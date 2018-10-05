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Илон Маск создал космическую ракету после вымогательства взяток чиновниками Роскомоса

05 октября 2018 | 09:17

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Илон Маск начал производство собственных ракет после того, как подвергся вымогательствам в Роскосмосе, с которым он хотел сотрудничать.


" В октябре 2001 года бизнесмен Илон Маск приезжал в Москву, чтобы купить переделанную межконтинентальную баллистическую ракету и использовать ее как ракету-носитель — говорится в биографии предпринимателя "Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего", написанной журналистом Эшли Вэнсом.

Команда Маска за четыре месяца трижды встретилась с русскими. Среди компаний, с которыми они общались, было НПО им. С. А. Лавочкина, производитель зондов для Марса и Венеры по заказу Федерального космического агентства, и МКК "Космотрас", запускающая космические аппараты на коммерческой основе. Все эти встречи, очевидно, проходили по одному сценарию — в соответствии с русскими обычаями. Русские часто пропускали завтрак и приглашали к себе в офис где–то к одиннадцати на ранний обед. Сначала в течение часа–другого шёл светский разговор за бутербродами, колбасой и, конечно, водкой… После обеда долго курили и пили кофе. Как только со стола убирали, главный русский поворачивался к Маску и спрашивал: "Так что вы там хотите купить?".

Возможно, Маска раздражала не привычка долго раскачиваться, а то, что русские не принимали его всерьёз. "Они смотрели на нас с недоверием, — рассказал Кэнтрелл [Джим Кэнтрелл помогал Маску во время переговоров в Москве – прим.]. — Один из их главных конструкторов отнёсся к нам с Илоном наплевательски, решив, что мы вешаем ему лапшу на уши".

...эти встречи подпитывались водкой. Мы заходили в маленькие кабинеты и каждый человек имел свою собственную бутылку напротив него. Они говорили тосты каждые две минуты, что значило двадцать или тридцать тостов а час. "За космос!", "За Америку!", "За Америку в космосе!". В конце концов я посмотрел на Илона и Джима и они выглядели потерянно. Тогда потерянным себя почувствовал и я сам. То же самое было когда русские посетили Маска и Ресси в Лос Анжелесе. "Они приехали в Лос Анжелесе потребовать у нас наличные", сказал Ресси. "Мы не можем продолжать пока вы не дадите 5000 долларов наличными". Мы услышали это в субботу, потому что они хотели денег чтобы покутить на выходных. Как вы можете найти 5 штук в Лос Анжелесе в субботу? Никак. Мы пошли в Mondrian, где мы знали менеджера. "Мне нужна вся твоя наличка...". Мы вычистили Mondrian для того чтобы отдать русским их поборы.

...Он был готов купить три русские МБР за 21 миллион, но русские сказали ему, что они имели ввиду 21 миллион за одну. "Они насмехались над ним", сказал Кэнтрелл. "Они сказали 'О, маленький мальчик, у тебя нет денег?'. Я сказал "Ну всё, довольно". Я сидел за Маском в самолете по пути обратно в Лондон, когда он посмотрел на меня через сиденье назад и сказал: "Думаю, мы можем сделать ракету сами".

28 сентября 2008 года состоялся первый успешный пуск РН Falcon 1 со стартовой площадки на острове Омелек. 

В 2017 году SpaceX обошла Россию по количеству гражданских пусков. 



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