядок, и всё будет хорошо. Россия – это порядок. Я скептически смотрел на них тогда, в 2014 году. Но кто я такой, чтобы отбирать у людей мечту? Поэтому я просто ждал. В какой-то момент в мою голову даже закрались сомнения: а может, действительно получится? Может быть, пришлют из Москвы богатырей на землю севастопольскую и наведут порядок? Но богатыря Меняйло (предыдущий губернатор) хватило только на то, чтобы снести одну незаконно построенную 16-этажку. На этом чудеса закончились, и люди продолжили пилить бабло. В 2016-м стало понятно, что не поменялось ровным счётом ничего. Как воровали, так и воруют, причём всё те же рожи, всё те же беспринципные сволочи. Сменились таблички на кабинетах, сменились гербы на обложках паспортов, но суть осталась прежней. Мечта умерла. Сегодня 2018 год, но чиновники продолжают рассказывать про ужасных хохлов, которые всё продали, всё раздербанили и засрали.



Мне грустно смотреть на то, что происходит в городе. Но смотреть надо. И надо тыкать чиновников в этот бардак мордами, как обоссавшихся котят. Они, конечно, будут рассказывать вам, что во всём виноваты хохлы. Они будут извиваться и вырываться. Не дайте себя обмануть. Нет никаких злых хохлов, бандеровцев, коварного Обамы и Трампа. Есть мы, и мы позволяем всякой сволочи дербанить нашу землю, продавать наши города, осквернять могилы наших предков. Враг – он ближе, чем кажется. Это инфантилизм и безразличие, это аполитичность и смирение.



Посмотрите, как изменился Севастополь с 2014 года...







01. Один из символов города, 40-метровый монумент "Солдат и Матрос" в честь воинов Второй мировой войны, всё ещё стоит на фоне руин. Это один из самых известных и больших недостроев Севастополя. Излюбленное место молодёжи и граффитистов. Здесь должен был быть музей обороны Севастополя, но в 1988 году кончились деньги на его строительство, и почти 30 лет здание стояло недостроенным. Потом его частично снесли, но руины так и стоят, никому не нужные. Рядом лежит строительный мусор от снесённой 16-этажки.

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02. Поблизости второй символ города, обелиск "Городу-герою Севастополю". Ещё один позор.

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03. Памятник просто в ужасном состоянии. Когда вам будут рассказывать, как поляки или прибалты оскверняют монументы Великой Отечественной и переносят памятники туда-сюда, вспомните Севастополь. Именно в Севастополе памятник Великой Отечественной превратили в отхожее место. Люди приходят сюда бухать, ебаться и испражняться.

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04. Всё завалено бутылками, использованными презервативами и говном.

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05. Шикарные виды.

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06. Никому нет дела...

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07. Просто позорище. За 4 года власти не смогли сюда даже дворника отправить, чтобы говно с памятника убрал. Конечно, тут надо работать – куда проще обвязаться георгиевскими лентами и обклеить свою машину наклейками "Спасибо деду за победу". А чтобы с памятника деда убрать говно – это уже слишком сложно.

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08. Вот так мемориал выглядит сегодня:

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Вот фото 2015 года:





Что изменилось? Всё ещё сильнее разрушилось, стало больше говна и мусора.



09. Рядом стоят уродливые жилые комплексы, которые перекрыли набережную и уничтожили панораму города. Всем плевать. Деньги важнее.

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10. Панорама с другой стороны

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11. Всё застроено непонятными шалманами, и это сердце Севастополя. Бабло победило, и все видовые точки города застроили.

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12. Теперь нет шикарных панорам, нет видов и торжественной атмосферы города-героя. После войны на возрождение Севастополя были брошены лучшие силы. Разрушенный город преобразился. На месте руин выросли белоснежные нарядные здания, которые, словно моряки в парадной форме, ровными шеренгами стояли на палубах улиц... Где всё это?

30 42



13. Ничего не сносят, более того, появляются всё новые пристройки. Каждый клочок земли должен приносить бабло, а иначе зачем? Для чего деды кровь проливали, чтобы сегодня очередной чиновник не мог за рублик закрыть глаза на нарушения?

