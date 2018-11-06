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Луценко подаст рапорт об отставке сегодня
06 ноября 2018 | 13:53
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодня представляет Президенту Украины Петру Порошенко заявление о своей отставке. Об этом он заявил во время выступления в сессионном зале Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины, и вы в парламенте рассмотрите этот вопрос", - сказал Луценко.
Он попросил парламент сделать это на этой неделе.
"Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться, но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, я допустить не могу", - отметил Генпрокурор.
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