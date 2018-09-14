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Прокурор САП попросил суд избрать для Омеляна залог в сумме 5 млн грн

14 сентября 2018 | 12:20

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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка попросил суд избрать для министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн. Соответствующее ходатайство прокурор заявил во время заседания в Соломенском районном суде Киева, передает корреспондент УНН.


"С учетом обстоятельств дела, а также размера доходов, состояния, размера незаконного обогащения данный размер залога в сумме 5 млн грн является обоснованным и обеспечит в данном случае надлежащее процессуальное поведение подозреваемого лица", - сказал прокурор и добавил, что в случае избрания подозреваемому залога, также следует применить и процессуальные обязанности, указанные в УПК.

По мнению прокурора, Омелян может скрываться от следствия, в том числе и за рубежом.

Также, как считает прокурор, он может влиять на свидетелей, а также препятствовать и повлиять на уголовное производство.

Во время заседания прокурор, обосновывая ходатайство об избрании меры пресечения, убеждал суд в том, что Владимир Омелян приобрел автомобиль BMW X5 именно для себя.

В частности, по его словам, сопоставлением движения мобильных терминалов водителей, услугами которых пользовался Омелян и его жена Светлана Бевза, было установлено, что движение их мобильных терминалов совпадает с фиксацией автомобиля BMW X5.

"В направлении Вышгорода этот автомобиль ежедневно в вечернее время прибывал и выезжал утром. То есть основания утверждать, что таким образом Омелян передвигался к месту своей работы. В дальнейшем этот автомобиль использовала его жена... Есть основания утверждать, что Омелян приобрел автомобиль именно для себя и использовал его не с 2017 года, как указано в декларации, а сразу после приобретения", - сказал он.

В свою очередь адвокат Владимира Омеляна Александр Лысак отметил, что защита просит отказать в удовлетворении ходатайства САП в полном объеме.

"Конечно, мы возражаем против удовлетворения ходатайства прокурора в полном объеме... Ссылку прокурора на риск того, что он может покинуть пределы (Украины - ред.), немножко не корректно в этом случае указывать ... потому что такой риск вообще не может быть чем-то подтвержден", - отметил он.

Кроме того, Александр Лысак отметил, что подозрение, объявленная его подзащитному, не подтверждена ни одним доказательством, в том числе и решениями НАПК.

Напомним, 13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы.

Омелян заявил, что он и его водители дали показания НАБУ.



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