Досить нести Хугню! Частина 2

30 октября 2018 | 08:37 , ТЕМА

Завершуємо перелік підтверджень наявності російських військ на українській території.

8. 12, 7 мм міліметровий снайперський комплекс 6C8 «Корд», російська великокаліберна снайперська гвинтівка, створена на основі гвинтівки СВН-98 на заводі імені Дегтярьова, головному промисловому підприємстві міста Коврова. Перша назва проекту — СВН-12,7. Потім — КСВК (крупнокаліберна снайперська гвинтівка ковровська). Пізніше — АСВК (армійська крупнокаліберна снайперська гвинтівка). Остаточним варіантом стала назва 12,7 міліметровий снайперський комплекс 6C8.

На даний час слідством встановлено та оглянуто дві одиниці такої трофейної стрілецької зброї, яка вилучена підрозділами ЗС України в ході проведення АТО.

Вказані гвинтівки ніколи не перебували на озброєнні ЗС України та інших військових формуванням та в нашій державі не виготовлялись.

9. Двигун ракети 9М133Ф-1 ПТРК «Корнет», з маркуванням «9М133-Ф1 01-12 6140 9М133.01.02.000 01-12 590», в пошкодженому вигляді, вилучений після обстрілів позицій сил АТО в 2015 році.

«Корнет» — протитанковий ракетний комплекс розробки Тульського КБ Приладобудування. Розроблений на базі комплексу танкового керованого озброєння «Рефлекс», зберігши основні його компонувальні рішення. Призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту.

На озброєнні ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував і не перебуває. Фото наведено нижче.



10.Дві Снайперські гвинтівки «Драгунова» СВД – 2000 року випуску.Зокрема снайперська гвинтівка «Драгунова» («СВД») №0059320, 2000 року виписку, з прицілом до неї ПСО-1 №НУ0334, яка вилучена безпосередньо після бойового зіткнення з противника із противником в межах міста Зеленопілля на Луганщині.

Також 7,62 мм гвинтівка системи «Драгунова» №0060421, 2000 року випуску, здобута в ході проведення АТО військовослужбовцями військової частини польова пошта В3720.

Вказані гвинтівки на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань не перебували. Виготовлені на заводі «ІЖМАШ» РФ.

11. 10-шт. реактивних піхотних вогнемети «Шмель» (РПО «Шмель» тубуси). Періодично вилучаються в зоні проведення антитерористичної операції.Реактивний вогнемет одноразовогозастосування російського виробництва.Призначений для ураженнявідкритих вогневих точок,легкоброньованої та автомобільної техніки, знищення солдат противника на відкритому просторі та у замкнених приміщеннях. Фото наведені нижче.

Вказані вогнемети мають маркування «МРО-А МО 1:10:00», «МО 1:02:00» та на озброєнні ЗС України ніколи не перебували і не перебувають. Виготовлені в Російській Федерації.

12. 2 од. бронежилетів зразка ЗС РФ.

Бронежилет зразка Збройних Сил Російської Федерації зеленого кольору з трьома бронепластинами «ГРАНИТ-4РС» 4-го рівня захисту виробника НПФ «ТЕХИНКОМ» м. Санкт-Петербург Російської Федерації. Вилучені 10.11.2015 в зоні проведення антитерористичної операції на позиціях поблизу шахти «Бутовка» н.п. Калинівка Донецької області учасника терористичної організації «Донецька народна республіка». Фото наведено нижче.

Подібні бронежилети на озброєнні ЗС України та інших військових формувань, які беруть участь проведенні АТО, не перебувають.

13. 2 од. безпілотних літальних апаратів (далі - БПЛА).

Зокрема, 18.05.2015 силами АТО в ході виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Піски Донецької області підбито БПЛА марки «Форпост» з електронно-оптичним навантаженням «MOSP 3000», бортовий № 923. Вказаний безпілотний літальний апарат перебував на озброєнні ЗС РФ, виготовлений на ВАТ «Уральський завод цивільної авіації» (ВАТ «УЗЦА»). Інформація щодо виробництва вказаного БПЛА для потреб оброни Росії наявна у вільному доступі в мережі Інтернет.

Вказаний безпілотний літальний апарат перебував на озброєнні ЗС РФ , виготовлений на ВАТ «Уральський завод цивільної авіації» (ВАТ «УЗЦА»). Інформація щодо виробництва вказаного БПЛА для потреб оброни Росії наявна у вільному доступі в мережі Інтернет.

Нижче наведене фото БПЛА «Форпост» борт №923 при зборці на ВАТ «Уральський завод цивільної авіації» до його підбиття силами АТО.

Також, 06.04.2016 військовослужбовцями СБ України поблизу м. Авдіївки Донецької області здобуто безпілотний літальний апарат «Орлан-10» бортовий № 10264. Вказаний БПЛА виготовлений для потреб Міністерства оборони РФ на підприємстві «Спеціальний технологічний центр» (м. Москва).

Зазначені БПЛА ніколи не перебували та не перебувають на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань.

14. 2 од. ящиків з пострілами та пороховими зарядами «ОГ-7В» до гранатомета РПГ-7, 2005 року виготовлення, місце виготовлення РФ, на озброєнні в ЗСУ та інших військових формуваннях України не перебувають і ніколи не перебували. Постріли ОГ-7В – гранатометі, осколочної дії.

Ящик із вказаними боєприпасами вилучено 25.07.2015 військовослужбовцями оперативно-бойової прикордонної комендатури «Житомир-1» Донецького прикордонного загону Східного регіонального управління у військовослужбовців ЗС РФ Старкова В.О. та громадянина України Іотка Р.А.

