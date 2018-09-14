НАБУ рассказал про БМВ Омеляна

14 сентября 2018 | 09:13

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что министр инфраструктуры Владимир Омелян распространяет не соответствующую действительности информацию относительно сути объявленных ему подозрений у совершении преступлений.

«Информация, которую распространяет министр инфраструктуры Украины относительно содержания сообщенных ему подозрений в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество», — говорится в заявлении, распространенном в четверг вечером пресс-службой НАБУ.

В Бюро напомнили, что ранее в четверг, 13 сентября, детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили министру о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

«Статья 368-2 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, вступила в силу лишь 26 апреля 2015 года. Поэтому, министру инкриминируются исключительно те действия, которые совершены в период с апреля 2015г по настоящее время», — подчеркнули в Национальном антикоррупционном бюро.

В то же время, говорится в информации, следствие проанализировало доходы и расходы министра за период с 2000 года до 26 апреля 2015 года: «По результатам установлено, что у чиновника на эту дату не было доходов, законность которых подтверждена доказательствами, и которые, с учетом осуществленных расходов, позволили бы ему сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере».

В НАБУ подчеркивают, что несмотря на этот факт, в мае 2015 года министр приобрел в собственность новый автомобиль «БМВ Х5» стоимостью 1млн 415тыс. грн, зарегистрировав право собственности на транспортное средство на своего брата.

«Следствие располагает доказательствами, что этот внедорожник находился в фактическом владении чиновника, его пользовании и распоряжении. В то же время, этот факт в электронной декларации министра за 2015 и 2016 годы отражения не нашел. Так же, как и право пользования домом в пригороде Киева площадью около 270 м2 и стоимостью почти 6 млн грн, в котором он проживал с начала декабря 2016 года (сведения должны быть указаны в декларации за 2016 год, но этого не произошло)», — говорится в заявлении Бюро.

В НАБУ добавляют, что так же отсутствуют законные источники происхождения сбережений министра в размере $90 тыс. и EUR25 тыс. — сведения об этих средствах указаны в декларации 2015 года как такие, которые находятся в его собственности по состоянию на 31 декабря 2015 года.

«Следствие установило, что министр принимал меры, направленные на сокрытие уличенных нарушений путем незаконного влияния на результаты проверки, которая проводилась в отношении него Национальным агентством по вопросам противодействия коррупции», — подчеркнули в Национальном антикоррупционном бюро Украины.



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