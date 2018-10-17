ПРИТВОРИВШИЙСЯ МЕРТВЫМ УКРАИНСКИЙ КОРРУПЦИОНЕР ЗАДЕРЖАН ВО ФРАНЦИИ

"5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола, арестовала в Бургундии, неподалеку Дижона, высокопоставленного беглеца из Украины, который вел расточительный образ жизни во Франции", - сказано в нем.

В частности, французская жандармерия начала расследование подозрительных сделок по приобретению люксембургской компанией, конечным бенефициаром которой является гражданин Украины, замка за 3 млн евро.

"Гражданин Украины подозревается в коррупции в крупном размере в своей стране. Учитывая международный аспект дела, французские власти быстро запросили поддержку Европола. Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими властями показало, что главного подозреваемого разыскивали в его стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать правосудия, сфабриковав поддельное свидетельство о смерти", - говорится в сообщении.

"Было установлено, что подозреваемый был не только жив, но и вел роскошный образ жизни во Франции. Впоследствии масштаб французского расследования изменился: дело перешло от внутреннего мошенничества к международному отмыванию денег с коррупции", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник укрбюро Интерпола Василий Неволя, Интерпол не намерен раскрывать фамилию чиновника.

"Мы не будем раскрывать его персональные данные. Могу сказать, что это мошенник и его уровень намного ниже, чем министр", - сказал он.

Неволя также сообщил, что в ближайшее время правоохранительные органы проинформируют о его преступлениях в Украине.

Он надеется, что Генпрокуратура направит запрос во Францию для его экстрадиции в Украину.

Вместе с украинцем задержаны три его сообщника, они подозреваются в международном мошенничестве и отмывании денег.

Имущество задержанного оценили в более 4,6 миллионов евро, включая замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 картины Сальвадора Дали.

Задержанным во французском Дижоне гражданином Украины, которого европейские правоохранители подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег, является Дмитрий Малиновский. Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных кругах.

Дмитрий Малиновский

В Украине Малиновский объявлялся в розыск в связи с претензиями к нему по целому ряду уголовных дел, связанных с мошенничеством. Одной из последних афер, которую ему удалось реализовать до своего таинственного исчезновения и попытки имитации гибели, является скандальная история с хищением более $10 млн в ходе сделки о продаже аммиака и карбамида с Одесского припортового завода.



Кроме того, Малиновский числится в базе лиц, которые скрываются от украинского следствия. Ему инкриминируется подделка документов и мошенничество в особо крупных размерах. Датой его исчезновения значится 18 августа 2014 года.