"Раньше они работали на Южной железной дороге и не получали должного сервисного обслуживания. Если "Укрзализныця" сможет их качественно отремонтировать, то никаких проблем с эксплуатацией не будет", - говорит он.

По словам эксперта, для "Укрзализныци" более эффективно выполнить ремонт у производителя рельсовых автобусов Pesa, а не осуществлять его на собственных мощностях, как это было перед запуском Kyiv Boryspil Express. Один рельсовый автобус может ремонтироваться порядка 2 недель.

"Укрзализныця" вместо того, чтобы провести сервисное обслуживание у производителя, решила ремонтировать их на собственных мощностях. Как видим ничего хорошего из этого не получилось", - говорит Александр Кава.

Напомним, что с 1 по 11 декабря рельсовые автобусы Pesa, работающие на линии Kyiv Boryspil Express, ломались четыре раза. Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал возникшие технические трудности объективными и подчеркнул, что даже с новой техникой случаются сбои.