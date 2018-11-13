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За три года в Украине втрое вырос уровень доверия к судам

13 ноября 2018 | 11:20

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Уровень доверия общества к судебной власти за последние три года демонстрирует рост в три раза от 5% в 2015 году до 16% в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса по программе “Новое правосудие” от Агентства международного развития США UDAID, передает УННсо ссылкой на пресс-службу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.


Также по уровню доверия граждан к государственным органам, к которым можно обратиться за защитой, наибольшим авторитетом пользуются:

  • Прокуратура (44%),
  • Национальная полиция (41%)
  • НАБУ (35%)
  • Суды (20%)
  • Высшая квалификационная комиссия судей (15%)
  • НАПК (14%)
  • Совет судей (10%)
  • Высший совет правосудия (9%).

Доверие к судебной власти среди граждан

Как говорится в документе, обнародованном 12 ноября 2018 года, основную информацию о судебной власти и судебной реформе украинцы, участвовавшие в опросе, получают по телевидению (69%), по оценкам или впечатлениям знакомых (38%), из интернета (32%), из социальных сетей (18%) и только 15% из собственного опыта.

Опрос показал, что за последние 24 месяца только 9% от всех респондентов имели опыт участия в судебных процессах, 8% из которых только один раз. Также отмечается, что доверие к судебной власти украинцев, которые были участниками судебных заседаний, вдвое больше, чем среди украинцев, которые преимущественно получают информацию о судебной власти из новостей.

"В течение 3 лет доверие украинцев-участников судебных разбирательств увеличилось вдвое - с 16% в 2015 году до 34% в 2018 году", - свидетельствуют данные опроса.

Кроме того, украинцы, которые были участниками судебных разбирательств, так характеризуют этот опыт:

  • 60% граждан согласны с тем, что уровень квалификации судей надлежащий,
  • 63% - с тем, что судьи были вежливы и тактичны,
  • 59% признали, что работа аппарата суда была хорошо организована,
  • 53% отметили, что рассмотрение дела состоялось своевременно и без задержек.

Вместе с тем 42% граждан признают, что у них возникали проблемы и они вынуждены были использовать свои связи, знакомства и другие средства влияния, что значительно выше, чем в 2017 году, когда этот показатель составил 33%.

Доверие к судебной власти среди юристов

Также стоит отметить, что уровень доверия к судебной власти наиболее осведомленной группы населения касательно изменений, происходящих в государстве, - юристов в 2018 году увеличился на 3% - до 41%.

Положительным влиянием судебной реформы на повышение уровня доверия граждан к судам, около 70% юристов называют обновление судейского корпуса и оценки судей. В частности положительным результатом считают:

  • конкурсный отбор в Верховный Суд (78%),
  • введение квалификационной оценки судей (76%),
  • ограничение объема судейской неприкосновенности до функциональной (68%),
  • возвращение к трехзвенной системы судоустройства (64%),
  • отмена полномочий Президента Украины относительно перевода и назначения судей (60%).

При этом 64% опрошенных юристов поддерживают создание нового Верховного Суда вместо старого и высших специализированных судов, 78% приветствуют предоставление возможности претендовать на должность судьи Верховного и Высшего антикоррупционного судов адвокатам и 52% приветствуют такие же возможности у ученых.

49% опрошенных юристов считают, что судебная система Украины способна стать основой преодоления коррупции во всех ветвях власти, 46% считают создание НАБУ необходимым шагом Украины, а 42% респондентов опроса считают, что создание Высшего антикоррупционного суда окажет положительное влияние на преодоление коррупции.

УНН


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