НАРДЕП ЛУЦЕНКО ПО СГОВОРУ ВЫВЕЛ ДЕНЬГИ ИЗ ЛОПНУВШЕГО БАНКА "КИЕВСКАЯ РУСЬ" 16 января 2019 | 08:42 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил факт, согласно которому накануне введения временной администрации в банк "Киевская Русь" депутат Верховной Рады Игорь Луценко (фракция "Батьківщина") снял со счетов 750 тыс. гривен. Об этом говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что Национальным антикоррупционным бюро Украины начата проверка достоверности данных, представленных в имущественной декларации народным депутатом Игорем Луценко.



Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования НАБУ в соответствующем уголовном производстве по фактам, установленным совместно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и правоохранительными органами, которые указывают на совершение народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).



Фонд напоминает, что 20 марта 2015 на основании постановления правления НБУ об отнесении банка "Киевская Русь" к категории неплатежеспособных в банке была введена временная администрация.



А за день до того, 19 марта 2015, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 тыс. гривен с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера банка И. В. Гнатенко.



После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту последней.



"Этический аспект этого дела состоит в том, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, общественный деятель, который публично заявляет о своем участии в защите интересов вкладчиков банков, по всем признакам воспользовался инсайдерской информацией и впопыхах вывел собственные средства накануне введения временной администрации, зная, что остальные вкладчики банка не получат свои деньги более гарантированной суммы", - подчеркивают в фонде.



Факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между депутатом и главным бухгалтером банка.



"В частности, Луценко, очевидно, точно знал, что во время процедуры ликвидации банка получит гарантированную сумму возмещения в пределах 200 тыс. гривен, а остальные - только в случае удовлетворения четвертой очереди в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Так, впрочем, и произошло - остаток своих средств он получил за счет ФГВФЛ. Между тем, главному бухгалтеру банка И. В. Гнатенко на момент совершения сделки было известно о неплатежеспособности банковского учреждения и о том, что активов для погашения четвертой очереди кредиторских требований в нем недостаточно", - добавили в ФГВФЛ.



По предварительным выводам правоохранителей, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег главным бухгалтером банка народному депутату, и в таком случае эти средства должны быть отражены в электронной декларации Луценко.



Если же главный бухгалтер этих средств ему не вернула, эти 750 тыс. гривен она должна была внести в свою декларацию физического лица и уплатить с них подоходный налог.



Однако, при декларировании состояния фигурантами дела эта сумма где-то потерялась - в электронной декларации народного депутата Луценко 2015 года указано только деньги в другом банке - в ПАО "Укринбанк": 700 тыс. гривен, 14 тыс. евро и 100 тыс. долларов и не упоминается о совершении любых сделок и расходов, как того требует Закон Украины "О предотвращении коррупции" (п. 10 части первой ст. 46).



Учитывая изложенные факты 25.10.2018 Департаментом расследования противоправных деяний ФГВФЛ направлено в НАБУ заявление / сообщение о совершении уголовного преступления народным депутатом Луценко.



Как сообщалось, Национальный банк Украины 19 марта 2015 года отнес банк "Киевская Русь" к категории неплатежеспособных. Досье



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