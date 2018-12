ХОРОШИЕ НОВОСТИ 27 декабря 2018 | 09:35 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Весь 2018 год был наполнен сообщениями о катастрофах, войнах, эпидемиях и других бедствиях. Параллельно случалось и много позитивного: в мире улучшалось здравоохранение, усиливалась защита природы, расширялось применение новых, «чистых» видов энергии, в отсталых странах укреплялись права человека. Новости об этом, однако, не всегда привлекали пристальное внимание СМИ. Австралийский ресурс Future Crunch собрал много фактов, которые дают человечеству повод для оптимизма. В масштабах планеты год был прожит не зря.

Победы в области защиты окружающей среды Народ Кофан в Синанго, Эквадорская Амазония, выиграл знаменательную юридическую битву за защиту верховьев реки Агуарико, аннулировав 52 концессии на добычу полезных ископаемых и освободив более 32 000 гектаров первичных тропических лесов. После того, как в прошлом году Китай запретил слоновую кость, спрос на нее упал почти вдвое, а показатели браконьерства в таких местах, как Кения, снижаются. Вырубка лесов в Индонезии сократилась на 60% в результате запрета на расчистку торфяников, благодаря новым образовательным кампаниям и лучшему применению закона.



Организация Объединенных Наций заявила, что к 2030-м годам озоновая дыра полностью затянется над Арктикой и Северным полушарием, а к 2060 году - в остальном мире. 10 миллиардов долларов (рекордная сумма) была выделена в этом году на Бали для защиты 14 миллионов квадратных километров океанских просторов. В Калифорнии из Списка исчезающих видов животных удалена самая маленькая лиса в мире. Восстановление ее популяции оказалось самым быстрым в истории защиты исчезающих видов млекопитающих.



В 2018 году, после более чем десяти лет дебатов, 140 стран согласились начать переговоры по историческому «Парижскому соглашению об океане», первому в мире международному договору о прекращении чрезмерного вылова рыбы и защите жизни в открытом море. Нигер сообщил, что за три десятилетия он посадил 200 миллионов новых деревьев, что является крупнейшим позитивным изменением окружающей среды в истории Африки. Мексика сообщила, что ее популяция диких ягуаров, крупнейших представителей семейства кошачьих в Америке, выросла на 20% за последние восемь лет. Кроме того, 14 стран Латинской Америки подписали соглашение о реализации региональной программы по сохранению крупных кошачьих до 2030 года. В лесах центральной Африки популяция горных горилл, одного из самых исчезающих видов в мире, увеличилась на 25% с 2010 года до более чем 1000 особей. Канада подписала еще одно соглашение об охране природы со своими коренными народами, создав самый большой охраняемый бореальный (таежный) лес на планете. Его площадь превышает вдвое площадь Бельгии. Чили приняла новый закон, защищающий воды вдоль своей береговой линии, создав девять морских заповедников и увеличив площадь океана под защитой государства с 4,3% до 42,4%. Сейшельские Острова создали новый морской заповедник в Индийском океане площадью 130 тысяч квадратных километров, защищая свои воды от незаконного промысла для будущих поколений.



Новая Каледония согласилась защитить 28 тыс. квадратных километров своих океанских вод, включая некоторые нетронутые коралловые рифы. Достижения в мировом здравоохранении 25 миллионов доз новой вакцины против холеры были введены во всем мире, сообщает ЮНИСЕФ. Началась подготовка к крупнейшим в истории прививкам.



Франция сообщила о резком сокращении числа регулярных курильщиков. За год их стало меньше на миллион человек. А потребление сигарет среди американцев упало до самого низкого уровня с тех пор, как Центры по контролю и профилактике заболеваний начали собирать данные в 1965 году.



Руанда стала первой страной с низким уровнем дохода, предоставившей универсальный уход за глазами всем своим гражданам. С этой целью были обучены 3 тысячи медсестер в более чем 500 медицинских учреждениях. С 2013 года в Индии отмечено снижение материнской смертности на 22%. По сравнению с ситуацией пятилетней давности каждый день удается спасти еще около 30 новых матерей. Гана стала первой страной в Африке к югу от Сахары, которая ликвидировала трахому. В 2000 году она угрожала слепотой 2,8 миллионам человек (15% населения). ВОЗ выявила снижение потребления алкоголя среди подростков по всей Европе. Самый большой спад отмечен в Великобритании.



