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МВФ подкорректировала рост украинского ВВП

19 декабря 2018 | 09:35

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Международный валютный фонд изменил прогноз по росту реального ВВП Украины в течение следующих двух лет. Согласно анализу экспертов Фонда, ВВП может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Фонда о решении Совета МВФ об утверждении новой программы кредитования Stand-by для Украины.


При итогах 2018 года, рост реального ВВП Украины по ожиданиям экспертов составит на уровне 3,447% против 3,5%, которые прогнозировались Фондом в октябре.

В частности, согласно обновленным данным, рост ВВП в 2019 году прогнозируется на уровне 3,916%, а также 4,433% в 2020-м. Это значительно отличаетсяот октябрьского обзора, в котором аналитики Фонда определили тенденцию падения ВВП Украины до уровня 2,7% в следующем году.



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