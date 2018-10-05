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В Подмосковье разбился МИГ-29

05 октября 2018 | 12:07

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Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Московской области, сообщает ТАСС источник в силовых структурах.


"Истребитель МиГ-29, принадлежащий ЛИИ имени Громова, потерпел аварию в Подмосковье", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, пилоты катапультировались.

"Оба пилота катапультировались", - сказал источник. Он уточнил, что МиГ-29 упал вне населенных пунктов.

 

По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. Сейчас на место аварии следуют представители оперативных служб.

ТАСС



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