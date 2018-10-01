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В Москве задержан єкс-министр социалист Николай Рудьковский

01 октября 2018 | 13:05

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Полиция Москвы задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве. Об этом сообщает российское агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.


"В пятницу, 28 сентября, сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста", - сказал собеседник агентства. 


Как сообщал УНН, 6 февраля следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение фигурантам дел о "нападении" на посольство России в Киеве в 2014-м и 2016-м годах. 



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