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Из воинской части в Житомирской области похитили партию оружия
20 сентября 2018 | 16:30
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Военная прокуратура Центрального региона осуществляет процессуальное руководство в расследовании похищения оружия из воинской части на Житомирщине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“В ночь на 20 сентября 2018 года после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад, дислоцированных в г. Новоград-Волынский, похищено группой неустановленных лиц оружие и боеприпасы, а именно: 5 пистолетов, 5 единиц автоматов АКС-74”, - говорится в сообщении.
В результате 20 сентября 2018 года военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что в данный момент на месте совершения преступления работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа ГУ Нацполиции в Житомирской области, сотрудники отдела военной контрразведки Департамента КР СБУ и военной службы правопорядка.
Также к проведению первоочередных следственных действий привлечены специалисты криминалистической и кинологической служб полиции, а также сотрудники УСБУ в Житомирской области.
От военной прокуратуры Центрального региона Украины для раскрытия преступления на место происшествия оперативно выехал начальник следственного управления и группа прокуроров.
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