|
МВФ подкорректировала рост украинского ВВП
19 декабря 2018 | 09:35
распечатать комментарии [0] добавить в
Международный валютный фонд изменил прогноз по росту реального ВВП Украины в течение следующих двух лет. Согласно анализу экспертов Фонда, ВВП может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Фонда о решении Совета МВФ об утверждении новой программы кредитования Stand-by для Украины.
При итогах 2018 года, рост реального ВВП Украины по ожиданиям экспертов составит на уровне 3,447% против 3,5%, которые прогнозировались Фондом в октябре.
В частности, согласно обновленным данным, рост ВВП в 2019 году прогнозируется на уровне 3,916%, а также 4,433% в 2020-м. Это значительно отличаетсяот октябрьского обзора, в котором аналитики Фонда определили тенденцию падения ВВП Украины до уровня 2,7% в следующем году.
также читайте
[13.12.2018]
[13.12.2018]
[12.12.2018]
|
СКОРО: Европейское турне от Франкфурта до Амстердама
по теме
Гройсман уверенно посмотрел в будущее
19. 12. 2018 | 09:41
Решение Международного валютного фонда о новой программе для Украины на 3,9 миллиарда долларов и решение Всемирного банка о предоставлении Украине 750 млн долл. гарантий позволяют финансово уверенно пройти 2019 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию премьер-министра в сети Twitter.
Сьогодні Міжнародний день захисту секс-працівників
17. 12. 2018 | 10:17
Сьогодні в усьому світі відзначають день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості. Про це передає УНН.
В России готовят базу для окукливания рунета
15. 12. 2018 | 09:11
Группа парламентариев внесла в пятницу в Госдуму законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины. Информация об этом размещена в электронной базе данных Думы.
Российский омбудсмен Москалькова поддержала идею законопроекта о наказании за оскорбление власти в интернете
15. 12. 2018 | 09:02
Омбудсмен также отметила повышение "планки ориентиров на нравственные ценности".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»