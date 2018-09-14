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«Даже при Януковиче такого не было»: Луценко признал масштабную коррупцию в строительной отрясли

14 сентября 2018 | 09:16

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Взятки за получение разрешительных документов в сфере строительства выросли в несколько раз со времен экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время совещания по вопросам реформирования сферы градостроительства в Украине, сообщает Укринформ. «За последние годы нельзя не увидеть, что строительная отрасль стала объектом едва ли не наибольшего вымогательства взяток в нашей стране. Система ГАСИ сейчас одна из самых коррумпированных», — сказал он.


Генпрокурор напомнил, что недавно на взятках были задержаны руководители Волынского и Тернопольского территориальных управлений Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), а руководитель Закарпатского управления «заблаговременно идя дорогой к взятке сама уволилась с работы».

«Это верхушка полномасштабного механизма сбора дани. Больше всего меня возмущает даже не сам факт несломленной системы коррупции, а то, что даже по сравнению с беспрецедентным расхищением страны времен Януковича эти взятки выросли. В городе Одесса, где при Януковиче собирали пять долларов за квадратный метр, сейчас, по моим данным, — двадцать. И это говорят все строители», — отметил Луценко

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Он добавил, что ему стыдно смотреть в глаза строителям, которые говорят, что «даже при Янэке такого не было».

Генпрокурор заявил, что больше не собирается мириться с коррупцией в строительной отрасли. Он призвал руководителей строительной отрасли увольнять должностных лиц, которые создают условия для получения взяток, и пообещал сажать коррупционеров в тюрьмы.



Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/118562-dazhe-pri-yanukoviche-takogo-ne-bylo-lutsenko-priznal-masshtabnuyu-korruptsiyu-v-stroitelnoy-otryasli#ixzz5R3QQxi7l



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