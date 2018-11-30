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Депутаты активно выступают за легализацию азартных игр
30 ноября 2018 | 09:24
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Скрываясь под вывесками "национальных лотерей", в Украине процветает нелегальный азартный бизнес. Пока правительство молчит, депутаты Верховной Рады кивают в сторону неэффективной работы правоохранителей. Как упорядочить рынок - знают единицы, а перейти от слов к действиям готовы не все. Таковы итоги опроса, проведенного журналистами УНН в стенах парламента.
Более 90% опрошенных нардепов назвали неудовлетворительной борьбу полиции с азартными играми. Бороться могут, но не хотят - убеждены в ВР.
"Я уверен, что сами правоохранители и крышуют эти заведения", - объясняет народный депутат от оппозиционного блока Михаил Скорик.
"Без правоохранительных органов такой полулегальный бизнес никогда не действовал. Они всегда находят возможность его поддерживать и от этого что-то иметь. Поэтому и борются", - поддерживает мнение коллеги нардеп от РПЛ Василий Амельченко.
Как бороться с бездействием полиции, в ВР пока не решили. Но допускают, что ситуацию может изменить легализация азарта.
"Я являюсь ярым сторонником того, чтобы у нас был принят закон о легализации игорного бизнеса", - говорит народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.
"Только проголосовать в зале за закон об игорном бизнесе, и после того начать с ним бороться, а не крышевать", - добавляет народный депутат Борислав Береза.
При этом, почти все опрошенные нардепы уверены - положить конец нелегальному азартному бизнесу, что скрывается под вывесками лотерей, нужно. Поскольку средствами легальных лотерей можно финансировать образование, здравоохранение и спорт.
"Средства от национальной лотереи должны идти в специальный фонд, из которого будут строиться спортивные объекты для повышения уровня ЗОЖ, для развития спорта", - говорит народный депутат фракции "Батькивщина" Иван Крулько.
"У нас так много направлений, куда можно тратить эти средства. Например, для лечения больных онкологией", - добавляет народный депутат фракции "Народный фронт" Вадим Подберезняк.
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