24 42



14. Может быть, вы хотели порядка?

19 46



15. По набережной просто неприятно гулять. Отовсюду музыка, какие-то непонятные строения.

29 49



16. С одной стороны дельфины, с другой – Путин.

22 46



17. Гостям города на выцветших плакатах показывают исторические снимки. События Великой Отечественной, кровопролитные бои и подвиги приравняли к событиям 2014 года. Во время войны в боях за Севастополь погибло 18 тысяч человек, десятки тысяч жителей города попали в плен и умерли позже. В 2014 году сменились таблички на кабинетах чиновников, а местные элиты сменили крышу, говорят, немного выросли откаты. И никого подобные сравнения не оскорбляют.

27 67



18. Набережная

21 46



19. Ещё 4 года назад каждая вторая футболка была с Путиным или "Вежливыми людьми". Сегодня их почти нет на прилавках. Патриотический угар прошёл, и народ потихоньку приходит в себя.

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20. Бизнес идёт

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21. Посадка на прогулочные кораблики – через нечистоты из помойных баков.

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22. Чтобы насладиться городом, надо отплыть от него подальше.

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23. Бабло приносит только жильё. Поэтому дома растут на любом свободном участке земли.

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24. Это семиэтажное здание элитных апартаментов. Как я понимаю, ни по украинскому, ни по российскому законодательству влепить жилой дом на воде невозможно. Но его влепили. Как? Это же не жилой дом, ну что вы, это небольшое здание яхт-клуба. Эту фотографию я сделал в 2015 году.





Ох, может быть, этот беспредел был при Украине? Как думаете, что поменялось? Навели порядок?



Вот это место сейчас. Яхт-клуб решил разрастись и начал строить ещё один жилой комплекс. Бабло побеждает. Это же незаконно? Ну что вы, скоро будет порядок, потерпите!

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25. Те, кто не смог договориться с новой крышей. Некоторые недострои так и стоят с украинских времён.

19 36



26. Прямо на берегу растут коробки многоквартирных домов, всё это делается под видом частного строительства. Тут по сочинской схеме продают доли в жилых помещениях.

23 41



27. Солдатский пляж. При Украине на берегу моря хотели строить какую-то грязелечебницу, народ очень хотел нормальный пляж и сквер. Смешные. Как можно хотеть сквер, когда можно построить грязелечебницу? Но это алчные хохлы хотели нагадить на русской земле. После 2014 года про грязелечебницу забыли, а на её месте чудесным образом появились многоквартирные жилые дома. Формально это, конечно, база отдыха, вы не подумайте – всё для детей и спортсменов. Прямо на берегу. Приходите в отдел продаж!

21 44



28. Всё это происходит прямо на берегу.

12 27



29. Тем временем в Севастополе нет ни одного нормального пляжа. Чтобы по-человечески сходить в туалет, отдохнуть, помыться.

18 38



30. Принцип очень простой. Если с кусочка земли можно заработать – значит, из него выкачают всё до последней капли. Если заработать нельзя – будет разруха и запустение. Это хорошо видно по памятникам, которые я вам показал. Ну какой прок с мемориалов Великой Отечественной? Нельзя заработать – пусть стоят в говне.

17 42



31. Другое дело – пляж. На пирсах очень удобно размещать рекламу!

18 50



32. Набережную можно застроить шалманами.

17 43



33. Порядок!

13 53



34. Чтобы никто не забывал про скрепы. Зачем делать дороги и убирать мусор, когда можно поставить крест?

65 52



35. Реклама

19 43



36.

16 37



37. Больше жилья!

13 33



38. Курортный сезон заканчивается, и выжатые пляжи остаются в руинах до следующего сезона.

18 41



39. А это знаменитый севастопольский парк Победы. Его начали благоустраивать в 1975-м, в год 30-летия Победы. Высадили 11 аллей с разными деревьями в честь городов-героев. После распада СССР парк пришёл в упадок, последний раз его благоустраивали в 2008-2009 годах.

