«Даже при Януковиче такого не было»: Луценко признал масштабную коррупцию в строительной отрясли

Генпрокурор напомнил, что недавно на взятках были задержаны руководители Волынского и Тернопольского территориальных управлений Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), а руководитель Закарпатского управления «заблаговременно идя дорогой к взятке сама уволилась с работы».

«Это верхушка полномасштабного механизма сбора дани. Больше всего меня возмущает даже не сам факт несломленной системы коррупции, а то, что даже по сравнению с беспрецедентным расхищением страны времен Януковича эти взятки выросли. В городе Одесса, где при Януковиче собирали пять долларов за квадратный метр, сейчас, по моим данным, — двадцать. И это говорят все строители», — отметил Луценко

Он добавил, что ему стыдно смотреть в глаза строителям, которые говорят, что «даже при Янэке такого не было».

Генпрокурор заявил, что больше не собирается мириться с коррупцией в строительной отрасли. Он призвал руководителей строительной отрасли увольнять должностных лиц, которые создают условия для получения взяток, и пообещал сажать коррупционеров в тюрьмы.