Король Малайзии взял в жены "Мисс Москву"

Свадьба с горами цветов и бриллиантов прошло 22 ноября на Рублевке, сообщает Depo.ua со ссылкой на "Комсомольскую правду".

По информации тех, кто побывал на свадьбе, она прошла в традициях двух стран. Невеста была в обычном белом платье, однако позже она надела хиджаб.

На праздничных столах, по заветам ислама, не было алкогольных напитков, а вся еда была халяльной. Накануне церемонии бракосочетания модель также приняла ислам.

Отмечается, что Воеводина даже удалила старые аккаунты в социальных сетях. На аватарках новых страниц она теперь в мусульманской одежде.

Муххамад V уже почти два года руководит страной. Пара будет жить в Малайзии.

Где и при каких обстоятельствах познакомились супруги, прессе не удалось установить.