Коррупция в «Укрзализныце»: как в процессе закупки чиновники УЗ вышли на самих себя

15 декабря 2018 | 10:43

5 декабря в «Укрзализныце» случился Армагеддон при открытии продажи билетов на новогодние праздники. Пресс-служба «Укрзализныци» объявила — нагрузку не выдержал сервер. Но реальная ситуация не имеет ничего общего с официальным сообщением УЗ. Это была спланированная акция по замене действующего сервиса booking.uz.gov.ua на его клон, под который особо предприимчивые функционеры «Укрзализныци» списали 21 миллион гривен. Но обо всем по порядку.

Как известно, УЗ месяцами откладывала запуск продажи билетов на новогодние праздники, ссылаясь на подготовку к старту сообщения «Киев – аэропорт Борисполь». В этом уже кроется полная бессмыслица и отсутствие логики — никакой связи между запуском аэроэкспресса и билетами на другие направления нет. Для нового рейса вообще была проложена отдельная ж/д ветка, не пересекающаяся с другими направлениями.

Как утверждают источники в «Укрзализныце», реальная причина отсрочки продажи билетов — это чистая манипуляция искусственным ажиотажем, который должен был прикрыть попытку руководства УЗ заменить официальный букинг на его клон стоимостью в 21 миллион грн. Копию booking.uz.gov.uaуспели зафиксировать журналисты: новый сайт был размещен на официальном государственном домене УЗ по адресу travel.uz.gov.ua. Клон полностью повторяет функционал и дизайн успешно зарекомендовавшего себя booking.uz.gov.ua!

Но запустить его не удалось, недовольство пассажиров нарастало, коррупционерам в УЗ ничего не оставалось, как признать свое фиаско и возобновить работу официального booking.uz.gov.ua.

А теперь подробней о том, что представляет из себя закупка УЗ на 21 миллион грн. и самой афере, которая была подготовлена и реализована задолго до того, как было объявлено о намерении заключить мутный договор с компанией «ВИТЕС». В СМИ есть масса информации об этом сговоре, например, уже писал «Антикор» в статье «Юридический анализ аферы «Укрзализныци» по скандальной закупке собственного клона системы продажи билетов онлайн за 21 млн. грн».

Исполнителем схемы назначили филиал «Юго-западная железная дорога», который 28 октября подписал договор на 21 млн. грн. со скандальной компанией «ВИТЕС» без проведения открытых торгов. Мы проанализировали договор по сути и убедились, что в «Укрзализныце» беспределу нет предела.

После подписания договора, на сайте Прозорро в открытом доступе появился документ с Техническими требованиями и спецификацией к системе, которая свидетельствует о том, что УЗ покупает копию собственного сервиса, который давно принадлежит филиалу Укрзализныци — «Главному информационно-вычислительному центру» (ГИВЦ).

Даже при поверхностном рассмотрении каждого пункта Технических требований (Приложение 2 к договору) и спецификации (Приложение 1 к договору), однозначно видно, кто согласовал вывод бюджетных средств под систему, которую УЗ купила еще в 2013 году! Среди согласовавших Технические требования к клону Букинга: руководители профильных департаментов и филиалов:

Подробное разбирательство с каждым пунктом — это дело правоохранительных органов и судов, а мы опишем ситуацию крупными мазками.

В п. 4.2 Технических требований приведены требования к структуре системы

Пойдем по порядку.

1. «Ядро системы» – модуль, к которому подключаются все каналы продаж (сайт, терминалы, кассы), система контроля электронных билетов проводниками. Это модуль, в котором ведется администрирование и обслуживание системы. Согласно Приказу Министерства инфраструктуры и Налоговой от 30.05.2013 № 331/137 (Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті), официально согласованному с Службой безопасности Украины (СБУ) и государственной службой по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства, функцию «ядра системы» с 2013 года выполняет «Программно-аппаратный комплекс по оформлению электронных проездных документов (ПАК ЭПД ПП)», который принадлежит и эксплуатируется ГИВЦ Укрзализныци с 2013 года!

2. «Рабочее место кассира». Более 2000 касс работают по всей стране и продают билеты на все направления, в том числе международные. Соответственно, никакое отдельное рабочее место кассира для рейса Киев — аэропорт Борисполь не нужна!

3. «Терминалы самообслуживания». Никто в современном мире не покупает собственные терминалы. И на вокзале Киев-Пассажирский, и в залах аэропорта «Борисполь» терминалы самообслуживания стоят на каждом углу. Более того, и Киев-Пассажирский, и аэропорт «Борисполь» зарабатывают на сдаче в аренду площадей под терминалы! Почему через уже установленные автоматы до сих пор не запустили продажу билетов на аэроэкспресс? Например, терминалы ПриватБанка в аэропорту продают электронные билеты на все направления, кроме Киев-Борисполь.

4. «Рабочее место стюарда». Состоит из мобильного терминала контроля документов (МТКД), которых в «Укрзализныце» имеется уже порядка 2500 штук, а также программного обеспечения стоимостью 762 тыс. грн., которое с 2013 года используется проводниками на уже имеющихся МТКД!