С 2010 года глобальные показатели распространения ВИЧ / СПИДа снизились на 16% среди взрослых и на 35% среди детей. Большинство стран в настоящее время находятся на пути к ликвидации инфекций к 2030 году. В 2018 году Нью-Йорк и Вирджиния стали первыми двумя штатами США, которые приняли законы, требующие обучения психическому здоровью в школах. Малайзия стала первой страной в западной части Тихого океана, которая сократила передачу ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери ребенку.



Южная Африка, где находится самое большое в мире население людей, живущих с ВИЧ, шокировала чиновников здравоохранения, продемонстрировав снижение числа новых инфекций на 44% с 2012 года. После пяти лет масштабных дегельминтизаций в школах по всей Кении количество заболеваний, связанных с червями, снизилось с 33,4% в 2012 году до 3% сегодня. Русские пьют и курят меньше, чем когда-либо с момента распада Советского Союза. Потребление табака снизилось на 20% с 2009 года, а алкоголя - на 20% с 2012 года. Танзания сообщила, что за последние десять лет она снизила уровень смертности от малярии у взрослых на 50% и у детей на 53%. ВОЗ подтвердила, что Парагвай ликвидировал малярию, и это первая страна на американском континенте, которая получила такой статус после Кубы в 1973 году. Более добрая и толерантная планета Верховный суд Коста-Рики постановил, что запрет на однополые браки в стране является неконституционным, и дал правительству 18 месяцев на его изменение.



Новое исследование показало, что за последние два десятилетия калечащие операции на женских половых органах сократились с 57,7% до 14,1% в Северной Африке, с 73,6% до 25,4% - в Западной Африке и с 71,4% до 8% - в Восточной Африке.



Высший суд Индии отменил вековой запрет на гомосексуальный секс, назвав закон викторианской эпохи «иррациональным, неоправданным и явно произвольным».



Марокко приняло важный закон, предусматривающий уголовную ответственность за насилие в отношении женщин и предусматривающий суровые меры наказания для преступников.



Германия обнародовала новые данные, свидетельствующие о том, что более 300 тысяч беженцев в настоящее время нашли работу, а доля парламентариев из числа мигрантов выросла с 3% до 9% на последних двух выборах. Новая Зеландия стала второй страной в мире (после Филиппин), принявшей закон о предоставлении жертвам домашнего насилия 10-дневного оплачиваемого отпуска. Шотландия стала первой страной в мире, которая гарантировала бесплатную гигиеническую продукцию для всех студентов, и министерство финансов Индии объявило, что снизит 12-процентный налог на все санитарные товары.



Канада стала второй страной в мире, которая легализовала марихуану. Важной вехой в области прав человека на Ближнем Востоке стал вердикт ливанского суда, вынесшего решение, согласно которому гомосексуализм не является преступлением. Верховный суд Тринидада и Тобаго постановил, что закон колониальной эпохи карибской нации, запрещающий однополые связи, является неконституционным. Тунис стал первой арабской страной, которая приняла закон о равном праве на наследство женщин и мужчин, отменив старое положение законов шариата. Парламент Пакистана принял важный закон, гарантирующий основные права трансгендерных граждан и запрещающий все формы дискриминации со стороны работодателей.



Шотландия стала первой страной в мире, которая включила преподавание прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов в свою государственную школьную программу.



Непал стал 54-й страной в мире и первой страной в Южной Азии, которая приняла закон, запрещающий телесные наказания для детей. Улучшение жизненных стандартов большинства землян Впервые с тех пор, как 10 тысяч лет назад возникла основанная на сельском хозяйстве цивилизация, большая часть человечества перестала быть бедной или уязвимой перед лицом нищеты.



The Economist выявил, что с 1994 года уровень самоубийств в мире упал на 38%, что позволило сохранить четыре миллиона жизней.



