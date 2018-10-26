Аморалка в погонах

26 октября 2018 | 15:50 , Олег Ельцов, ТЕМА

Столичная полиция изобличила бывшего прокурорского работника, который продавал в сексуальное рабство несчастных украинок. Их отправляли в Германию, Турцию, Эмираты и уже на месте сообщали, что трудиться им прийдется не официантками и танцовщицами, а проститутками. Какой ужас!

Родная поилиция держит нас всех за откровенных лохов. Кто хоть раз бывал в Германии, Турции, Эмиратах может поверить, что там кого-то можно заставить торговать телом, а не пивом, например? Все проститутки едут за рубежи отчизны четко представляя чем им там предстоит заниматься.

В свое время я безрезультатно искал хоть одну живую проститутку, которую обманом затянули в зарубежный бордель. Обращался ко всем: в милицию, СБУ, "Ла Страда"... Ни одной не нашел! А представители второй древнейшей рассказывали мне, представителю первой древнейшей, что в Европе никто никого не станет принуждать: себе дороже. А в дикие неевропейские страны проституки на заработки не ездят: там гонорары ниже, Чем в Украине.

Так с кем борятся за бюджетный счет наши борцы с торговлей людьми? Такие вот бывшие сотрудники прокуратуры, о поимке которого отчиталась столичная полиция, просто оказывают проституткам сервисные услуги и имеют с этого свой процент.

И кому это все мешает, я спрашиваю: вам, мне, немцам или туркам? Ступайте на улицу Красных фонарей в Амстердаме - вы встретите там массу милых дам со славянкими чертами лица. Их не преследует голландская полиция по борьбе с незаконной торговлей людьми: все по согласию, но непременно за деньги.