|
НАБУ рассказал про БМВ Омеляна
14 сентября 2018 | 09:13
распечатать комментарии [0] добавить в
В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что министр инфраструктуры Владимир Омелян распространяет не соответствующую действительности информацию относительно сути объявленных ему подозрений у совершении преступлений.
«Информация, которую распространяет министр инфраструктуры Украины относительно содержания сообщенных ему подозрений в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество», — говорится в заявлении, распространенном в четверг вечером пресс-службой НАБУ.
В Бюро напомнили, что ранее в четверг, 13 сентября, детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили министру о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.
«Статья 368-2 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, вступила в силу лишь 26 апреля 2015 года. Поэтому, министру инкриминируются исключительно те действия, которые совершены в период с апреля 2015г по настоящее время», — подчеркнули в Национальном антикоррупционном бюро.
В то же время, говорится в информации, следствие проанализировало доходы и расходы министра за период с 2000 года до 26 апреля 2015 года: «По результатам установлено, что у чиновника на эту дату не было доходов, законность которых подтверждена доказательствами, и которые, с учетом осуществленных расходов, позволили бы ему сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере».
В НАБУ подчеркивают, что несмотря на этот факт, в мае 2015 года министр приобрел в собственность новый автомобиль «БМВ Х5» стоимостью 1млн 415тыс. грн, зарегистрировав право собственности на транспортное средство на своего брата.
«Следствие располагает доказательствами, что этот внедорожник находился в фактическом владении чиновника, его пользовании и распоряжении. В то же время, этот факт в электронной декларации министра за 2015 и 2016 годы отражения не нашел. Так же, как и право пользования домом в пригороде Киева площадью около 270 м2 и стоимостью почти 6 млн грн, в котором он проживал с начала декабря 2016 года (сведения должны быть указаны в декларации за 2016 год, но этого не произошло)», — говорится в заявлении Бюро.
В НАБУ добавляют, что так же отсутствуют законные источники происхождения сбережений министра в размере $90 тыс. и EUR25 тыс. — сведения об этих средствах указаны в декларации 2015 года как такие, которые находятся в его собственности по состоянию на 31 декабря 2015 года.
«Следствие установило, что министр принимал меры, направленные на сокрытие уличенных нарушений путем незаконного влияния на результаты проверки, которая проводилась в отношении него Национальным агентством по вопросам противодействия коррупции», — подчеркнули в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
также читайте
[14.09.2018]
[14.09.2018]
[14.09.2018]
|
Загрузка...
по теме
Ford готовит доступный электромобиль с запасом хода 480 км
15. 09. 2018 | 08:41
В 2020 году Ford выведет на мировой рынок доступный кроссовер с электрической силовой установкой. А к 2022 году в модельном ряду американской компании будет уже 16 электрокаров.
Прокурор САП попросил суд избрать для Омеляна залог в сумме 5 млн грн
14. 09. 2018 | 12:20
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка попросил суд избрать для министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн. Соответствующее ходатайство прокурор заявил во время заседания в Соломенском районном суде Киева, передает корреспондент УНН.
НАБУ огласило подозрение первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине
14. 09. 2018 | 12:17
Первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине подготовлено уведомление о подозрении в незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Киевской пенсионерке, подстрелившей девушку под ее окном, светит срок
14. 09. 2018 | 12:05
По согласованию Киевской местной прокуратуры № 1 следователи Голосеевского УП ГУ НП в г.Киеве сообщили о подозрении 61-летней киевлянке, которая из травматического оружия ранила 20-летнюю девушку.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»