Американские санкции против РФ: все только начинается 14 января 2019 | 14:01

В прошлом году санкции оказали существенное влияние на российскую экономику. Иностранные инвесторы начали массово уходить с рынка РФ. Это способствовало обвалу рубля почти на 20%, а доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа сократилась с 34,5% на 1 апреля 2018 года до 24,7% на 1 декабря 2018 года, свидетельствуют данные Банка России. В этом году ситуация не улучшится, а геополитическое напряжение будет нарастать. После инцидента в Керченском проливе вновь на первый план вышли взаимоотношения с Украиной, а в результате промежуточных выборов большинство в Палате представителей Конгресса США получили демократы, которые являются главными инициаторами антироссийской кампании. В нынешнем году против России могут ввести сразу несколько пакетов санкций. «Новичок» приходит в дом Наиболее вероятным первым санкционным шагом в этом году станет второй раунд «химических санкций». Первый раунд был запущен в августе прошлого года из-за «отравления» «Новичком» экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Администрация США воспользовалась действующим законом «О контроле за химическим и биологическим оружием» и ввела запрет на поставку в Россию электроники и различной продукции двойного назначения. России также были выдвинуты требования — предоставить гарантии неприменения химоружия, допустить на свою территорию инспекторов ООН или других международных организаций и пр. Поскольку Москва не признает сам факт своего участия в деле Скрипалей, то эти указания были проигнорированы. В этом случае по прошествии трех месяцев американские власти должны применить три из шести мер, предусмотренных в рамках соответствующего пакета вторичных санкций. Речь может идти об ограничении финансирования со стороны международных организаций, запрете на банковское кредитование, введении эмбарго на импорт и экспорт (кроме продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Также вторичные санкции предполагают понижение статуса или прекращение дипломатических отношений и запрет на полеты для авиакомпаний, контролируемых государством. В декабре прошлого года представитель Госдепа США заявил, что Россия не выполнила требования закона и сейчас решается, каким должен быть второй пакет санкций. Он подчеркнул, что американская администрация никогда заранее не объявляет о том, какие ограничительные меры будут введены. «Адский» удар по Кремлю Химические санкции Белый дом может вводить сам, для этого не требуется участие Конгресса. Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) самостоятельно может вносить граждан и организации в список тех, чьи активы подлежат заморозке и которым нельзя вести бизнес в США (Specially Disignated National List, SDN). Широкий спектр полномочий OFAC получил также в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Никто не сомневается, что санкционные списки будут расширяться. Чиновники также могут применить так называемые вторичные санкции, которые распространяются на иностранные организации, сотрудничающие с людьми из «черного списка». Помимо действующих механизмов, в Конгрессе лежит несколько различных законодательных инициатив с новыми ограничительными мерами против России. В частности, в августе прошлого года сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом был внесен пакет санкций, которые авторы назвали «адскими». «Наша цель — изменить статус-кво и наложить на Россию сокрушительные санкции, пока Путин не прекратит вмешиваться в выборный процесс в США, не остановит кибератаки на американскую инфраструктуру, не покинет Украину и не перестанет пытаться посеять хаос в Сирии», — заявил сенатор Грэм. Законопроект называется «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на РФ» или «Акт о защите США от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKAA). Самые чувствительные пункты этого пакета — запрет на транзакции с долларами для банков с госучастием и запрет на покупку новых выпусков госдолга РФ. В августе прошлого года на информации об «адском» пакете в отдельные торговые дни доллар уходил за отметку в 70 рублей. А возможный запрет на транзакции в долларах оказался настолько резонансным, что был зафиксирован масштабный отток средств с валютных счетов в российских банках. Наконец, в «адском» законопроекте сенаторы предлагают обнародовать доклад о реальных доходах российского президента и его активах. Состояние российского лидера британская газета The Times оценивала ранее в $40 млрд. Агентство Bloomberg предполагает, что «адские санкции» введут весной этого года. Против введения ограничений на госдолг выступал ранее Минфин США, который опасается, что такая мера ударит по карману американских инвесторов. Но сейчас его мнение вряд ли будет решающим. Ядерная опция от Госдепа Вашингтон продолжает угрожать России санкциями после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники захватили три украинских судна с экипажами. 6 декабря прошлого года спецпредставитель Госдепа Курит Волкер заявил, что одной из мер воздействия может стать отключение Москвы от системы банковских транзакций SWIFT. «Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», — заявил он в интервью «Голосу Америки». Он рассказал также, что ему нравится инициатива немецкого политика, «возможного следующего лидера ХДС Аннегреты Крамп-Карренбауер», запретить российским судам, которые идут из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. По словам Курта Волкера, проект строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию через Балтийское море также должен быть остановлен. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтверждал в декабре, что Белый дом рассматривает варианты, как помешать строительству газопровода. А посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд говорил, что Вашингтон располагает средствами для того, чтобы задержать реализацию «Северного потока — 2». «Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект», — заявил Гордон Сондленд. Напомним, 12 декабря 2018 года Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против газопровода «Северный поток — 2». Российский газопровод видится из-за океана как «радикальный шаг назад для европейской энергетической безопасности и интересов США». По мнению законодателей, СП-2 увеличит возможности Кремля по контролю за поставками энергоносителей в Европу. Резолюция Конгресса не имеет обязательной силы, однако свидетельствует о растущей решимости США наказать Кремль за прокладывание газовой трубы. Президент Дональд Трамп целиком на стороне критиков проекта, но вводить новые санкции пока не готов. Впрочем, глава государства может ведь и изменить свою позицию. Обвал рубля и рецессия Фактор санкций уже оказал сильное негативное влияние на экономику РФ. Экономика не была разорвана в клочья, но год оказался так себе. Вроде бы не провал, но основные макроэкономические показатели (ВВП, инфляция, доходы россиян) не выполнили. Эксперты ожидают серьезного влияния на экономику России новых санкций Запада. В Российской экономической школе (РЭШ) отмечают, что санкции уже сильно увеличили стоимость денег в России, что ведет к существенному сокращению инвестиций. Введение новых санкций, таких как запрет на покупку госдолга, ограничение по долларовым операциям, отключение от системы SWIFT, могут сделать шансы на рост инвестиций в российскую экономику еще более призрачными. При этом нужно учитывать, что российская экономика уже находится в состоянии стагнации по внутренним причинам. Если к этому добавятся еще и внешние факторы, то это практически полностью лишит российскую экономику хоть каких-то шансов на заметный экономический рост. Кроме того, что меры из «адского» пакета или отключение от SWIFT обрушат российскую национальную валюту.



