Отец советского секса

16 января 2019 | 09:01 , Алексей Алексеев

Говорили, что секса в СССР – нет. Но на самом деле не хиппи осуществили первую сексуальную революцию в Нью-Йорке, а Григорий Абрамович Баткис – в советской Москве.

Григорий Баткис родился 10 января 1895 года в Балте, уездном городе Подольской губернии. Семья была «медицинской»: в 1890 году отец Григория, Абрам Мойшевич Баткис, был признан заслуживающим звания лекаря. Новоиспеченный лекарь рано овдовел и в 31 год вступил во второй законный брак с уроженкой Бердичева девицей Рахиль Исааковной Кудиш. Рахиль тоже имела медицинскую специальность: закончила повивальную школу в Санкт-Петербурге. Семья была увлечена идеей интеграции в современное европейское общество, так что Рахиль стала Розалией, а ее супруг поменял отчество на Моисеевич. Детям супруги сразу давали русские имена.

Абрам умер от туберкулеза, не дожив несколько месяцев до своего 40-летия. Грише Баткису тогда было шесть лет. Много лет спустя мать напишет ему: «У меня вообще личной жизни никогда не было, и жила я только ради детей, и на ярком фоне выделялся ты, мой родной, мое счастье, моя гордость». Матери-одиночке жилось нелегко. Но она принимала роды, делала массаж богатым дамам и сумела заработать достаточно, чтобы отдать «свое счастье» во 2-ю Одесскую гимназию. Туда, в отличие от 1-й гимназии, принимали, не обращая особого внимания на социальное происхождение и вероисповедание. Нужно было лишь сдать экзамены, что Гриша сделал успешно, и вовремя вносить плату за обучение, 64 рубля в год – тогда примерно две месячных зарплаты фельдшера.

После гимназии Гриша поступил в Киевский университет. И тут – Февральская революция. Как вспоминал профессор Лекарев, будущий соавтор Баткиса, юный Гриша тогда забрался на фонарный столб и кричал: «Долой самодержавие!» Еще будучи студентом, Баткис был избран членом киевского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. После окончания университета в 1919 году он вступил в РКП(б). Работал в Киевском губернском комиссариате здравоохранения, дослужился до комиссара. Возглавлял местное отделение Красного Креста, руководил борьбой с эпидемией тифа в губернии, был заместителем председателя Комиссии помощи голодающим.

В 1923 году Баткиса пригласили на работу в Москву на только что созданную кафедру социальной гигиены 2-го Медицинского института. Позднее он перешел на такую же кафедру в 1-й мед. В столице существовал еще и Государственный институт социальной гигиены, управлял которым товарищ Мольков. Он и предложил Баткису занять должность ведущего сотрудника Кабинета сексологии – такого в то время не существовало ни в одной стране мира.

Вскоре молодого ученого направили в командировку в Австрию и Германию – для изучения организации здравоохранения там. С немецким языком у Баткиса, разговаривающего на идише, проблем не возникло. Из Берлина он писал матери: «Моя дорогая мамочка! Я в Берлине уже две недели. За это время успел быть в Дрездене около недели. Насмотрелся великих прелестей в магазинах и знаменитой картинной галерее. Поклонялся Сикстинской мадонне Рафаэля. Теперь вот уже два-три дня, как я вернулся и снова работаю. Здесь в Берлине совсем другая обстановка, и я изменил характер работы. Я взялся за одну тему и кое-что пишу. Авось выйдет. Я думаю по возвращении обработать и, может, получится книжка. Это пока секрет».

Секрет остался тайной для жителей СССР на много десятилетий. Та самая книжка – брошюра на 24 страницы – была опубликована в Берлине на немецком языке в 1925 году. На русский она не была целиком переведена никогда, а отрывки из нее были опубликованы лишь в XXI веке. Название брошюры объясняет ее судьбу. «Сексуальная революция в России». Так в принципе родился этот глобальный термин.

По возвращении из командировки Баткис опубликовал статью-отчет в журнале «Сексуальная гигиена». Да, в то время существовал журнал с таким названием! Вот что он писал: «Сексуальная проблема на Западе – одна из самых актуальных общественных проблем, ей уделяется большое внимание всеми общественно-политическими группами и партийной прессой». Как утверждалось в статье, Австрия и Германия «являются примером чудовищных противоречий между существующим законодательством, моралью и жизнью в вопросах брака, семьи, материнства и полового воспитания»: «Смешными должны казаться попытки архаического законодательства сдержать напор новой жизни в условиях жесткой безработицы и женского пролетариата. То, что проведено в Советском Союзе, является недостижимым идеалом для многих деятелей сексуальной реформы. Как ни странно звучит, но, по всеобщему признанию, в вопросах сексуальной реформы – с нашего востока свет».