23 30



Когда в город пришло федеральное бабло по программе развития Крыма и Севастополя, власти решили реконструировать парк Победы. Это целая эпопея!



В июле 2017 года Департамент экономического развития Севастополя разместил на сайте госзакупок



Начальная цена контракта составила 1 007 852 390 рублей. По первоначальному контракту работы в парке должны были быть завершены к 10 декабря 2018 года.



18 августа 2017 года контракт был заключён с ООО "Рабочий-1" из города Невельск Сахалинской области. Этот "Рабочий-1" был готов реконструировать парк Победы за 967 538 294 рубля и 40 копеек.



Конкурентами ООО "Рабочий-1" в борьбе за лакомый тендер выступили местное ООО "Глассок Крым" и ООО "Бизнес Горизонт" из Нижнего Новгорода. Любопытно, что все претенденты на контракт заявили о готовности выполнить работы за одинаковую сумму. Их предложения совпали до копейки: 967 миллионов 538 тысяч 294 рубля и 40 копеек.



После месяца работы выяснилось, что за сентябрь 2017 года ООО "Рабочий-1" вместо 120 миллионов рублей освоило 1,5 млн. Власти Севастополя разорвали контракт с компанией якобы из-за срыва графика и провели



Кстати, начальная цена контракта составляла 1 059 632 160 рублей, а "Глассок Крым" предложил выполнить работы за 1 059 630 000 рублей. Но севастопольские власти думали не очень долго. Потом, видимо, для очистки совести цену всё же снизили на 9 миллионов.



В ноябре 2017-го Федеральная антимонопольная служба аннулировала результаты аукциона. Департамент капитального строительства Севастополя вновь объявил конкурс, и вновь его каким-то образом выиграл "Глассок Крым".



Уже этим летом управление Следственного комитета по Крыму возбудило против гендиректора и владельца "Глассок Крым" Александра Пожарского уголовное дело по ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Оказывается, ещё 8 лет назад гражданин Германии А.Е.Пожарский



В России он тоже не спешил платить налоги. ФНС Крыма арестовала счета и технику ООО "Глассок Крым" на сумму более 200 млн рублей. Работа подрядчика фактически прекратилась.



Теперь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников



40. Теперь люди вынуждены ходить вдоль моря по грязной стройке, так как другой дороги нет.

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41. Стройку бросили давно. Нет ни ограждений, ни щитов, прикрывающих коммуникации. Открытые канавы, в которых уже начали расти деревья. Всем пофиг, никто не думает о безопасности.

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42. Примерно половина из миллиарда, выделенного на парк, уйдёт на "Аллею фонтанов". Это один из них.

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43. Фонтан в виде ордена. В Севастополе нехватка воды, и непонятно, откуда брать лишнюю воду на такой огромный фонтан. Зато скрепно!

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44. Музей Черноморского флота в самом центре города. Самолёты поросли плесенью.

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45. Здание было построено в 1895 году для музея Севастопольской обороны. Минобороны не постеснялось влепить кондей на фасад исторического здания, да ещё и издевательски прикрыть его фигурной решёточкой.

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46. Парковку на центральной площади так никто и не убрал.

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47. Все самые красивые места запаркованы машинами.

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48. Поднимаешься по прекрасной лестнице, чтобы полюбоваться закатом, но прямо на дорожках будет стоять повозка какого-то мудака.

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49. Парковка, мусор, граффити – вот современный Севастополь.

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50. Тротуары

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51. Из хороших новостей – в городе вроде бы собираются сделать платную парковку. Даже не верится в такое чудо. Но пока она не работает, и всем пофиг.

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52. Удобный переход закрасили и влепили забор. Народ теперь перебегает улицу.

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53.

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54. Севастополь – один из самых красивых городов в мире.

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Наверное, из-за своей истории он всегда воспринимался как военный моряк в парадном мундире. Идеальная выправка, безупречная форма... Когда-то на город можно было смотреть с уважением и восхищаться каждой его деталью.



