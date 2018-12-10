Что такое метамодерн, и почему он уничтожит Украину и Россию

10 декабря 2018 | 12:33 , Денис Скорбилин

Сразу успокою читателей: это не философский трактат на десять страниц. Это инструкция по выживанию, чтобы лично вы пережили следующие годы без лишних слез и трагедий. Прямо сейчас по всему миру меняется уклад человеческой жизни, а на переправе всегда кто-нибудь тонет. Пусть это будет кто-то другой.

Как убивают «измы»

Метамодернизм (постмодернизм, модернизм) воспринимается в обществе только как какое-то непонятное культурное явление. Культура же воспринимается, как «вещь в себе», не очень-то и нужная «простому слесарю». Наш пересічний громадянин рассуждает следующим образом: вот сейчас, при постмодернизме, какие-то художники прибивают яйца к брусчатке и сиськи на демонстрациях показывают. Угу. А при метамодернизме, наверное, будут показывать яйца и приколачивать сиськи. Ну и какое дело до этого простому слесарю?!

Но, тот же старый плесневелый постмодернизм — это не только «актуальное искусство», но и его производные. Можно не интересоваться передовой литературой и новыми художниками, окей. Но фильмы и сериалы же смотрите? А их сценаристы очень даже интересуются и транслируютте же самые мысли, только попроще. Можно даже сериалы не смотреть, можно даже YouTube ни разу не включать, но если вы живёте, например, в Крыму, то аннексию вашего края готовили люди, прекрасно разбирающиеся в современных культурных трендах. И камни с неба на них, в отличие от «простых слесарей», не падают.

Постмодернизм — это мировые кризисы от лопнувших рыночных «пузырей». Простой слесарь неожиданно вылетает с работы. Постмодернизм — это война в Сирии и война на Донбассе, потому что текущий культурный уклад заменил прямые войны такими вот «странными». Бум! Наш гипотетический слесарь мёртв. Ведь снаряды вполне материальны, и, кстати, совершенно не разбираются в культуре.

Постмодернизм умер. Мир вползает в эпоху метамодернизма, в которой все будет по-другому. Кроме одного: люди по-прежнему будут убивать, разоряться и с изумлением наблюдать хоровод флагов за окном.

Поменяются только правила игры.

Повторюсь, я написал этот текст, потому что нам (среди читателей нет случайных людей, я долго собирал вас на этой странице) очень важно понять новые правила игры. И понять, как играть дальше.

Как мы жили последние сто лет

Разберем на пальцах, что такое модернизм, постмодернизм и метамодернизм.

Максимально просто и покороче.

Модернизм. Появился в 19 веке. Нес в себе новую идею человека как стройматериала для великих строек. Сначала из людей активно мастерили национальные государства, потом весело и массово воевали в Первую Мировую. Затем, само собой, взялись строить коммунизм, национал-социализм, фашизм, либерализм... Принципиально важно, что люди рассматривались только как строительный материал. Что человек думал о стройке — никого не волновало в принципе.

По итогам Второй мировой остатки Человечества настолько охренели от успешных результатов «строек века», что дружно отказались от модернизма во всех проявлениях (СССР пытался трепыхаться, но недолго, максимум — до конца 70-х).

Так появился постмодернизм. Это философия, когда все идеалы осмеиваются, Человечество дружно уходит на перекур, ничего строить не хочет, идею самопожертвования отвергает. Никаких «строек века», только тотальный стеб, общество потребления, цитаты, заимствования, бесконечная рефлексия и творческие метания. Человечество передумало лететь в космос, вместо этого создали Интернет, и вычислительные технологии совершили колоссальный рывок. Вместо массовых расстрелов — циничная, но относительно безопасная имитация.

В эпоху постмодернизма был создан Европейский союз, распался недостаточно гибкий СССР, давший нам 15 новых государств, в том числе и особо интересующие нас Украину и Российскую Федерацию. В общем, наши дни до недавнего времени.

Но перекур хорош тем, что имеет не только начало, но и конец. И Человечество с перекура вернулось. Постмодернизм себя исчерпал. Сформировались объективные предпосылки к смене жизненного уклада. Сложно сказать, в каком году умер постмодернизм, но первые звоночки звучали уже в 70-е годы XX века, а в 90-е годы агония старого порядка стала уже заметна. Сейчас все возможные сроки вышли, метамодерн пришёл в каждую страну и каждое надгосударственное объединение.

Хотим мы этого, или нет.

