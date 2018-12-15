Российский омбудсмен Москалькова поддержала идею законопроекта о наказании за оскорбление власти в интернете

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в обществе есть запрос на правовое регулирование в сфере публикации в интернете оскорбительных высказываний в адрес властей. Вместе с тем она предупреждает о недопустимости расхождений в толковании норм закона, из-за которых могут пострадать невинные люди.

Омбудсмен напомнила журналистам, что в последнее время постоянно повышается "планка ориентиров на нравственные ценности". "И, конечно, если общественный запрос есть на такое правовое регулирование, то этот законопроект востребован обществом. Очень важно, чтобы четкие понятийные аппараты были ясны правоприменителям", - сказала она.

Москалькова подчеркнула, что "идея сама хорошая с точки зрения востребованности обществом", но "очень важно, чтобы нормы были таким образом сформулированы, чтобы не порождали дискрецию усмотрения, что в этом случае можно наказать, а в этом простить". "Чтобы не пострадали люди, которые за свободу поведения в рамках закона, за свободу слова и свободу личности", - пояснила омбудсмен.

Она добавила, что член Совета Федерации Андрей Клишас, который является одним из авторов законопроекта, "очень опытный юрист". "И он, конечно, со своей командой много важных и заслуживающих внимания инициатив для повышения гарантий прав граждан внес за последнее время", - заметила Москалькова.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ограничении доступа к материалам, "выражающим в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ и органам власти". За распространение такой информации парламентарии предложили установить административную ответственность в виде штрафов до 5 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.