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У "Кернел" и нардепа Хомутынныка - проблемы
24 октября 2018 | 12:50
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Следователи Государственной фискальной службы Украины запросили в суде доступ к вещам и документам “Кернел-Трейд”. Компания подозревается в использовании услуг конвертационных центров для ухода от уплаты налогов, сообщает УНН со ссылкой на опубликованные в Едином судебном реестре Украины материалы уголовного производства.
По данным правоохранителей, стоимость конвертации составляла 2,5-3%. Деньги проходили через фиктивные предприятия и снимались через ПриватБанк.
“Указанный противоправный механизм „конвертации“ денежных средств подтверждается как результатами проведенных НСРД, так и доказательствами (показаниями свидетелей, документами, черновыми записями, электронными носителями), добытыми в ходе проведения обысков”, — сообщают следователи.
Одним из активных клиентов незаконной схемы был и “Кернел-Трейд” — часть структуры “Кернел”, крупнейшего производителя подсолнечного масла, в том числе брендов “Чумак”, “Щедрый дар” и “Стожар”.
Совладельцы “Кернел” — украинские миллиардеры Андрей Веревский и Виталий Хомутынник — последний по совместительству народный депутат и член налогового Комитета ВР.
“Кернел”, напомним, один из крупнейших получателей возвратного НДС с бюджета страны в сфере АПК. С начала года компания получила свыше 5 млрд грн.
Но, как уже сообщал УНН, в последнее время “Кернел” преследуют неудачи. В сентябре компанию обвинили в массовом отравлении жителей Тернопольской области. Оказалось, что “Кернел” использовал при обработке полей глифосат, названный Международным агентством по изучению рака (МАИР) канцерогеном.
Позже “Кернел” обвинили в подделке документов с целью захвата земли фермеров Полтавской области.
Периодически “Кернел” фигурирует в различных уголовных производствах по факту уклона от уплаты налогов и даже незаконного вывода валюты за границу.
22 октября также стало известно, что “Кернел” существенно сократил прибыль и свой земельный банк.
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