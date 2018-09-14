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Газпром отказался от переговоров с Украиной и Евросоюзом
14 сентября 2018 | 09:27
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Представители российского монополиста – компании Газпром не приняли участия в трехсторонних консультациях Еврокомиссия-Россия-Украина по газу на экспертном уровне 12 сентября.
Об этом сообщил глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев в ходе "круглого стола" в Киеве, передает агентство Интерфакс-Украина.
"К сожалению, со стороны РФ, по какой-то причине, представители Газпрома не приехали на консультацию. Наверное, считают, что это не очень интересно",- сказал он.
Напомним, что экспертные консультации были запланированына 12-13 сентября в Брюсселе, на них планировалось обсудить транзит газа через газотранспортную систему Украины после 2019 года и потребности ЕС в газе.
В конце мая Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры с участием России по транзиту газа в Европу.
По итогам переговоров 17 июля в Берлине была достигнута договоренность, что группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину в случае "урегулирования" спора между Нафтогазом и Газпромом.
В то же время в самом Нафтогазе подчеркнули, что упомянутые Путиным два спора уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже. И проблема "лишь" в том, что Газпром не выполняет решения арбитража - не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам $2,6 млрд компенсации, которую определил арбитраж.
Отметим, что ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.
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