Но что стало сегодня? На форме не хватает пуговиц, улыбка сверкает золотым зубом, вместо форменных брюк – треники с растянутыми коленками. Севастополь обрюзг, теперь он не стоит на капитанском мостике, а сидит в тёмном углу рюмочной и травит байки – о былом величии, о подвигах, о некогда прекрасной юности.



При этом Севастополь всё ещё невероятно красив. От этого особенно больно смотреть на то, что с ним сделали.

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56. Невероятная атмосфера. Каждый вечер севастопольцы на набережной поют песни и купаются в море.



57. Город из советских фильмов, город, который невозможно не любить, и оттого мои глаза наливаются гневом, когда я смотрю на бардак, который здесь расцветает.

Севастополь всегда был русским городом. По какой-то непонятной глупости Хрущёв перерисовал границы на карте, но дух севастопольцев перерисовать нельзя. Святая земля Севастополя пропитана кровью наших героических дедов. Мы заплатили огромную цену за свободу и мирное небо.Нелепая ошибка дала хохлам возможность запустить свои руки в севастопольскую землю. Для них подвиг наших дедов – пустой звук. У них нет ничего святого! Их алчные лапы начали разрывать севастопольскую землю, рвать её на куски. Украинские коммерсанты начали строить в заповедниках жильё. Потомки бандеровцев стали осквернять наши святыни, превращая их в отхожее место. Ещё живы свидетели великого подвига, но на их глазах недобитые фашисты уже сношаются и испражняются на могилах героев. Абсолютное зло: в их алчных глазах углями горит алчность, нажива и предательство."Что же вы делаете, суки бандеровские?!" – восклицает старушка-мать. "Что же вы молчите, русские богатыри, когда вашу землю насилуют?" – взмолилась севастопольская земля.И мы перестали молчать. Мы перестали терпеть унижение. И в 2014 году русский народ встал на защиту города, как вставали наши предки 77 лет назад. Все как один, плечом к плечу. Третья оборона Севастополя! И вышибли бандеровскую гадину со святой земли русской. Отрубили когтистую лапу фашизма, которая вцепилась в могилы наших предков.Теперь всё будет хорошо. Теперь никто не посмеет гадить в Севастополе. Никто не посмеет издеваться над великим русским народом, осквернять его святыни.Примерно такие настроения были у многих севастопольцев в 2014 году. Они рассказывали мне про ужасных украинцев, которые всё развалили и разворовали. Они уверяли, что сейчас наконец наведут порядок, и всё будет хорошо. Россия – это порядок. Я скептически смотрел на них тогда, в 2014 году. Но кто я такой, чтобы отбирать у людей мечту? Поэтому я просто ждал. В какой-то момент в мою голову даже закрались сомнения: а может, действительно получится? Может быть, пришлют из Москвы богатырей на землю севастопольскую и наведут порядок? Но богатыря Меняйло (предыдущий губернатор) хватило только на то, чтобы снести одну незаконно построенную 16-этажку. На этом чудеса закончились, и люди продолжили пилить бабло. В 2016-м стало понятно, что не поменялось ровным счётом ничего. Как воровали, так и воруют, причём всё те же рожи, всё те же беспринципные сволочи. Сменились таблички на кабинетах, сменились гербы на обложках паспортов, но суть осталась прежней. Мечта умерла. Сегодня 2018 год, но чиновники продолжают рассказывать про ужасных хохлов, которые всё продали, всё раздербанили и засрали.Мне грустно смотреть на то, что происходит в городе. Но смотреть надо. И надо тыкать чиновников в этот бардак мордами, как обоссавшихся котят. Они, конечно, будут рассказывать вам, что во всём виноваты хохлы. Они будут извиваться и вырываться. Не дайте себя обмануть. Нет никаких злых хохлов, бандеровцев, коварного Обамы и Трампа. Есть мы, и мы позволяем всякой сволочи дербанить нашу землю, продавать наши города, осквернять могилы наших предков. Враг – он ближе, чем кажется. Это инфантилизм и безразличие, это аполитичность и смирение.