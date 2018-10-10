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Кандидаты в судьи готовятся к экзаменам
10 октября 2018 | 14:08
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Более 800 кандидатов в судьи местных судов будут сдавать квалификационный экзамен. Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины, передает УНН.
“Первая группа отбора юристов на должности судей 2017 года, а также юристов, которые участвовали в предыдущих отборах 2012 года и 2013 года, сдадут 29-31 октября квалификационный экзамен на должность судьи местного суда. Соответствующее решение было принято на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украину 8 октября”, - говорится в сообщении.
В первую очередь экзамен будут сдавать 834 юриста, имеющие опыт помощников судей или участвовали в предыдущих отборах и уже прошли соответствующую подготовку в Национальной школе судей. К этой группе к сдаче экзамена могут быть допущены еще 34 кандидата в случае принятия по ним решения о соответствии требованиям к кандидату на должность судьи. Отбор судей в местные суды имеет целью уменьшить нагрузку на судей, работающих в местных судах и обновить кадровый состав судов.
Экзамен состоит из анонимного письменного тестирования на знание права (120 минут), которое проверяет компьютер, а также практическое задание (300 минут) по написанию проекта судебного решения. Будущие судьи будут сдавать его согласно выбранной специализации, а по желанию — нескольких специализаций, в частности:
При этом участники экзамена в 18 октября 2018 года (включительно) должны подать в Комиссию заявления о допуске к выполнению практического задания по соответствующим специальностям.
8 октября 2018 года Комиссия приняла решение о внесении изменений в Положение о сдаче квалификационного экзамена и методику оценки кандидатов на должность судьи, утвержденного решением Комиссии от 3 октября 2018 года.
За тестирование максимум можно набрать 90 баллов, за практическое задание по специальности — 120 баллов. Всего — 210 баллов. Лицо будет считаться успешно сдавшим экзамен, в случае набора не менее 75% максимально возможного балла по сдаче экзамена. При этом кандидат набрав менее 75% максимально возможного балла за составление первого этапа экзамена (тестирование), будет считаться таким, который не сдал экзамена.
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[10.10.2018]
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