5. «Подсистема продажи через электронные каналы обслуживания». Это как раз и есть новый сайт для продажи билетов – клон booking.uz.gov.ua. Для клона даже есть отдельный раздел с техническими требованиями, который полностью повторяет функционал booking.uz.gov.ua.

Согласно спецификации к договору (Приложение 1 к договору), закупаемая система состоит из оборудования и программного обеспечения.

Пройдемся по спецификации по порядку.

Оборудование:

— Согласно п. 29 ЮЗЖД закупает «Оборудование для мобильного места стюарда». Сюда входят: терминал для контроля электронных билетов SuperLead S80S, РРО «КСТ-М», POS-терминал Ingenico.

На железной дороге сегодня используется порядка 2,5 тыс. мобильных терминалов контроля билетов, из которых безболезненно можно выделить 15 единиц для аэроэкспресса. РРО «КСТ-М», как уже говорилось, вообще не нужны, т.к. фискализация всех электронных билетов с 2013 года успешно идет через РРО «Экспресс» на ГИВЦ. А POS-терминалы банки устанавливают бесплатно при заключении договоров на предоставление услуг эквайринга!

— Согласно п. 30 ЮЗЖД закупает «Оборудование для рабочего места кассира».

В то время, как весь мир закрывает кассы, чтобы экономить на зарплатах, УЗ только плодит их количество. Параллельно еще устанавливает терминалы, покупает ненужные РРО «Мария 304-Т» и POS-терминалы. Логика отсутствует, а коррупция присутствует!

— Согласно п. 57 и 58 ЮЗЖД закупает «Терминал самообслуживания – indoor и outdoor»

16 терминалов indoor на общую сумму 1 млн 986 тыс. грн., то есть 124 тыс. грн. за один комплект, что составляет 4,5 тыс.$. Красная цена такого терминала на рынке – 1,5 тыс. $.

Также закупается 10 терминалов outdoor на общую сумму 1 млн 885 тыс. грн., то есть 188 тыс. грн. за один комплект, что составляет почти 7 тыс.$.

— Согласно п. 27 ЮЗЖД закупает «Специализированный Регистратор расчетных операция «КСТ-Е» для электронной торговли».

Всем известно, что с 2013 года электронный билет является фискальным чеком Регистратора расчетных операций (РРО). Согласно информации Прозорро, в ГИВЦ установлено 4 единицы специализированных РРО «Экспресс», разработанных и закупленных УЗ для фискализации электронных билетов.

Более того, согласно украинскому законодательству, использоваться могут только те Регистраторы, которые внесены в реестр РРО, утвержденный Государственной фискальной службой! Именно «КСТ-Е» в этом реестре нет, в чем можно убедиться по ссылке http://sfs.gov.ua/dovidniki—reestri—perelik/reestri/320822.html. Получается, что УЗ закупает ненужные РРО, с которыми в дальнейшем не сможет работать, так как законодательство допускает использование только РРО «Экспресс», а не «КСТ-Е». Таким образом чиновники УЗ выводят деньги под бесполезное оборудование и осознанно идут на нарушение правил Государственной фискальной службы.

Программное обеспечение:

— Согласно п. 48 ЮЗЖД закупает «Программное обеспечение МТКД. Клиент мобильного рабочего места стюарда Android».

Общая сумма – 762 тыс. грн. Исходя из количества закупаемых 15 единиц МТКД (мобильные терминалы контроля документов), получается, что программное обеспечение для одного устройства обойдется в 50 тыс. грн.! Ранее через систему закупок «Прозорро» «Укрзализныця» покупала лицензии на ПО для МТКД по 725 грн/штука, вот ссылка: https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-11-15-001026-b. То есть, сейчас чиновники УЗ закупают копию имеющегося у ГИВЦ софта по цене в 70 раз дороже!

— Согласно п. 49 ЮЗЖД закупает «Программное обеспечение для кассы».

В кассах Укрзализныци продаются билеты на все направления и все поезда, в том числе и международные, кроме всего лишь одного направления — из Киева в аэропорт «Борисполь». Доказательством того, что необходимое для касс программное обеспечение есть в собственности Укрзализныци и его не нужно покупать, является подписанный договор между филиалом ГИВЦ и той же компанией «ВИТЕС» на сопровождение модулей АСУ ПП УЗ, вот ссылка на тендер и выдержки из договора: https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/8610ea358d5d4519b311435e56b0c75c:

— Согласно п. 50 и п.51 ЮЗЖД закупает «Программное обеспечение терминалов самообслуживания».

Как сказано выше, нет необходимости покупать терминалы в принципе. Все терминальные сети, как ПриватБанка, уже имеют собственный софт, позволяющий продавать электронные билеты! Более того, закупаемые терминалы предусматривают только безналичный расчет, что не позволяет уйти от касс и затрат на их обслуживание. Терминалы, которые не принимают бумажных денег, лишены всякого смысла — если у пассажира есть банковская карточка, он купит электронный билет через интернет (сайт или мобильное приложение).

