Из воинской части в Житомирской области похитили партию оружия

В результате 20 сентября 2018 года военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в данный момент на месте совершения преступления работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа ГУ Нацполиции в Житомирской области, сотрудники отдела военной контрразведки Департамента КР СБУ и военной службы правопорядка.

Также к проведению первоочередных следственных действий привлечены специалисты криминалистической и кинологической служб полиции, а также сотрудники УСБУ в Житомирской области.

От военной прокуратуры Центрального региона Украины для раскрытия преступления на место происшествия оперативно выехал начальник следственного управления и группа прокуроров.