Россия заменила все украинские комплектующие для военной техники

Борисов напомнил, что в основном Москва зависела от поставок двигателей для вертолётов, которые производила украинская компания «Мотор Сич», а также турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО «Сатурн» и «ОДК-Климов», якобы, решили эту проблему.

«Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», — сообщил российский вице-премьер.

Киев также поставлял много электроники для российской военной техники. Но эти поставки «не носили определяющего значения» — в основном украинской электроникой комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии, заявил Борисов.