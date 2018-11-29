Мир без денег: как Швеция отменяет расчеты наличными

Шведский рынок розничных платежей быстро уходит от использования наличных денег. Непогашенная стоимость наличных денег в обращении снизилась до 1% от ВВП Швеции. Это поднимает некоторые важные вопросы, касающиеся роли государства на рынке платежей.

На протяжении сотен лет людям предлагались банкноты и монеты центрального банка. Если наличных не станет, людям придется полагаться на частный сектор для доступа к деньгам и способам оплаты. Это станет историческим изменением. Поэтому центральный банк Швеции, Riksbank, изучает потенциальные последствия этого изменения, и в том числе вопросом, как разработать цифровую национальную валюту, называемую электронная крона (e-крона). Но что же такое конкретно эта электронная крона?

Давайте начнем с самого начала. Шведское законодательство позволяет розничным торговцам, ресторанам и другим компаниям не принимать наличные деньги, выставляя соответствующий знак у входа или возле касс. Банки тоже перестают предлагать услуги, связанные с наличными, и отказ от наличных денег становится все более распространенным явлением. Кроме того, шведы в среднем с радостью адаптируются к новым технологиям: в стране широко распространены карты, а приложение для мгновенной оплаты Swish было загружено более чем половиной населения.

Swish подключает банковский счет любого банка к номеру мобильного телефона и стал популярным способом оплачивать счета в ресторанах, давать детям деньги на карманные расходы, скидываться на подарок ко дню рождения в офисе и оплачивать товары на уличных рынках. Все это происходит при помощью системы расчетов в реальном времени, поддерживаемой центральным банком. В шведском языке даже появился такой глагол — «Swish».

В течение нескольких лет, если текущая тенденция использования наличных сохранится, шведы могут оказаться в ситуации, когда наличные деньги больше не будут приниматься в качестве платежного средства.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Норвегии, и наши два центральных банка сотрудничают в этой области. В еврозоне наличные деньги все еще часто используются. Непогашенная стоимость наличных денег эквивалентна 10% ВВП еврозоны, по сравнению со шведским 1%.

Познакомьтесь с электронной кроной

В ближайшие годы нам потребуется сделать трудный выбор. Один из вариантов — ничего не делать, а значит, согласиться с тем, что у широкой общественности больше не будет доступа к деньгам, эмитируемым центробанком. Такое будущее означает изменение задач государственного сектора. Рынок платежей нужно будет регулировать и контролировать по-новому, чтобы обеспечить безопасные, эффективные и повсеместные платежи.

Вторая альтернатива – выпуск центральным банком цифровых денег в качестве дополнения к наличным и средствам, хранящимся на банковских счетах. Мы называем это понятие «e-крона» – в честь шведской валюты, кроны. Цифровая валюта, выпущенная центральным банком, – это новая и относительно неизведанная возможность, но она привлекает растущий интерес со стороны ряда центральных банков.

Базовая концепция электронной кроны заключается в следующем: она будет цифровой и будет конвертироваться 1 к 1 с обычной кроной, хранящейся на счету в Riksbank или локально, например, на карточке или в приложении мобильного телефона.

Электронная крона может быть реализована либо в виде карточки или приложения, либо в форме счета. Влияние на финансовую систему зависит от того, насколько велика будет потребность в электронной кроне в разных обстоятельствах. Будут ли на нее начисляться проценты или нет, это еще один ключевой вопрос. Если для e-кроны будет установлен нулевой процент, что сделает ее эквивалентной наличным средствам в этом отношении, это может иметь негативные последствия для проведения расширяющейся денежно-кредитной политики, если процентные ставки в экономике низкие. С другой стороны, е-крона с процентами может стать новым инструментом политики для центрального банка.

Сегодня технология создания функционирующей электронной кроны уже доступна. Она не опирается на технологию блокчейн, и ее не следует путать с криптовалютами.

Следующим шагом будет создание прототипа.

В течение сотен лет частный и государственный сектор взаимодействовали в том, как предоставлять деньги, работающие как средства накопления и эффективный способ обмена. Но по мере улучшения технологий меняются и предпочтения людей — в нашем случае не в пользу наличных денег. Поэтому мы смотрим в будущее, чтобы понять, как можно продолжать предоставлять обществу безопасную и эффективную платежную систему на будущее.