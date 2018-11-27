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Король Малайзии взял в жены "Мисс Москву"
27 ноября 2018 | 11:57
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Король Малайзии, 49-летний Муххамад V Келантан Султан, вступил в брак с российской моделью, 25-летней Оксаной Воеводиной, обладательницей титула "Мисс Москва-2015"
Свадьба с горами цветов и бриллиантов прошло 22 ноября на Рублевке, сообщает Depo.ua со ссылкой на "Комсомольскую правду".
По информации тех, кто побывал на свадьбе, она прошла в традициях двух стран. Невеста была в обычном белом платье, однако позже она надела хиджаб.
На праздничных столах, по заветам ислама, не было алкогольных напитков, а вся еда была халяльной. Накануне церемонии бракосочетания модель также приняла ислам.
Отмечается, что Воеводина даже удалила старые аккаунты в социальных сетях. На аватарках новых страниц она теперь в мусульманской одежде.
Муххамад V уже почти два года руководит страной. Пара будет жить в Малайзии.
Где и при каких обстоятельствах познакомились супруги, прессе не удалось установить.
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[20.11.2018]
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