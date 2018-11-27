ТЕМА

Националисты заблокировали столичный ТРЦ

27 ноября 2018 | 11:52

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Крупный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza заблокировали члены националистических организаций.


Они принесли к центральному входу шины и не пропускают внутрь ни работников, ни посетителей, сообщает Depo.Киев.

Как сообщил очевидец митинга Владимир Сидоренко на своей странице в Facebook, акция проводится против российских собственников бизнеса в Украине.

Ее участниками стали несколько десятков человек.

В группе "Киев оперативный" в Facebook также сообщили, что в ТРЦ заблокированы все входы и выходы. Демонстранты заявили, что весь бизнес страны-агрессора на территории Украины надо национализировать. Они разрисовали стены здания лозунгами "Долой московский бизнес!"



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