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Илон Маск создал космическую ракету после вымогательства взяток чиновниками Роскомоса
05 октября 2018 | 09:17
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Илон Маск начал производство собственных ракет после того, как подвергся вымогательствам в Роскосмосе, с которым он хотел сотрудничать.
" В октябре 2001 года бизнесмен Илон Маск приезжал в Москву, чтобы купить переделанную межконтинентальную баллистическую ракету и использовать ее как ракету-носитель — говорится в биографии предпринимателя "Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего", написанной журналистом Эшли Вэнсом.
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