Программа развития ООН опубликовала доклад, в котором говорится, что с 2005 года 271 миллион человек в Индии вышли из нищеты, почти вдвое сократив уровень бедности в стране за одно десятилетие.



Индия также продолжала крупнейшее в истории строительство зданий для санитарии. По оценкам, с 2014 года было построено более 80 миллионов туалетов. Международное энергетическое агентство заявило, что в прошлом году 120 миллионов человек получили доступ к электричеству. Это означает, что впервые с начала электроснабжения (1882 г.) менее миллиарда населения мира остаются во тьме.



Новый доклад показал, что с 1950 года глобальный коэффициент рождаемости (среднее число детей, которое рожает женщина) сократился вдвое. Половина стран мира в настоящее время находится ниже уровня воспроизводства.



Бангладеш сообщила, что с 1990 года уровень детской смертности снизился на 78%, что является крупнейшим показателем среди всех стран мира. Смертность от респираторных заболеваний в Китае снизилась на 70% с 1990 года благодаря росту доходов, более чистому топливу для приготовления пищи и улучшению здравоохранения.



В США доля чернокожих мужчин, находящихся в бедности, упала с 41% в 1960 году до 18% сегодня, а их доля в среднем классе выросла с 38% до 57% за это же время.



Исследования говорят, что демократия распространена как никогда. Шесть из десяти стран мира в настоящее время являются демократическими. Применение чистой энергии В этом году мир передал 1000 ГВт суммарной установленной энергии ветра и солнца. 10 лет назад солнечная энергия составляла менее 8 ГВт. Солнце и ветер продолжали стремительно дешеветь. Только во второй половине 2018 года уровень затрат на солнечную энергию упал на 14%, а на энергию ветра - на 6%. Во многих частях мира теперь дешевле получать новую чистую энергию, чем поддерживать старую грязную. Allianz, крупнейшая в мире страховая компания по активам, заявила, что прекратит страховать угольные электростанции и угольные шахты, а Maersk, крупнейшая в мире морская судоходная компания, заявила, что начнет отказываться от ископаемого топлива и ликвидирует все выбросы углерода к 2050 году. Repsol стал первым крупным производителем ископаемого топлива, заявившим, что больше не будет стремиться к новому росту добычи нефти и газа. Калифорния обнародовала самую амбициозную климатическую задачу, взяв на себя обязательство к 2045 году войти в мировую пятерку по экономии углерода. Китай, крупнейший в мире потребитель энергии, пересмотрел свой показатель использования возобновляемых источников энергии, обязавшись увеличить к 2030 году потребление чистой энергии на 35%. Чили заявила, что с 2013 года ей удалось увеличить свои чистые источники энергии в четыре раза, что привело к снижению средней стоимости электроэнергии на 75%.



Соединенные Штаты установили новый рекорд закрытия угольных электростанций в этом году: 22 станции в 14 штатах с общей мощностью 15,4 ГВт. 11 европейских стран либо закрыли свои угольные парки, либо объявили, что закроют их к определенной дате, включая Францию - к 2023 году, Италию и Великобританию - к 2025 году, а также Данию и Нидерланды к - 2030 году. Некоторые из крупнейших в мире фондов благосостояния, активы которых составляют более 3 триллионов долларов, и Black Rock, крупнейший в мире управляющий фондами, активы которого составляют 5,1 триллиона долларов, заявили, что будут инвестировать только в компании, которые учитывают климатические риски в своих стратегиях.



Индия увеличила свою и без того большую задачу в области чистой энергии на 2022 год на 28%. В ближайшие четыре года планируется добавить 150 ГВт ветровой и солнечной энергии.



Ирландия стала первой в мире страной, отказавшейся от ископаемого топлива, после того как законопроект был принят при всепартийной поддержке в нижней палате парламента. Испания обязалась закрыть большинство своих угольных шахт к концу года после того, как правительство согласилось досрочно уволить шахтеров, переобучить их, а также восстановить окружающую среду. Уменьшение войн, преступности и насилия: медленное, но неуклонное По данным The Journal of Peace Researchс, смертность в мире от конфликтов на уровне государств снижается третий год подряд, и в настоящее время она на 32% ниже, чем в 2014 году.



