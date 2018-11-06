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Иран утверждает, что им есть чем заменить систему SWIFT
06 ноября 2018 | 08:12
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Иранские банки смогут воспользоваться альтернативными вариантами расчетов после отказа межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT обслуживать их счета из-за американских санкций, заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана, передает УНН.
“Мы ожидали эти санкции, поэтому у нас есть план по противодействию им... Если говорить о банках, обслуживать которые SWIFT отказывается, то у нас есть альтернативы, которые заменят систему”, — заявил Хеммати. Также глава ЦБ заверил, что Иран проводит переговоры со своими торговыми партнерами о продолжении сотрудничества.
Ранее SWIFT заявила о приостановлении доступа нескольких банков Ирана к своей системе обмена сообщениями.
Платежная система SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключено свыше 11 тысяч финансовых институтов в более чем 200 странах мира.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против более чем 700 физических и юридических лиц Ирана. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня на сайте Минфина США.
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