Чем хорош и чем опасен метамодернизм

Метамодернизм — это такая хитрая смесь из модернизма и постмодернизма. От модернизма новая реальность взяла горячее желание сделать что-нибудь очень большое, познать мир, решить все проблемы... В общем, затеять великую стройку.

Но, как и в постмодернизме, человек по-прежнему остается личностью. Значимость горизонтальных человеческих связей растет, примитивные вертикальные государства слабеют. На этой стройке люди уже не воспринимаются, как винтики. В метамодерне люди — полноправные творцы. Государство не просто не может повлиять на «стройки» нового типа, оно часто даже не знает, что такая стройка идет. Это не всегда хорошо, например, торговля наркотиками бесконечно оторвалась от способностей правоохранительных органов ее прекратить. Но метамодерн не про «хорошо» и «плохо». Он такой, какой есть, вне нравственных категорий — как молоток или шило.

Еще метамодернизм получил хорошую систему охлаждения, чтобы во время великих строек Человечеству не разорвало мотор очередным Гитлером. Называется этот механизм осцилляцией, и представляет собой бесконечные колебания между тотальной иронией и запредельной искренностью. То есть, если в ходе какой-то большой стройки дело понемногу начинает идти к новому Сталину и коллективизации, общество отвечает жесткой иронией и травлей зарвавшихся дурачков. А если все расслабляются и начинают ковыряться в носу, группа политиков/интеллектуалов/активистов выступают с максимально серьёзными лицами, после чего трудящиеся разбирают лопаты и идут работать.

В этой структуре, к тому же еще очень сырой, есть несколько уязвимых моментов, на которых мы все набьём шишки. Первейший изъян сформулировал Робин Ван Ден Аккер, голландский философ. «В метамодернизме кончается постмодернистское ощущение стабильности и перманентного прогресса». Вот так вот. Стабильность заканчивается, люди начинают задаваться вопросами про «как», «почему», «зачем». Людям приходиться ДУМАТЬ, принимать решения и затем принимать последствия. Ужас!

Множество вопросов вырвались из подвалов постмодерна в публичное пространство, отчего посыпались все возведенные ранее конструкции. Обратите внимание, что стабильности сегодня нет нигде. В США Трамп крушит постмодернистские наработки предшественников, Север и Юг снова пытаются выяснить отношения. Великобритания выходит из ЕС, и теперь англичанам нужно придумать новых себя. Оставшиеся члены Евросоюза также вынуждены искать внутри себя новые смыслы, и, если не выйдет, другие страны тоже задумаются о выходе из ЕС. Плюс, поднимаются вопросы миграции, базовых ценностей, экономики… Легко Европе в ближайшие годы точно не будет. Да никому не будет.

Исламский мир тоже переосмысляет себя, выбирая между осторожным переходом в постмодернизм («ого, похоже, женщина тоже человек, а убивать неверных — не круто») и «Исламским государством» — первым метамодернистским террористическим образованием. Китаю давно пора выбрать между социализмом и капитализмом, текущая постмодернистская модель сидения на двух стульях выработала ресурс.

Второй сложный момент заключается в «горизонтальности» метамодернизма. Когда большие преобразования делаются не государственной вертикалью, а сетью людей, трудно избежать стратегических ошибок развития. Трудно прогнозировать.

В общем, легко не будет никому.

Украина в метамодерне или одеяло на голове

На постсоветском пространстве дует ветер перемен. Абсолютно постмодернистские по своему устройству Украина и Россия наконец-то столкнулись с системными кризисами и вынуждены эволюционировать либо умереть. Сегодня в обеих странах хорошо умеют имитировать ценности и менять все, чтобы не менять ничего. Однако в последние годы граждане захотели большего. Захотели реальные смыслы существования, которые просто некому удовлетворять. При этом игнорировать этот запрос тоже не получится, вон Янукович попытался.

В Украине есть однозначно сформированный спрос на качественные реальные перемены в экономике и социологии. За последние пять лет общество развилось до такой степени, что не просто выучило слово «популист», но и заставило своих политиков обзывать популистами друг друга. При этом разумных и подробных концепций развития страны все еще нет, единого видения этого процесса тоже нет. И, откровенно говоря, меньше популистов во власти пока не стало.