Посмотрите, как изменился Севастополь с 2014 года...01. Один из символов города, 40-метровый монумент "Солдат и Матрос" в честь воинов Второй мировой войны, всё ещё стоит на фоне руин. Это один из самых известных и больших недостроев Севастополя. Излюбленное место молодёжи и граффитистов. Здесь должен был быть музей обороны Севастополя, но в 1988 году кончились деньги на его строительство, и почти 30 лет здание стояло недостроенным. Потом его частично снесли, но руины так и стоят, никому не нужные. Рядом лежит строительный мусор от снесённой 16-этажки.02. Поблизости второй символ города, обелиск "Городу-герою Севастополю". Ещё один позор.03. Памятник просто в ужасном состоянии. Когда вам будут рассказывать, как поляки или прибалты оскверняют монументы Великой Отечественной и переносят памятники туда-сюда, вспомните Севастополь. Именно в Севастополе памятник Великой Отечественной превратили в отхожее место. Люди приходят сюда бухать, ебаться и испражняться.04. Всё завалено бутылками, использованными презервативами и говном.05. Шикарные виды.06. Никому нет дела...07. Просто позорище. За 4 года власти не смогли сюда даже дворника отправить, чтобы говно с памятника убрал. Конечно, тут надо работать – куда проще обвязаться георгиевскими лентами и обклеить свою машину наклейками "Спасибо деду за победу". А чтобы с памятника деда убрать говно – это уже слишком сложно.08. Вот так мемориал выглядит сегодня:Вот фото 2015 года:Что изменилось? Всё ещё сильнее разрушилось, стало больше говна и мусора.09. Рядом стоят уродливые жилые комплексы, которые перекрыли набережную и уничтожили панораму города. Всем плевать. Деньги важнее.10. Панорама с другой стороны11. Всё застроено непонятными шалманами, и это сердце Севастополя. Бабло победило, и все видовые точки города застроили.12. Теперь нет шикарных панорам, нет видов и торжественной атмосферы города-героя. После войны на возрождение Севастополя были брошены лучшие силы. Разрушенный город преобразился. На месте руин выросли белоснежные нарядные здания, которые, словно моряки в парадной форме, ровными шеренгами стояли на палубах улиц... Где всё это?13. Ничего не сносят, более того, появляются всё новые пристройки. Каждый клочок земли должен приносить бабло, а иначе зачем? Для чего деды кровь проливали, чтобы сегодня очередной чиновник не мог за рублик закрыть глаза на нарушения?14. Может быть, вы хотели порядка?15. По набережной просто неприятно гулять. Отовсюду музыка, какие-то непонятные строения.16. С одной стороны дельфины, с другой – Путин.17. Гостям города на выцветших плакатах показывают исторические снимки. События Великой Отечественной, кровопролитные бои и подвиги приравняли к событиям 2014 года. Во время войны в боях за Севастополь погибло 18 тысяч человек, десятки тысяч жителей города попали в плен и умерли позже. В 2014 году сменились таблички на кабинетах чиновников, а местные элиты сменили крышу, говорят, немного выросли откаты. И никого подобные сравнения не оскорбляют.18. Набережная19. Ещё 4 года назад каждая вторая футболка была с Путиным или "Вежливыми людьми". Сегодня их почти нет на прилавках. Патриотический угар прошёл, и народ потихоньку приходит в себя.20. Бизнес идёт21. Посадка на прогулочные кораблики – через нечистоты из помойных баков.22. Чтобы насладиться городом, надо отплыть от него подальше.23. Бабло приносит только жильё. Поэтому дома растут на любом свободном участке земли.24. Это семиэтажное здание элитных апартаментов. Как я понимаю, ни по украинскому, ни по российскому законодательству влепить жилой дом на воде невозможно. Но его влепили. Как? Это же не жилой дом, ну что вы, это небольшое здание яхт-клуба. Эту фотографию я сделал в 2015 году.Ох, может быть, этот беспредел был при Украине? Как думаете, что поменялось? Навели порядок?