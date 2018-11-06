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Иран намерен продавать нефть вопреки санкциям

06 ноября 2018 | 08:21

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Иран продолжит продавать свою нефть вопреки американским санкциям в отношении Тегерана. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.


"Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти..., но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции", - приводит агентство Reuters его слова.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов.

Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября.



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