15. Гвинтівка спеціальна снайперська «ВСС Винторез» № ВК-0680 (К-0504).

Дана стрілецька зброя вилучена у командира розвідувальної групи окремого загону спеціального призначення 3-ї ОГБСП ГУ ГШ Збройних Сил Російської Федерації (в/ч 21208, м. Тольятті), громадянина РФ Єрофєєва Є.В. та розвідника-санітара зазначеної розвідувальної групи громадянина РФ Александрова О.А., які 16.05.2015 в районі населеного пункту Щастя Луганської області поблизу Луганської ТЕС, де останні спільно з незаконними озброєними формуваннями терористичної організації «ЛНР» здійснили терористичний акт стосовно Збройних Сил України.

«ВВС Винторез» - безшумна снайперська гвинтівка кадрових спецпідрозділів Російської Федерації, серійно виготовляється на Тульському зброярському заводі (м. Тула Тульської області РФ).

На озброєнні ЗС України та інших військових формувань даний вид стрілецької зброї ніколи не перебував та не перебуває.

16. Також, в ході розслідування цього кримінального провадження визнано речовими доказами трофейну стрілецьку зброю здобуту в незаконних озброєних підрозділів терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» під час антитерористичної операції, яка рахується залишеною за військовими частинами на окупованому півострові Крим і до якої не було доступу ЗС України, а саме:

- 7,62 мм карабін СКС МГ№5251, 1953 року випуску, який перебував на обліку у військовій частині А2337 м. Феодосія;

- 9 мм пістолет ПМ № ХН2486, 1978 року випуску, який перебував на обліку у Академії ім. Нахімова (м. Севастополь);

- 26 мм пістолет СПШ №ТТ075, 1944 року випуску, який перебував на обліку у військовій частині А4068 (м. Севастополь);

- 9 мм пістолет ПМ №СУ2170, 1986 року випуску, який перебував на обліку у військовій частині А4519 (м. Євпаторія);

- 9 мм. пістолет ПМ №ОГ7388, 1964 року випуску, який перебував на обліку у військовій частині А4068 (м. Севастополь);

- 7,62 АКМ з НСП-2 заводський номер: НР2665, 1961 року випуску, який перебував на обліку у військовій частині А4068 (м. Севастополь);

- 5,45 мм автомат АК-74 №4141467, 1985 року випуску, який перебував на обліку у військовій частині А4515 (смт. Любимівка АРК). Фото наведені нижче;

- 7,62 мм автомат АК-47 № ПР 1453, 1968 року випуску, який перебував на обліку у військовій частині А4068 (м. Севастополь АРК).

Враховуючи, що на даний час півострів Крим анексований та перебуває під контролем Російської Федерації, то вказана зброя могла опинитись на Донбасі виключно за сприяння Росії.

17. Обгорілий ранець десантника з маркуванням «ЗАО «БШГК» г. БОГОРОДСК РД-54 ТО 90-04-03-93 арт 3451-ПУ-БШ, месяц и год изг. 04.08», який вилучений оперативниками СБУ в першій половині січня 2017 року в так званій «сірій зоні» в районі проведення антитерористичної операції поблизу с. Славне Мар’їнського району Донецької області. На даний час зберігається в Головному слідчому управлінні Служби безпеки України. Указані ранці на оснащенні у ЗС України та інших військових формуваннях не перебували і не перебувають.

18. Безпілотний літальний апарат невстановленого зразка, бортовий № 2166, який збитий 08.02.2017 близько 19 год. поблизу м. Маріуполя Донецької області військовослужбовцями 36 бригади морської піхоти Зс України.

На указаному БПЛА встановлені антена та модуль глобального позиціонування «GLONASS» виробник – російське виробниче об’єднання «Професійне об’єднання конструкторів систем інформатики» (129110, м. Москва, Проспект Миру, 6/68, буд. 1А).

19. Указані елементи від боєприпасів вилучені в районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей в 2014-2016 роках та передані до військово-історичного музею 59 будинку офіцерів (м. Одеса), де знаходяться на даний час серед експонатів російської агресії. На обліку та озброєнні у ЗС України указані вогнемети не перебували і не перебувають. З маркування видно, що вони виготовлені в Російській Федерації уже після здобуття Україною незалежності.

- Тубус дезактивований РПО «Шмель» з маркуваннями «МО 1.02.00, 2-13, 1175»;

Обгорілий тубус дезактивованого РПО «Шмель», з маркуваннями «МО 1.02.00, 2-09, 925»;

Обгорілий тубус дезактивованого МРО-А з маркуваннями «МО 1.10.01, КЛ 3125, 2108»;

Указані бронежилети вилучені в районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей в 2014-2016 роках та передані до військово-історичного музею 59 будинку офіцерів (м. Одеса), де знаходяться на даний час серед експонатів російської агресії. На обліку у ЗС України та інших військових формувань указані бронежилети не перебували і не перебувають. З маркування видно, що вони виготовлені в Російській Федерації в 2004 році. Є штатними бронежилетами ЗС РФ.

20. Бронежилет 6Б23-ІР (СБЖ) зразка 2004 року, з номером на бронепанелі № 12.042.07;

2. Бронежилет 6Б23-ІР (СБЖ) зразка 2004 року, з номером на бронепанелі № 3.06.366.08.

Військова техніка Збройних Сил Російської Федерації

із замаскованими тактичними знаками,

захоплена під час вторгнення в серпні 2014 року