Вот это место сейчас. Яхт-клуб решил разрастись и начал строить ещё один жилой комплекс. Бабло побеждает. Это же незаконно? Ну что вы, скоро будет порядок, потерпите!25. Те, кто не смог договориться с новой крышей. Некоторые недострои так и стоят с украинских времён.26. Прямо на берегу растут коробки многоквартирных домов, всё это делается под видом частного строительства. Тут по сочинской схеме продают доли в жилых помещениях.27. Солдатский пляж. При Украине на берегу моря хотели строить какую-то грязелечебницу, народ очень хотел нормальный пляж и сквер. Смешные. Как можно хотеть сквер, когда можно построить грязелечебницу? Но это алчные хохлы хотели нагадить на русской земле. После 2014 года про грязелечебницу забыли, а на её месте чудесным образом появились многоквартирные жилые дома. Формально это, конечно, база отдыха, вы не подумайте – всё для детей и спортсменов. Прямо на берегу. Приходите в отдел продаж!28. Всё это происходит прямо на берегу.29. Тем временем в Севастополе нет ни одного нормального пляжа. Чтобы по-человечески сходить в туалет, отдохнуть, помыться.30. Принцип очень простой. Если с кусочка земли можно заработать – значит, из него выкачают всё до последней капли. Если заработать нельзя – будет разруха и запустение. Это хорошо видно по памятникам, которые я вам показал. Ну какой прок с мемориалов Великой Отечественной? Нельзя заработать – пусть стоят в говне.31. Другое дело – пляж. На пирсах очень удобно размещать рекламу!32. Набережную можно застроить шалманами.33. Порядок!34. Чтобы никто не забывал про скрепы. Зачем делать дороги и убирать мусор, когда можно поставить крест?35. Реклама36.37. Больше жилья!38. Курортный сезон заканчивается, и выжатые пляжи остаются в руинах до следующего сезона.39. А это знаменитый севастопольский парк Победы. Его начали благоустраивать в 1975-м, в год 30-летия Победы. Высадили 11 аллей с разными деревьями в честь городов-героев. После распада СССР парк пришёл в упадок, последний раз его благоустраивали в 2008-2009 годах.Когда в город пришло федеральное бабло по программе развития Крыма и Севастополя, власти решили реконструировать парк Победы. Это целая эпопея!В июле 2017 года Департамент экономического развития Севастополя разместил на сайте госзакупок тендер на "реконструкцию и благоустройство территории Парка Победы".Начальная цена контракта составила 1 007 852 390 рублей. По первоначальному контракту работы в парке должны были быть завершены к 10 декабря 2018 года.18 августа 2017 года контракт был заключён с ООО "Рабочий-1" из города Невельск Сахалинской области. Этот "Рабочий-1" был готов реконструировать парк Победы за 967 538 294 рубля и 40 копеек. Основной вид деятельности этой компании – "подготовка строительной площадки". Дополнительные – строительство жилых и нежилых зданий, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, работы строительные отделочные. Как видите, благоустройством парков ООО "Рабочий-1" до общения с правительством Севастополя никогда не занималось. Опыт компании мог бы пригодиться, если бы парк решили вырубить и чем-нибудь застроить. Тем не менее, власти Севастополя с лёгкостью отдали контракт на миллиард рублей фирме, которая никогда не имела дела с парками.Конкурентами ООО "Рабочий-1" в борьбе за лакомый тендер выступили местное ООО "Глассок Крым" и ООО "Бизнес Горизонт" из Нижнего Новгорода. Любопытно, что все претенденты на контракт заявили о готовности выполнить работы за одинаковую сумму. Их предложения совпали до копейки: 967 миллионов 538 тысяч 294 рубля и 40 копеек.После месяца работы выяснилось, что за сентябрь 2017 года ООО "Рабочий-1" вместо 120 миллионов рублей освоило 1,5 млн. Власти Севастополя разорвали контракт с компанией якобы из-за срыва графика и провели новый аукцион . На этот раз тендер выиграло ООО "Глассок Крым", с которым Севастополь заключил контракт на сумму 1 миллиард 50 миллионов 411 тысяч 128 рублей 79 копеек. Если вы изучите виды деятельности этой компании, то увидите, что единственные из них, которые как-то можно увязать с парками – это "производство земляных работ" и "торговля оптовая лесоматериалами" ;)Кстати, начальная цена контракта составляла 1 059 632 160 рублей, а "Глассок Крым" предложил выполнить работы за 1 059 630 000 рублей. Но севастопольские власти думали не очень долго. Потом, видимо, для очистки совести цену всё же снизили на 9 миллионов.