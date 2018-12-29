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СБУ РАЗОБЛАЧИЛА ВЫМОГАТЕЛЕЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ "ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

29 декабря 2018 | 13:13

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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили руководителя псевдо-общественной организаций на вымогательстве денег из бывших владельцев одного из киевских банков.


Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация. На самом деле, дельцы планировали через задействование компромата вернуть близким родственникам и за определенный процент, большим вкладчикам банка, деньги которые "зависли" на счетах и ​​депозитах учреждения.

Дельцы с привлечением некоторых сотрудников банка в течение девяти месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев.

Сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства основателем "общественной организации" 4,2 млн гривен в обмен на уничтожение компрометирующих данных.

Правоохранители задержали руководителя ОО в одном из столичных офисов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 189 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.



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