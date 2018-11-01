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"БОРИСПОЛЬ" ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ ХУДШИХ АЭРОПОРТОВ МИРА

01 ноября 2018 | 14:40

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Согласно ежегодному рейтингу портала AirHelp украинский аэропорт "Борисполь" стал одним из наименее популярных аэропортов в мире. Об этом сообщает Handelsblatt.


Оценивали аэропорты по трем критериям: пунктуальность персонала аэропортов, качество обслуживания при выходе на посадку и настроение пассажиров. Сообщается, что 141 аэропорт мира получил оценку в каждой категории от 1 до 10. 
 
Украинский аэропорт "Борисполь" (6,03 балла) оказался на седьмом месте, где пассажиры указывают не только на сложную ситуацию с пунктуальностью персонала, но и на то, что он "очень мал для того, чтобы регулировать поток людей в таком большом и часто посещаемом городе, как Киев". Также не добавляют популярности длительное ожидание и длинные очереди, особенно в поздние часы. 
 
Возглавил антирейтинг аэропорт Кувейта. В тройку лидеров попали "Лондон-Станстед" (Великобритания) и аэропорт им. Сент-Экзюпери (Лион, Франция). Аэропорт "Орли" в Париже занял четвертое место. Затем идут "Стокгольм-Бромма" (Швеция) и аэропорт Манчестера в Великобритании. 
 
На восьмом месте находится аэропорт "Эдинбург", на девятом - "Бордо-Мариньяк" (Франция). Замыкает десятку аэропорт "Эйндховен" (Нидерланды). 
 
Напомним, пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" по итогам 2018 года составит около 12,5 млн человек. Об этом в октябре сообщил первый заместитель генерального директора аэропорта Евгений Дыхне. По его словам, рост пассажиропотока по сравнению с прошлым годом составит 17–18%. 
 
По данным Министерства инфраструктуры Украины, услугами авиатранспорта пользуются 5–7% граждан страны.



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