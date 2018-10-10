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В поліції пропонують "стукати" на працівників сервіс-центрів
10 октября 2018 | 14:42
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«Ми вперше запускаємо проект «Таємний клієнт», завдяки якому громадяни зможуть відкрито перевірити роботу державної структури та вплинути на хід розвитку реформи в напрямку сервісу. Наша мета – отримати незаангажовані відгуки як спеціально підготовлених перевіряючих, так і пересічних громадян, аби покращити якість надання послуг. До нас щороку звертаються понад 4 000 000 осіб, їх думку важливо почути, якщо ми хочемо будувати довіру між установою та суспільством» – зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
Cервісні центри МВС в оновленному форматі розпочали свою активну взаємодію з громадянами вже два роки назад. За цей час нам вдалося переформатувати роботу понад 50% сервісних центрів МВС по Україні, створити єдину візуальну зовнішню та внутрішню концепцію, імплементувати внутрішні правила роботи, поставити в пріоритет мінімізацію часу при отриманні послуг та переведення їх в онлайн.
Таємним клієнтом зможе стати будь-яка людина під час візиту до сервісного центру МВС. Для цього необхідно детально ознайомитися з анкетою-відгуком та критеріями оцінки роботи сервісного центру МВС, відвідати сервісний центр МВС та отримати реальну послугу, заповнити та надіслати анкету-відгук.
Про проект: hsc.gov.ua/guest/, анкета для заповнення: hsc.gov.ua/anketa/
Під час свого візиту громадянин зможе оцінити: роботу адміністратора за інформаційною стійкою, адміністратора, який надав послугу, екзаменатора (у випадку складання іспиту на право керування транспортним засобом), фахівця Експертної служби МВС, спеціаліста кол-центру Головного сервісного центру МВС. Клієнт також зможе зазначити інформацію щодо зручності навігації, дотримання інклюзивних умов, організації роботи сервісного центру МВС, доступності інформації на сайті та консультаційної підтримки у соціальних мережах.
Першими в рамках пілотного проекту громадяни зможуть оцінити роботу п’яти сервісних центрів МВС в м. Києві за адресами:
пр-т Степана Бандери, 26 В (ТЦ "Метро"); вул. Павла Усенка, 8; Столичне шосе, 104; вул. М. Грінченка, 18; с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А.
Усі відгуки та зауваження будуть опрацьовані в режимі реального часу, а результати проекту будуть оприлюднені за місяць на сайті Головного сервісного центру МВС. Пізніше проект буде масштабовано по всій Україні.
У рамках проекту можна буде перевірити якість надання наступних послуг: реєстрація та перереєстрація авто, отримання посвідчення водія вперше або його обмін, отримання довідки про несудимість, замовлення індивідуальних номерних знаків (повний перелік послуг – за посиланням).
Проект «Таємний клієнт» реалізовується за підтримки Консультативної місії Європейського союзу (КМЄС) в Україні.
Стежити за нововведеннями реформи можна на сайті Головного сервісного центру МВС. За консультаціями звертайтеся на офіційну сторінку в Facebook або за телефоном (044) 290-19-88.
Головний сервісний центр МВС
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[10.10.2018]
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