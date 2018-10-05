В Подмосковье разбился МИГ-29

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Екс-президент США Білл Клінтон (1993-2001) та дружина президента України Катерина Ющенко на Ялтинській (Крим) конференції у пятницю, 29 червня 2007 р. 29 - 30 червня 2007 р. в м. Ялта, де проходив саміт Ялтинська Європейська стратегія. За словами учасників, в ході конференції обговорювалися дві теми політична ситуація в Україні та за її межами, і практичні кроки, які потрібно зробити, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Ялтинська Європейська стратегія (YES) - це міжнародна мережа, створена у 2004 р. з метою налагодження відносин зі світом та підтримки членства України в Європейському Союзі.Фото Михайла Марківа