|
Аморалка в погонах
26 октября 2018 | 15:50 , Олег Ельцов, ТЕМА
распечатать комментарии [0] добавить в
Столичная полиция изобличила бывшего прокурорского работника, который продавал в сексуальное рабство несчастных украинок. Их отправляли в Германию, Турцию, Эмираты и уже на месте сообщали, что трудиться им прийдется не официантками и танцовщицами, а проститутками. Какой ужас!
Родная поилиция держит нас всех за откровенных лохов. Кто хоть раз бывал в Германии, Турции, Эмиратах может поверить, что там кого-то можно заставить торговать телом, а не пивом, например? Все проститутки едут за рубежи отчизны четко представляя чем им там предстоит заниматься.
В свое время я безрезультатно искал хоть одну живую проститутку, которую обманом затянули в зарубежный бордель. Обращался ко всем: в милицию, СБУ, "Ла Страда"... Ни одной не нашел! А представители второй древнейшей рассказывали мне, представителю первой древнейшей, что в Европе никто никого не станет принуждать: себе дороже. А в дикие неевропейские страны проституки на заработки не ездят: там гонорары ниже, Чем в Украине.
Так с кем борятся за бюджетный счет наши борцы с торговлей людьми? Такие вот бывшие сотрудники прокуратуры, о поимке которого отчиталась столичная полиция, просто оказывают проституткам сервисные услуги и имеют с этого свой процент.
И кому это все мешает, я спрашиваю: вам, мне, немцам или туркам? Ступайте на улицу Красных фонарей в Амстердаме - вы встретите там массу милых дам со славянкими чертами лица. Их не преследует голландская полиция по борьбе с незаконной торговлей людьми: все по согласию, но непременно за деньги.
Какого черта делают наши дармоеды в полицейской форме из Департамента по борьбе с торговлей людьми? Устраивают субботники для проституток, обкладывают данью сутенеров? Зачем мы содержим этих аморальных типов? На месте нардепов я бы поставил одно условие повышения финансирования нацполиции, предусмотренное в проекте бюджета-2019: разогнать к чертовой матери без выходного пособия Департамент по борьбе с торговлей людьми!
также читайте
[15.08.2018]
[11.08.2018]
|
по теме
Досить нести Хугню! Частина 1
27. 10. 2018 | 11:57 , ТЕМА
Олександр Хуг, перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні заявив, що він не бачить ознак присутності росіян на захопленій частині сходу України. Потім, правда вибачився, мовляв, то я власну думку висловив та всяке інше бла-бла. Олександре, нам цікава твоя власна думка лише стосовно оцінки якостей твоєї машини, дружини та собаки. Щодо решти висловлюйся чітко й офіційно. А якщо погано із зором й важко читати, звертайся, ми допоможемо. Нижче: документально підтверджені факти того, чого Хуг не побачив.
Евстрихундия украинской автокефалии в свете догмы даздрапермического канона
17. 10. 2018 | 09:04
В чистый четверг 11 октября на космодроме «Святой Байконур» состоялся евхаристический старт железного ковчега «Союз МС-10», на борту которого находились раб божий Алексий Овчинин и мериканский масон Хейг, и все бы было лепо, кабы в богоугодное дело не вмешался ацкий сотона. Надобно сказать, что перед евхаристическим стартом ковчег «Союз МС-10» оскопил святой водой авторитетный мастер кропила отец Сергий, ударник литургического труда, подполковник.
Что делать с Украиной? План президента Навального
11. 10. 2018 | 09:15 , Владимир Фролов
Имеющиеся на сегодня неофициальные кандидаты в президенты России, Владимир Путин и Алексей Навальный, активно высказываются на тему будущего отношений России и Украины. Это неудивительно: роль России в вялотекущей войне в Донбассе и неурегулированность в международном праве статуса Крыма – ключевые причины западных санкций. Выход из международной изоляции (а она измеряется не количеством встреч Владимира Путина на международных саммитах, а наличием ограничений на доступ к передовым технологиям и рынкам капитала) потребует от нового президента России урегулирования конфликта с Украиной. Поэтому логично, если основные кандидаты в президенты дадут избирателю возможность сравнить свои подходы к решению этой проблемы.
Вызов принят!
10. 10. 2018 | 13:18 , Александр Гирман
Новые правила парковки: машины смогут эвакуировать, а штрафы будут выписывать без водителей
27. 09. 2018 | 08:53 , Марина Понзель
27 сентября в Украине вступит силу закон, который ужесточает наказания за нарушения правил парковки. Что же изменится для водителей, за какие нарушения будут штрафовать и какие машины смогут эвакуировать.
26 октября 2018
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»