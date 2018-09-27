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Новые правила парковки: машины смогут эвакуировать, а штрафы будут выписывать без водителей
27 сентября 2018 | 08:53 , Марина Понзель
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27 сентября в Украине вступит силу закон, который ужесточает наказания за нарушения правил парковки. Что же изменится для водителей, за какие нарушения будут штрафовать и какие машины смогут эвакуировать.
В Украине практически не наказывают за нарушение правил парковки
В Украине продолжают бороться с нарушениями правил парковки. Так, с 27 сентября вступит в силу новый закон, в котором будут прописаны ужесточенная фиксация таких нарушений и ответственность за них. Но, будет ли новый закон работать так, как положено, если наши реалии очень сильно отличаются от того, что написано в документах.
Например, сейчас также существуют штрафы за нарушение правил парковки и, к слову, довольно немаленькие. Только беда в том, что урегулировать эту сферу так и не получается. Машины стоят на тротуарах, занимая все место и делая проход пешеходов просто невозможным, и никто за это водителей не наказывает.
Так, мы отправили запрос в Национальную полицию Украины, чтобы узнать, скольких людей в этом году успели оштрафовать за нарушения правил парковки. Как оказалось, такого учета в ведомстве по непонятным причинам не ведут. Зато нам сообщили, что за период с 1 января по 31 августа 2018 г. по всей Украине было составлено 179 материалов об административных правонарушениях за парковку на местах для инвалидов. Причем, 45 материалов было составлено в самом Киеве.
Несмотря на то, что за нарушение правил парковки у нас, как правило, не штрафуют, есть ожидания, что автоматическая фото- и видеофиксация начнет исправлять эту ситуацию. Сайт “Сегодня” напоминает, что вскоре изменится в украинском законодательстве, по каким причинам машину смогут эвакуировать и как можно сэкономить, получив штраф.
Режимы привлечения к ответственности
Закон № 5364 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования в сфере паркования транспортных средств” президент Украины подписал еще 28 марта, и вот, документ должен вступить в силу 27 сентября, спустя 180 дней с того момента.
Так, в законе есть немало изменений, но одним из самых важных называют внедрение трех режимов, по которым можно привлечь правонарушителя к ответственности.
Первый режим – похож на тот, который и работает сейчас, непосредственное общение между полицейским и правонарушителем, с предъявлением всех документов и составлением протокола.
Второй режим – автоматическая фиксация правонарушений на видеокамеры, информация с которых будет поступать в полицию. Тут стоит отметить, что за первые три нарушения, которые зафиксируют камеры, с водителя будут сняты штрафные баллы, и только после этого будут начисляться денежные штрафы. Так, каждому водителю в Украине начисляется 150 баллов ежегодно, за одно правонарушение, которое зафиксирует камера, снимается по 50 баллов.
Третий режим – это фото- и видеосъемка в ручном режиме. Ее будут проводить через специальные программы, где автоматически отображается место, время, дата и GPS-координаты автомобиля. Осуществлять такую фиксацию смогут полицейские и уполномоченные от города инспекторы по парковке, но вот здесь уже штрафными баллами за нарушение расплатиться не удастся.
Когда нарушения зафиксированы камерами в автоматическом режиме, штраф придет на имя владельца авто, а не тому, кто был за рулем. Во всех других случаях наказывать будут непосредственно водителя.
Штрафы
Сами штрафы за нарушения увеличиваться не будут, к тому же, их можно будет оплатить с 50% скидкой, если сделать это в десятидневный срок. Но, если штраф не оплачивать в течение 30 дней, тогда на него будет наложена пеня, соразмерная самому штрафу.
В законе появится привязка штрафа за нарушение правил парковки к стоимости часа парковки в двадцатикратном размере. Так, например, в Киеве час парковки стоит от 5 до 10 грн в зависимости от зоны.
Например, если вы решите воспользоваться парковкой и не заплатить за это, то за час вам насчитают от 100 до 200 грн.
За парковку на местах, которые предназначены для льготных категорий граждан, нужно будет заплатить штраф в тридцатикратном размере от стоимости парковочного часа, конечно, в том случае, если вы сами не являетесь представителем льготной категории.
Стоит отметить, что штрафы будут начисляться только в том случае, если вы оставили машину на платной парковке больше, чем на 10 минут.
Что касается других правонарушений, то в законе прописан штраф в размере 15 необлагаемых минимумов (255 грн) за превышение скорости на 20 км, нарушение требований дорожных знаков и разметки, а также нарушение правил стоянки и остановки, запрета на передвижение по тротуарам или пешеходным дорожкам.
Если же вы нарушили правила парковки и при этом создали угрозу безопасности движения и вообще препятствуете дорожному движению, а также, если вы остановились на полосе для маршрутных транспортных средств, то штраф составит 30 необлагаемых минимумов (510 грн).
Если же любое ваше правонарушение стало причиной возникновения аварийной ситуации, придется заплатить штраф в размере 40 необлагаемых минимумов (680 грн), и еще появится возможность лишиться права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года.
Эвакуация
Также, в законе даются права на эвакуацию автомобилей полицейским либо же инспекторам, но, при обязательной фото- или видеофиксации нарушения. К слову, за эвакуацию нужно будет заплатить 720 грн, а сутки хранения автомобиля на штраф-площадке обойдутся в 144 грн.
Эвакуировать транспортное средство будут в тех случаях, если авто:
Забрать автомобиль со штраф-площадки можно будет только после оплаты штрафа, услуг по эвакуации и хранению.
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