НАБУ огласило подозрение первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине

“НАБУ вынуждено прибегнуть к таким действиям, поскольку сведения, составляющие тайну досудебного следствия, по неизвестным для Национального бюро причинам приобрели известность и были получены должностным лицом СБУ, законность действий которого проверяется детективами во время указанного досудебного расследования. По странному стечению обстоятельств это произошло практически сразу после направления соответствующих процессуальных документов на согласование в САП”, - отмечают в НАБУ.

Детективы НАБУ установили, что в период с 26 апреля 2015 года (с момента вступления в силу изменений в ст.368-2 Уголовного кодекса Украины “Незаконное обогащение” в редакции Закона № 1698-VII от 14 октября 2014 года, № 198-VIII от 12 февраля 2015 года) по 31 декабря 2016 года чиновник СБУ приобрел в общую собственность активы и совершил расходы в размере не менее 6,4 млн грн. Среди прочего, речь идет о новом внедорожнике Land Rover Range Rover Sport, 2015 года выпуска, автомобиль MERCEDES-BENZ V250 2016 года выпуска, земельные участки в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га, квартиру, рядом с указанными земельными участками.

В то же время, официальный доход первого заместителя руководителя СБУ и членов его семьи в период с 25 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года составил 2,6 млн грн, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD.

Поэтому, по версии следствия, чиновник СБУ в период с 26 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года, не имея предварительно полученных доходов, позволяющих ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Тем самым он совершил, по версии следствия, тяжелое коррупционное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368-2 УК Украины.

Во время досудебного расследования детективы НАБУ проанализировали также доходы и расходы чиновника СБУ за все время его трудовой деятельности, чтобы определить, имел ли он и члены его семьи возможности накопить сбережения для приобретения активов в дальнейшем.

По данным следствия, это служебное лицо, которое с 1994 года и до сих пор проходит военную службу в органах Службы безопасности Украины, в период с 1 января 1999 года по 25 апреля 2015 года получило вместе с лицом, с которым имеет общий с 2011 года быт, совокупный доход в размере около 2,8 млн грн. Тогда как расходы в этот же период составляли не менее 4,83 млн грн, из которых 4,1 млн грн потрачены на приобретение движимого имущества, в том числе новых автомобилей Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, TOYOTA HIGHLANDER, JEEP GRAND CHEROKKE 4WD, Volkswagen Multivan и MAZDA CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD.

Поэтому, по состоянию на 26 апреля 2015 года ни у указанного чиновника СБУ, ни в лица, с которым они проживали одной семьей с совместимыми малолетними детьми, не было официальных доходов, позволяющих им сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере.

Указанные факты детективы НАБУ выложили в сообщении о подозрении первому заместителю Председателя СБУ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины, которое 7 сентября 2018 года направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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