Предоставленная сама себе, расколотая и невротизированная Украина привычно сползает в хаос, как уже бывало и раньше. Объединенные Майданом люди постепенно разделяются на этнонационалистов и еврооптимистов, и готовятся к будущему конфликту. При этом, ни те, ни другие не понимают реальных потребностей общества, и не являются количественно значимыми силами. Чего хочет реальное украинское общество, мы не знаем, оно спит под медийным льдом, но уже беспокойно ворочается, отчего по регионам пробегают опасные трещины…

Украинские власти и лидеры общественного мнения не способны предложить объединяющей страну идеологии, ограничиваясь общими фразами о «европейском пути» развития. То, что сама Европа временно (навсегда?) потеряла себя, и перспективы выживания Евросоюза, как единого образования, неочевидны, не волнует ни Президента, ни Раду. Они просто используют эти красивые слова как симуляцию внешней политики.

Внутренняя политика руководства Украины пока что сводятся к политике «возврата к корням» при полном игнорировании потери управления регионами. То есть, граждан Украины подталкивают к этнонационализму в максимально узкой трактовке. Правящему классу это выгодно, так как, в случае успеха, можно оставить все как есть, просто надев вышиванку. Реформирование суда, полиции, пересмотр налогов и создание сильного внутреннего рынка — это сложно. Поэтому давайте просто выпьем львовский кофе и притворимся, что все и так хорошо.

Это похоже на ребенка, который натягивает одеяло на голову при виде чудовища — игнорируя реальные проблемы, государство борется с надуманными трудностями, и уверяет граждан, что это и есть его ключевые задачи. Постмодернизм, как он есть. Фикция. Но чудовище в комнате реально, и одеяло от него не защитит. Для украинских этнонационалистов и еврооптимистов эти игры могут закончиться весьма печально.

Россия в метамодерне или искусство линять в три дня

Если вы внимательно посмотрите на Россию, то увидите экономические проблемы, кризис управляемости на местных выборах, падение рейтинга Путина и русский рэп в роли новой музыки революции. Последнее особенно примечательно, так как музыканты, еще пару лет назад певшие о наркотиках и сексе, внезапно озаботились разрушением правящего строя. И правильно — без хорошей песни никакая революция не делается.

Пока что стратегия руководства России сводится к сохранению текущей постмодернистской конструкции. Это когда рядовым гражданам предлагают ряд древних, максимально гадких модернистских векторов: русский национал-социализм, тотально бесчеловечный либерализм и сталинского толка коммунизм. Разумеется, обыватель в ужасе бежит от бесноватых модернистов в объятия «арбитра», условного Путина. Пока ещё бежит — рейтинг вождя падает, а с ним теряется запас прочности всей этой постмодернистской конструкции. История Российской империи и СССР учит нас, что выстраиваемые Россией системы имеют огромный запас прочности, но, когда он исчерпывается, государство, по Розанову, «линяет в три дня».

Во внешней политике Россия полностью тождественна Украине, поскольку вместо реальных действий постоянно продает постмодернистские иллюзии. Не имея реальной военной инфраструктуры экономики и внешних союзников, Россия бряцает ракетами и напрашивается на новую «холодную войну». При этом всем вроде бы понятно, что это как бы не всерьез, это такая интересная игра, ну чего вы, уберите нож. Отличная стратегия для эпохи постмодерна, когда все было «как бы». Плохая стратегия для метамодерна, когда развитые страны уже хотят играть в другие игры, и распоясавшегося постмодерниста могут укоротить просто, чтобы не путался под ногами.

Нельзя сказать, что условный Путин вообще не осознает масштаба проблем. Работа идет. Однако верное решение нащупать пока не удается. Во внешней политике проводится сирийская кампания, не особо удачная и внятная, но, хотя бы, создающая еще одну игровую доску для масштабных геополитических торгов.

Ирредента «русской весны» поначалу также вполне тянула на русскую метамодернисткую идею и производила серьезное впечатление за счет опоры на низовые структуры и горизонтальные инициативы простых людей. Однако уже летом 2014 «Русскую весну» выхолостили, перевели на постмодернистские рельсы и теперь она является просто очередным неприглядным «измом», которым пугают российского обывателя. Реальных идей, зачем солнцу вставать и садиться над Российской Федерацией, на данный момент нет. А запрос на эти идеи есть. Процесс необратим.

Кто сильнее: тираннозавр или анкилозавр? Отвечает крокодил!