После десятилетних усилий в Герате, самой смертельной провинции Афганистана, начиненной наземными минами, было объявлено, что здесь больше нет взрывных устройств. Почти 80% территории страны теперь свободны от мин



После распада ИГИЛ число погибших мирных жителей в Ираке резко сократилось. На 80% меньше иракцев было убито в первые пять месяцев 2018 года по сравнению с прошлым годом.



Эфиопия и Эритрея подписали мирный договор, сигнализирующий об окончании 20-летней войны и воссоединении тысяч семей. Малайзия отменила смертную казнь за все преступления и остановила уже намеченные казни - шаг, который правозащитные группы в Азии назвали большой победой.



В Гондурасе в 2012 году был самый высокий уровень убийств в мире. С тех пор число убийств здесь сократилось вдвое, больше, чем в любой другой стране. Уровень преступности и убийств снизился в 30 крупнейших городах США. В 2018 году уровень убийств, по прогнозам, будет на 7,6 процента ниже, чем в 2017 году. Количество зарегистрированных преступлений в Германии, несмотря на прием большого числа беженцев, упало на 10%, до самого низкого уровня за последние 30 лет. За последние 20 лет преступность среди молодежи в австралийском штате Новый Южный Уэльс резко упала. Кражи автомобилей снизились на 59%, кражи имущества на 59%, а вождение в нетрезвом виде на 49%.



Число арестов калифорнийских подростков в последнем поколении сократилось на 80%, арестов за убийства - на 85%, за убийства с применением оружия - на 75%. Согласно новым данным Министерства юстиции США, доля людей, отправляемых в тюрьму в Штатах, упала до самого низкого уровня за последние 20 лет. Другие «зеленые» успехи Новый отчет показал, что благодаря изменяющимся вкусам среди людей, родившихся после 1980 года, 70% населения мира сокращает потребление мяса или вообще отказывается от него. Германия объявила одну из самых амбициозных схем обращения с отходами в истории. Правительство планирует перерабатывать 63% всех своих отходов в течение следующих четырех лет, по сравнению с 36% сегодня.



Правительство Малайзии объявило, что не допустит дальнейшего расширения плантаций масличных пальм и что оно намерено сохранить лесной покров в стране на уровне 50%.



Дания объявила о запрете двигателей внутреннего сгорания. В настоящее время еще 16 стран намерены сделать это до 2040 года. Среди них - Китай и Индия, которые являются двумя крупнейшими автомобильными рынками в мире. Adidas рассчитывает продать в этом году 5 миллионов пар обуви, изготовленной из пластика, выловленного в океане, а к 2024 году обязуется использовать только переработанный пластик в своей продукции. Четыре года назад Китай объявил войну загрязнению среды. С тех пор города в среднем сократили концентрации мелких частиц в воздухе на 32%. Особо о пластике 250 крупнейших мировых брендов, в том числе Coca Cola, Kellogs и Nestle, договорились сделать так, чтобы к 2025 году 100% их пластиковой упаковки были повторно использованы, переработаны или компостированы.



Европейский парламент принял полный запрет на одноразовые пластмассовые изделия, которые, по оценкам, составляют более 70% морского мусора. Запрет вступит в силу в 2021 году.



По состоянию на конец 2018 года, по меньшей мере, 32 страны мира в имеют запреты на использование пластиковых пакетов, и почти половина из них находится в Африке.



Китай заявил, что сократил использование пластиковых пакетов, с момента их запрета в 2008 году, на 66%. И что таким образом было использовано примерно на 40 миллиардов пакетов меньше. Второй по численности населения штат Индии, Махараштра, где проживает 116 миллионов человек, запретил весь одноразовый пластик (включая упаковку) 23 июня этого года. Министр охраны окружающей среды Индии также объявил, что к 2022 году страна ликвидирует весь одноразовый пластик. Спустя три года после того, как Индия обязала использовать пластиковые отходы в дорожном строительстве, в стране сейчас насчитывается 100 тысяч километров пластиковых дорог. Перевод и адаптация «Досье»



