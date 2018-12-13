НАСИРОВУ ПОМОГЛА "ФИЛЬКИНА ГРАМОТА" ИЗ АНГЛИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА

"…Обжалуемое решение об увольнении Насирова основывается исключительно на обстоятельстве наличия у истца двойного гражданства. В своем иске Насиров утверждал об отсутствии такого факта наличия у него двойного гражданства, и поэтому считал обжалуемое решение противоправным и таким, что подлежит отмене в судебном порядке. В том числе, истец настаивал на нарушении процедуры принятия обжалуемого решения, так как в нарушение установленного законом порядка, его принятию не предшествовало соответствующее представление премьер-министра Украины об его увольнении", – заявила Клименчук.



По ее словам, согласно ч. 2 статьи 77 КАС Украины, именно на ответчиков возложена обязанность доказывания правоты принятых ними решений в делах о признании их противоправности.



"Судом было установлено, что единственным документом, в котором упоминается о наличии у истца двойного гражданства является адресованное Министру финансов Украины письмо посольства Великобритании, в котором говорится о предоставлении НАБУ некой информации относительно Р. Насирова, в том числе той, что касается его Британского гражданства. Также указано, что материалы, которые подтверждают этот факт, будут предоставлены согласно международных Конвенций", – отметила судья.



Вакарчук о восстановлении Насирова: Судьи защищают своих, им за это ничего не будет



"Стоит отметить, что такое письмо само по себе вызывает сомнения, поскольку хоть его отправителем и указанно посольство Великобритании, оно не подписано уполномоченным послом. Кроме того, важно обратить внимание, что письмо свидетельствует о якобы существовании материалов, подтверждающих двойное гражданство истца, которые должны были быть переданы украинским властям в дальнейшем", – добавила Клименчук.



По ее словам, суд не единожды ставил перед ответчиками вопрос о наличии документов, которые бы подтверждали наличие факта двойного гражданства Насирова о которых, в том числе, могла идти речь в указанном письме, поскольку именно наличие у них соответствующих материалов на момент принятия решения об увольнении истца, подтверждающих это, могло б свидетельствовать о его правомерности. Между тем, суду таких документов предоставлено не было, а ответчиками подтверждено, что они располагают исключительно информацией, указанной в таком письме посольства Великобритании. "Соответственно, у суда при рассмотрении дела не было оснований для установления факта двойного гражданства Насирова, в связи с чем был сделан вывод о безосновательности увольнения истца", – подчеркнула судья.



Кроме того, основанием удовлетворения иска послужило прямое нарушение порядка принятия решение об увольнении главы ГФС, которое, согласно норм действующего законодательства, может иметь место исключительно на основании решения Кабмина, которому должно предшествовать внесение премьер-министром соответствующего представления. Вместе с тем, при рассмотрении дела судом было установлено, что премьер представления об увольнении. Насирова на рассмотрение правительства не вносил, что подтверждает несоответствие обжалуемого решения требованиям указанной выше статьи 2 КАС Украины и в очередной раз свидетельствует о противоправности обжалуемого решения.



"К указанному выше стоит лишь добавить, что согласно статьи 235 Кодекса законов о труде Украины, суд, в случае установления обстоятельств незаконного увольнения лица, обязан восстановить его в должности на предыдущей работе, что и было сделано решением суда от 11 декабря 2018 года", – отметила Клименчук.

ДОСЬЕ