Война между Украиной и Россией трагична, потому что это схватка двух динозавров в конце мелового периода. Конечно, всем интересно, кто кого сожрет, но в новой эпохе метамодерна вымрут оба. Или эволюционируют — как из архозавров получились крокодилы и благополучно дожили до наших дней. Пришлось, конечно, уменьшится в размерах и умерить аппетиты, но выживание вида того точно стоило.

Совершенно точно, что Украины, какой мы ее знаем сейчас, скоро не будет. Изменится или территория, или характер отношений внутри страны. Аналогично и с Россией. Или-или. Отсидеться в стороне не получится, да и не дадут. .

Мир стал цельным и взаимосвязанным пространством, поэтому отдельные страны, противящиеся переменам, превратились из локальной, во всеобщую проблему. В отличие от пофигистичного постмодерна, в метамодерне все проблемы должны быть решены (либо превращены в другие проблемы). Разумеется, на этих новых общечеловеческих стройках не обойдется без «несчастных случаев». Украина и Россия входят в число проблемных стран, и запросто могут стать «несчастным случаем». Если мы сами себе не придумаем рабочую модель существования, за нас ее придумают другие, и не факт, что она нам понравится.

Некоторые царьки проблемных государств, к слову, уже примеряют крокодилью шкуру. Лучший друг американских баскетболистов Ким Чен Ын уже демонстрирует полную готовность играть по новым правилам. Это рационально: условный Запад будет счастлив профинансировать северокорейскую «Перестройку» и оставить в покое хитрую корейскую династию.

Беларуский «последний европейский диктатор» успешно продал образ Беларуси, как адекватного и беспроблемного посредника в отношениях с проблемной Россией. Еще лет пять такой гибкости, немного геополитической удачи, и в Евросоюз Беларусь попадет даже раньше проблемной Украины. Если, конечно, будет Евросоюз.

Два пути спасения

Новое время будет трясти всех и заранее предсказать, какая страна будет благополучной через десять лет, а какая станет новой Сирией — невозможно. Вполне возможно, что Украину ждет невиданный экономический расцвет. Для этого есть все условия, кроме нового способа мышления и новых правил игры. Нам с вами вполне по силам эта задача. Но также нас может ждать укрепление России, реформа Евросоюза или образование гигантской континентальной Беларусской империи с бессмертным генномодифицированым Александром Лукашенко на троне. В грядущих штормах возможно все, и я вижу два пути спасения. Коллективный и личный.

Коллективный способ простой и сложный: нужно просто подготовить свою страну к качественному переходу в новый уклад. Нужно:

Постоянно поднимать тему стратегических государственных целей, навязывать эту повестку своим лидерам мнений и политикам

Участвовать в горизонтальных объединениях, благотворительных организациях, волонтерских группах, интеллектуальных кружках. Если вы не собираетесь эмигрировать, ваш главный капитал — это связи с другими людьми, построенные на добровольной основе и общих идеалах. Это и есть те самые «горизонтальные связи», и они вам нужны,

Любое действие, направленное на усиление внутренней устойчивости коллектива/общества/страны благо, должно вами поощряться и получать помощь. К любым попыткам внести рознь, дискриминировать отдельные группы или создавать видимость решения проблемы вместо реального решения — беспощадно применять осцилляцию, поочередно высмеивая и беря на искренность.

Личный способ сложный и простой. Заранее примите, как данность, что ваше место жительства может в любой момент измениться, и не раз. Либо потому, что ваша страна проиграет в какой-то сложной метамодернистской игре, либо потому что в другой стране перспективы окажутся лучше. Или все сразу. Поэтому даже не заморачивайтесь с внутренней повесткой будущей бывшей родины. Вместо этого:

Будьте максимально мобильными, не обрастайте вещами и связями,

Вкладывайте все свободные деньги в себя. Каждый новый язык, навык, талант — это новые возможности в других странах,

Ведите здоровый образ жизни, здоровье понадобится при переезде,

Будьте максимально открытыми новому, не цепляйтесь за старое, интересуйтесь искусством и политикой ведущих стран,

Путешествуйте.

Миллионы украинцев уже успешно реализовали индивидуальный сценарий, еще миллионы последуют их примеру. Тысячи безумцев натужно тащат на себе коллективный сценарий, и, на мой взгляд, их усилия небезнадежны. Во многом, Украина еще существует только благодаря этим, уже очень уставшим, людям. Лично я с переездом не спешу. Нам вполне по силам впрыгнуть в метамодернистский поезд не в качестве консервы в дорогу, а как самостоятельный пассажир.

Но времени осталось немного, нужно действовать.

ОТСЮДА