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Прогноз: что ожидает Украину в 2019-2022 годах
03 января 2019 | 08:37
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В 2018-ом году долларовый эквивалент ВВП Украины составит $130,5 млрд. Прирост на 16,8% в основном обеспечен позитивной динамикой цен сырьевых товаров. Так, чистый сырьевой экспорт Украины в 2018-ом году составит $9,3 млрд. против $7,1 млрд. в 2017-ом (в основном за счет прироста аграрного экспорта на $1,8 млрд.).
В 2019-2021-ых годах темпы роста долларового ВВП незначительно снизятся – в среднем до 12,1%. При этом, темпы роста реального ВВП – вырастут до среднего значения 3,7%, а уровень инфляции в экономике замедлится с текущих 15,6% до всего 11,3%. Изменение структуры прироста ВВП в первую очередь объясняется ожидаемым замедлением темпов роста цен на энергопродукты и металлы, а также дальнейшей реализацией Национальным банком политики по снижению годовой потребительской инфляции до 5%.
В свою очередь, снижение политических рисков, после выборов в 2019-ом году существенно улучшит деловой климат, что компенсирует потенциальное снижение динамики роста сырьевой экспортной выручки. Параллельно, несмотря на рост политической турбулентности в следующем году и наблюдающееся с 1 кв. 2018-го снижение инвестиций — за счет притока денег под выборы в размере $2-2,5 млрд. и соответственный рост внутреннего спроса, экономике удастся сохранить позитивную динамику реального ВВП (+3,9%). Долларовый эквивалент ВВП в следующем году вырастет на 12,6% — до $147 млрд.
Также, Украине в 2019-2021-м годах удастся сохранить положительный приток валюты, который в среднем будет составлять $2,8 млрд. в год. Высокий уровень выплат по государственному долгу (в среднем $7,4 млрд.) и прирост потребительского импорта (4,4 млрд. по году) будет компенсирован увеличением чистого экспорта сырьевых и дальнейшим рефинансированием внешнего госдолга, в том числе — за счет продления сотрудничества с МВФ.
Количественный взгляд на будущее украинской энергетики выглядит следующим образом:
— в следующие 15 лет удельный вес возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе увеличится в пять раз – к 25%.
В частности, в 2019-ом году ожидается увеличение объемов производства зеленой энергии на 61%. Прирост общей генерации электроэнергии и ее экспорта составит 2,8% и 1,9% соответственно. Несмотря на спадающий тренд удельного веса угля в энергобалансе Украины, в 2019-ом году ожидается увеличение его добычи на 0,6%. В тоже время, роль угля в энергетике продолжит замещаться зеленой энергией. Но угольная отрасль продолжит занимать весомое место в украинской энергетике – приблизительно до 2035 года; в первую очередь, для тепловой генерации, которая выполняет важную функцию маневрирования мощностей.
Ожидаемое в 2019-ом году введение посуточного балансирования газа и результирующее снижение потерь голубого топлива в газотранспортной системе могут снизить уровень цен на природный газ для промышленности на 15%. Также, внедрение электронных аукционов по выдаче спецразрешений для пользователей недр способствует увеличению добычи нефти и природного газа в следующем году на 1,8% и 3,8% соответственно.
Отечественное производство нефтепродуктов продолжит снижение – на 7% в 2019-ом году, прогнозируемый рост цен на дизельное топливо составит 14%. Наибольший прирост в сегменте нефтепродуктов покажет сжиженный газ, ожидаемый рост цен на который составляет 16%.
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