— Согласно п. 52 ЮЗЖД закупает «Комплекс программ по оформлению ПД (проездного документа) и ЭПД (электронного проездного документа) с учетом отдельных особых условий в кассах и через ЭКО (электронный канал обслуживания)».

Через электронные каналы обслуживания билеты уже и так продаются с 2012 года. Речь идет о закупке клона ПАК ЭПД ПП (описано выше) и сервиса booking.uz.gov.ua. По статистике через официальный сайт Укрзализныци приобретается более 50% всех ж/д электронных проездных документов. По сути закупается точная копия действующего программно-аппаратного комплекса по оформлению электронных билетов под новым названием – travel.uz.gov.ua. Интересно, что этот сервис был размещен на официальном домене «Укрзализныци» еще до проведения торгов. То есть, вопрос между УЗ и компанией-подрядчиком «ВИТЕС» о закупке был решен заранее.

Более того, в том же договоре на сопровождение АСУ ПП УЗ между ГИВЦ и «ВИТЕС» есть отдельный пункт про сопровождение уже принадлежащих ГИВЦ модулей по оформлению проездных документов:

— Согласно п. 53 ЮЗЖД закупает «комплекс программ центральной части Автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками «Укрзализныци» (АСУ ПП УЗ) для учета нормативно-справочной информации (НСИ)».

АСУ ПП УЗ для учета НСИ давным-давно внедрена и успешно работает, что доказывает уже упомянутый договор на сопровождение уже имеющихся у ГИВЦ модулей АСУ ПП УЗ:

Возникает резонный вопрос: до этой коррупционной закупки на железной дороге не было системы учета НСИ? В таком случае каким образом велась база данных поездов, свободных мест, расчет стоимости проезда, отчетность? Видимо, под поезд, который курсирует по стандартному фиксированному графику, с единой неизменяемой стоимостью билета в 80 грн. и без указания места, нужна отдельная система!? Эта ситуация называется – необоснованные и незаконное разбазаривание средств и просто коррупция!

— Согласно п. 54 ЮЗЖД закупает «Протоколы взаимодействия в комплекте (платежная система – протокол взаимодействия с платежной системой – 1 шт., касса с веб-интерфейсом АСК ПП УЗ – 1 шт., касса с веб-интерфейсом – платежная система – 1 шт., касса с веб-интерфейсом ФС – 1 шт.)»

На сегодня нет примеров реализации взаимодействия протоколов с платежной системой, а есть протоколы взаимодействия с банками. Судя по тому, что более половины всех билетов продаются через интернет, УЗ успешно работает с банками в части онлайн оплаты и нет никакой необходимости в данной закупке!

В случае с кассами — это протокол взаимодействия POS-терминала с процессингом банка, который реализован самим банком, а УЗ его вообще реализовывать не нужно!

Также чиновники УЗ хотят купить Протокол с ФС (фискальным сервером) для взаимодействия со специализированным РРО «КСТ-Е», который не внесен в Государственный реестр РРО и не может законно использоваться.

— Согласно п. 55 ЮЗЖД закупает «Программное обеспечение: Серверы приложений в комплекте (МТКД – 1 шт., касса – 1 шт., терминал самообслуживания – 1шт.)». Общая сумма — 2,2 млн грн.

Суть закупки аналогична всем предыдущим – вывести деньги под то, что и так есть в собственности «Укрзализныци», а именно у ГИВЦ.

Сервер для подключения МТКД в ГИВЦ функционирует с 2013 года и к нему подключены 2,5 тысячи МТКД. Смысл в покупке отдельного сервера для 15 МТКД, которые будут работать всего на одном направлении, отсутствует!

Наличие у ГИВЦ системы для подключения МТКД доказывает подписанный договор на сопровождение программно-аппаратного комплекса МТКД, вот ссылка на договор в Прозорро: https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/a56c863a5bb5423aae9bdeaea31d0d0e.

Такая же ситуация с серверами приложений касс. Порядка 2000 касс и так работают через подключение к кассовому серверу ГИВЦ, соответственно нет необходимости в отдельном сервере приложений всего лишь для 7 касс!

Сервер приложений для терминалов. Повторимся, все терминалы, которые продают электронные билеты, уже подключены к ГИВЦ! Соответственно, необходимости в закупке данного сервера так же не существует!

Поражает то, что согласно п. 4.2 договора, УЗ даже предоплату 50% готова сделать компании «ВИТЕС», чтобы как можно быстрее вывести деньги под клон системы продажи электронных билетов booking.uz.gov.ua.

Получается, что в момент введенного в нашей стране военного положения, предприятие, которое должно выполнять стратегически важную миссию для обеспечения жизнеспособности армии и безопасности Украины, просто-на-просто разбазаривает свой бюджет!

Таким образом, очевидна преступная схема, реализованная по сговору должностных лиц руководства «Укрзализныци», подразделения «Главный информационно вычислительный центр» и «Юго-Западная железная дороги» с компанией-подрядчиком «ВИТЕС» на сумму 21 млн грн.

ОТСЮДА