Военная прокуратура обыскала Управление госохраны

09 ноября 2018 | 09:37

Военная прокуратура сегодня осуществляет следственные действия у сотрудников Управления государственной охраны Украины.

Военная прокуратура 8 ноября в Киеве проводит обыски у сотрудников Управления государственной охраны Украины (УГОУ), главой которого, согласно указу Петра Порошенко, является Валерий Гелетей. Об этом сообщает «Ракурс» со ссылкой на источники.

В свою очередь, Порошенко сейчас находится с рабочим визитом в Хельсинки.



Согласно предварительной информации, следственные действия идут у ряда сотрудников Управления госохраны.



Между тем в пресс-службе охранного ведомства изданию пообещали вскоре выяснить информацию об обысках. В Генпрокуратуре в телефонном режиме говорить об обысках отказались, ссылаясь на необходимость подачи письменного запроса на предоставление информации.



Напомним, Управление госохраны Украины — государственный орган спецназначения, который подчиняется президенту и контролируется Верховной Радой. Сотрудники УГО обеспечивают охрану правительства, Конституционного суда, Верховного суда, парламента, администрации президента, объектов и специальных транспортных средств, находящихся в пользовании главы государства и некоторых должностных лиц.



С октября 2014 года указом Порошенко генерал-полковник Валерий Гелетей назначен главой УГОУ.