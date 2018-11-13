За три года в Украине втрое вырос уровень доверия к судам

Также по уровню доверия граждан к государственным органам, к которым можно обратиться за защитой, наибольшим авторитетом пользуются:

Прокуратура (44%),

Национальная полиция (41%)

НАБУ (35%)

Суды (20%)

Высшая квалификационная комиссия судей (15%)

НАПК (14%)

Совет судей (10%)

Высший совет правосудия (9%).

Доверие к судебной власти среди граждан

Как говорится в документе, обнародованном 12 ноября 2018 года, основную информацию о судебной власти и судебной реформе украинцы, участвовавшие в опросе, получают по телевидению (69%), по оценкам или впечатлениям знакомых (38%), из интернета (32%), из социальных сетей (18%) и только 15% из собственного опыта.

Опрос показал, что за последние 24 месяца только 9% от всех респондентов имели опыт участия в судебных процессах, 8% из которых только один раз. Также отмечается, что доверие к судебной власти украинцев, которые были участниками судебных заседаний, вдвое больше, чем среди украинцев, которые преимущественно получают информацию о судебной власти из новостей.

"В течение 3 лет доверие украинцев-участников судебных разбирательств увеличилось вдвое - с 16% в 2015 году до 34% в 2018 году", - свидетельствуют данные опроса.

Кроме того, украинцы, которые были участниками судебных разбирательств, так характеризуют этот опыт:

60% граждан согласны с тем, что уровень квалификации судей надлежащий,

судей надлежащий, 63% - с тем, что судьи были вежливы и тактичны,

59% признали, что работа аппарата суда была хорошо организована,

53% отметили, что рассмотрение дела состоялось своевременно и без задержек.

Вместе с тем 42% граждан признают, что у них возникали проблемы и они вынуждены были использовать свои связи, знакомства и другие средства влияния, что значительно выше, чем в 2017 году, когда этот показатель составил 33%.

Доверие к судебной власти среди юристов

Также стоит отметить, что уровень доверия к судебной власти наиболее осведомленной группы населения касательно изменений, происходящих в государстве, - юристов в 2018 году увеличился на 3% - до 41%.

Положительным влиянием судебной реформы на повышение уровня доверия граждан к судам, около 70% юристов называют обновление судейского корпуса и оценки судей. В частности положительным результатом считают:

конкурсный отбор в Верховный Суд (78%),

введение квалификационной оценки судей (76%),

ограничение объема судейской неприкосновенности до функциональной (68%),

возвращение к трехзвенной системы судоустройства (64%),

отмена полномочий Президента Украины относительно перевода и назначения судей (60%).

При этом 64% опрошенных юристов поддерживают создание нового Верховного Суда вместо старого и высших специализированных судов, 78% приветствуют предоставление возможности претендовать на должность судьи Верховного и Высшего антикоррупционного судов адвокатам и 52% приветствуют такие же возможности у ученых.

49% опрошенных юристов считают, что судебная система Украины способна стать основой преодоления коррупции во всех ветвях власти, 46% считают создание НАБУ необходимым шагом Украины, а 42% респондентов опроса считают, что создание Высшего антикоррупционного суда окажет положительное влияние на преодоление коррупции.