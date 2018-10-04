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Лавров назвал Украину "ненадежным транзитером газа"

04 октября 2018 | 14:07

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Украина доказала, что “является ненадежным транзитером газа”, решил заявить глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сиярто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства РФ, информирует УНН.


“Сейчас, когда Украина доказала свою ненадежность в качестве транзитера, когда газотранспортная система Украины находится в достаточно тревожном состоянии, как вы знаете, наша компания “Газпром” вместе с партнерами из европейских стран соорудила первую ветку “Северного потока”, уже начинается строительство “Северного потока-2”, — сказал Лавров.



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