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Россия заменила все украинские комплектующие для военной техники

14 сентября 2018 | 09:09

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Россия полностью заменила производившиеся ранее в Украине комплектующие для военной техники на местные аналоги. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, которого цитируют российские СМИ. «Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены», — подчеркнул он.


 

Борисов напомнил, что в основном Москва зависела от поставок двигателей для вертолётов, которые производила украинская компания «Мотор Сич», а также турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО «Сатурн» и «ОДК-Климов», якобы, решили эту проблему.

«Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», — сообщил российский вице-премьер.

Киев также поставлял много электроники для российской военной техники. Но эти поставки «не носили определяющего значения» — в основном украинской электроникой комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии, заявил Борисов.



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