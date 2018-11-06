В Праге задержали нардепа Лозового с фальшивыми евро

06 ноября 2018 | 08:14

В Праге во время вылета на Киев полиция задержала Андрея Лозового. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook народного депутата и лидера “Радикальной партии” Олега Ляшко.

“В Праге во время вылета на Киев полиция задержала Андрея Лозового. По словам самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового „обменяли“ в одном из киевских обменников”, — сообщил Ляшко.

Он также добавил, что: “Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, так как „обменник“ исчез. Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко”.

Нардеп также добавил, что ожидает когда сам Лозовой непосредственно сообщит детали данной истории.