В ноябре 2017-го Федеральная антимонопольная служба аннулировала результаты аукциона. Департамент капитального строительства Севастополя вновь объявил конкурс, и вновь его каким-то образом выиграл "Глассок Крым".Уже этим летом управление Следственного комитета по Крыму возбудило против гендиректора и владельца "Глассок Крым" Александра Пожарского уголовное дело по ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Оказывается, ещё 8 лет назад гражданин Германии А.Е.Пожарский был объявлен в международный розыск : он подозревается в неуплате налогов и контрабанде на сумму 33 020 845 евро.В России он тоже не спешил платить налоги. ФНС Крыма арестовала счета и технику ООО "Глассок Крым" на сумму более 200 млн рублей. Работа подрядчика фактически прекратилась.Теперь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников говорит , что пора искать третьего подрядчика. Продолжение следует...40. Теперь люди вынуждены ходить вдоль моря по грязной стройке, так как другой дороги нет.41. Стройку бросили давно. Нет ни ограждений, ни щитов, прикрывающих коммуникации. Открытые канавы, в которых уже начали расти деревья. Всем пофиг, никто не думает о безопасности.42. Примерно половина из миллиарда, выделенного на парк, уйдёт на "Аллею фонтанов". Это один из них.43. Фонтан в виде ордена. В Севастополе нехватка воды, и непонятно, откуда брать лишнюю воду на такой огромный фонтан. Зато скрепно!44. Музей Черноморского флота в самом центре города. Самолёты поросли плесенью.45. Здание было построено в 1895 году для музея Севастопольской обороны. Минобороны не постеснялось влепить кондей на фасад исторического здания, да ещё и издевательски прикрыть его фигурной решёточкой.46. Парковку на центральной площади так никто и не убрал.47. Все самые красивые места запаркованы машинами.48. Поднимаешься по прекрасной лестнице, чтобы полюбоваться закатом, но прямо на дорожках будет стоять повозка какого-то мудака.49. Парковка, мусор, граффити – вот современный Севастополь.50. Тротуары51. Из хороших новостей – в городе вроде бы собираются сделать платную парковку. Даже не верится в такое чудо. Но пока она не работает, и всем пофиг.52. Удобный переход закрасили и влепили забор. Народ теперь перебегает улицу.53.54. Севастополь – один из самых красивых городов в мире.Наверное, из-за своей истории он всегда воспринимался как военный моряк в парадном мундире. Идеальная выправка, безупречная форма... Когда-то на город можно было смотреть с уважением и восхищаться каждой его деталью.Но что стало сегодня? На форме не хватает пуговиц, улыбка сверкает золотым зубом, вместо форменных брюк – треники с растянутыми коленками. Севастополь обрюзг, теперь он не стоит на капитанском мостике, а сидит в тёмном углу рюмочной и травит байки – о былом величии, о подвигах, о некогда прекрасной юности.При этом Севастополь всё ещё невероятно красив. От этого особенно больно смотреть на то, что с ним сделали.56. Невероятная атмосфера. Каждый вечер севастопольцы на набережной поют песни и купаются в море.57. Город из советских фильмов, город, который невозможно не любить, и оттого мои глаза наливаются гневом, когда я смотрю на бардак, который здесь расцветает.

Простите меня за эмоциональность, за резкость, за, возможно, некорректные сравнения и грубые слова в начале. Но я не могу равнодушно смотреть на то, что происходит. Как одни царьки сменяют других, как растаскивают всё что плохо лежит, как издеваются над великим городом. Пока простым людям насаживают ненависть к соседям, пока им подкидывают вымышленных врагов и дурят голову, город как дербанили, так и дербанят. И подобная ситуация не только в Севастополе, хотя за него особенно обидно. Первоисточник



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