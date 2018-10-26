ТЕМА

Аморалка в погонах

26 октября 2018 | 15:50 , Олег Ельцов, ТЕМА

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Столичная полиция изобличила бывшего прокурорского работника, который продавал в сексуальное рабство несчастных украинок. Их отправляли в Германию, Турцию, Эмираты и уже на месте сообщали, что трудиться им прийдется не официантками и танцовщицами, а проститутками. Какой ужас!


Родная поилиция держит нас всех за откровенных лохов. Кто хоть раз бывал в Германии, Турции, Эмиратах может поверить, что там кого-то можно заставить торговать телом, а не пивом, например? Все проститутки едут за рубежи отчизны четко представляя чем им там предстоит заниматься.
В свое время я безрезультатно искал хоть одну живую проститутку, которую обманом затянули в зарубежный бордель. Обращался ко всем: в милицию, СБУ, "Ла Страда"... Ни одной не нашел! А представители второй древнейшей рассказывали мне, представителю первой древнейшей, что в Европе никто никого не станет принуждать: себе дороже. А в дикие неевропейские страны проституки на заработки не ездят: там гонорары ниже, Чем в Украине.
Так с кем борятся за бюджетный счет наши борцы с торговлей людьми? Такие вот бывшие сотрудники прокуратуры, о поимке которого отчиталась столичная полиция, просто оказывают проституткам сервисные услуги и имеют с этого свой процент.
И кому это все мешает, я спрашиваю: вам, мне, немцам или туркам? Ступайте на улицу Красных фонарей в Амстердаме - вы встретите там массу милых дам со славянкими чертами лица. Их не преследует голландская полиция по борьбе с незаконной торговлей людьми: все по согласию, но непременно за деньги.
Какого черта делают наши дармоеды в полицейской форме из Департамента по борьбе с торговлей людьми? Устраивают субботники для проституток, обкладывают данью сутенеров? Зачем мы содержим этих аморальных типов? На месте нардепов я бы поставил одно условие повышения финансирования нацполиции, предусмотренное в проекте бюджета-2019: разогнать к чертовой матери без выходного пособия Департамент по борьбе с торговлей людьми!


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