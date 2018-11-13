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За три года в Украине втрое вырос уровень доверия к судам
13 ноября 2018 | 11:20
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Уровень доверия общества к судебной власти за последние три года демонстрирует рост в три раза от 5% в 2015 году до 16% в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса по программе “Новое правосудие” от Агентства международного развития США UDAID, передает УННсо ссылкой на пресс-службу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Также по уровню доверия граждан к государственным органам, к которым можно обратиться за защитой, наибольшим авторитетом пользуются:
Доверие к судебной власти среди граждан
Как говорится в документе, обнародованном 12 ноября 2018 года, основную информацию о судебной власти и судебной реформе украинцы, участвовавшие в опросе, получают по телевидению (69%), по оценкам или впечатлениям знакомых (38%), из интернета (32%), из социальных сетей (18%) и только 15% из собственного опыта.
Опрос показал, что за последние 24 месяца только 9% от всех респондентов имели опыт участия в судебных процессах, 8% из которых только один раз. Также отмечается, что доверие к судебной власти украинцев, которые были участниками судебных заседаний, вдвое больше, чем среди украинцев, которые преимущественно получают информацию о судебной власти из новостей.
"В течение 3 лет доверие украинцев-участников судебных разбирательств увеличилось вдвое - с 16% в 2015 году до 34% в 2018 году", - свидетельствуют данные опроса.
Кроме того, украинцы, которые были участниками судебных разбирательств, так характеризуют этот опыт:
Вместе с тем 42% граждан признают, что у них возникали проблемы и они вынуждены были использовать свои связи, знакомства и другие средства влияния, что значительно выше, чем в 2017 году, когда этот показатель составил 33%.
Доверие к судебной власти среди юристов
Также стоит отметить, что уровень доверия к судебной власти наиболее осведомленной группы населения касательно изменений, происходящих в государстве, - юристов в 2018 году увеличился на 3% - до 41%.
Положительным влиянием судебной реформы на повышение уровня доверия граждан к судам, около 70% юристов называют обновление судейского корпуса и оценки судей. В частности положительным результатом считают:
При этом 64% опрошенных юристов поддерживают создание нового Верховного Суда вместо старого и высших специализированных судов, 78% приветствуют предоставление возможности претендовать на должность судьи Верховного и Высшего антикоррупционного судов адвокатам и 52% приветствуют такие же возможности у ученых.
49% опрошенных юристов считают, что судебная система Украины способна стать основой преодоления коррупции во всех ветвях власти, 46% считают создание НАБУ необходимым шагом Украины, а 42% респондентов опроса считают, что создание Высшего антикоррупционного суда окажет положительное влияние на преодоление коррупции.
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[06.11.2018]
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