И это было правдой. Проведенные большевиками реформы семейного законодательства не имели аналогов на Западе. Гражданские браки, уравнивание в правах сожительства и официально заключенного брака, равноправие детей, рожденных в браке и вне его, законодательно закрепленная охрана материнства, право на развод, система алиментов, легализация абортов и отмена уголовного преследования за гомосексуализм. Это действительно была настоящая революция.

***

В Берлине Баткис встретил единомышленников – руководителей Всемирной лиги сексуальных реформ. Именно в серии книг, издаваемых этой организацией, и была опубликована его брошюра. В «Золотом теленке» Ильфа и Петрова есть следующий диалог Паниковского и Остапа Бендера:

– Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.

– Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут.

Шутки шутками, а Всемирная лига сексуальных реформ существовала. Основал ее в 1921 году директор Института социальных наук в Берлине Магнус Хиршфельд. Советский Союз в ней представляли Паше-Озерский из Киева, Бернштейн из Ленинграда и Баткис из Москвы. Впрочем, членом лиги мог стать любой желающий. Размер членского взноса каждый устанавливал для себя сам, но он не мог быть ниже эквивалента пяти английских шиллингов в год, по курсу того времени – примерно рубль. Английская валюта была избрана как самая популярная и стабильная. Еще за девять шиллингов в год можно было выписывать официальный журнал лиги «Сексуальная реформа».

Брак, права матери, контроль над рождаемостью, венерические заболевания, уголовное право, проституция, гомосексуализм, половое просвещение. Реформы предлагались во всех сферах жизни, связанных с человеческой сексуальностью. Один из руководителей лиги даже активно призывал к реформе мужской одежды, убеждая, что мужчина не обязан носить черный брючный костюм и белую рубашку: одежда может быть цветной и разнообразной.

В национальных структурах лиги состояло около 190 тысяч человек. Конгрессы лиги проходили в Копенгагене, Лондоне и Вене. На лондонском конгрессе выступал Бернард Шоу, с руководством лиги вел переписку Альберт Эйнштейн. На копенгагенском конгрессе Баткис выступил с докладом «Половая реформа в Советском Союзе». На следующем, лондонском, прочел доклад «Проблема проституции в СССР».

В Союзе тексты обоих докладов не публиковались, зато доклад о проституции на русском языке был напечатан небольшим тиражом в Лондоне – специально для сотрудников посольства СССР. Лондонский конгресс приветствовала главная советская феминистка Александра Коллонтай. В программу конгресса входил документальный фильм об официальных абортах в Советском Союзе. В кулуарах Баткис уговаривал зарубежных коллег назначить местом следующей встречи Москву. «У нас низкие цены на гостиницы», – говорил он. Коллеги кивали, а за спиной говорили: «А еще у вас Сталин».

В Москве съезд проводить не стали. Хотели провести в США, но там случилась Великая депрессия. Последний съезд состоялся в Брно в 1932 году. Григорий Баткис на нем не присутствовал. Тогда же решил не возвращаться в Германию директор Института социальных наук Хиршфельд: гей, еврей, борец за сексуальную свободу – фашисты его ненавидели. Почти сразу после прихода Гитлера к власти в 1933 году Институт социальных наук был разгромлен, его библиотека и картотека, десятки тысяч томов и анкет – сожжены. По Берлину ходили слухи, что в уничтоженных бумагах мог быть компромат на высокопоставленных представителей новой власти. В 1934 году умер Хиршфельд, в 1935-м – официально распущена Всемирная лига сексуальных реформ.

В СССР сексологию придушили без шума: никаких костров с книгами. Баткису пришлось заниматься уже не сексологией, а социальной гигиеной, но потом и социальная гигиена была признана «буржуазной наукой». В 1941 году кафедры социальной гигиены были переименованы в кафедры организации здравоохранения. Переименован был и учебник для студентов медвузов, написанный Баткисом. В 1940 году он назывался «Социальная гигиена», в 1948 году – «Организация здравоохранения».

Можно считать, что в профессиональном плане судьба Баткиса сложилась неплохо. Член-корреспондент АМН СССР, председатель Центральной санитарно-статистической комиссии Минздрава, член президиума Всесоюзного гигиенического общества, соредактор второго издания Большой медицинской энциклопедии. Но кто знает, что чувствует сексолог, когда ему мешают заниматься его учением? Баткис до конца жизни боролся за восстановление своей любимой «буржуазной» науки в правах.

Баткис скончался в 1960 году. В 1969 году профессор Лекарев переиздал написанный в соавторстве с ним учебник «Теория и организация советского здравоохранения» под реабилитированным названием «Социальная гигиена и организация здравоохранения». Пока советские студенты штудировали этот учебник, их ровесники в Сорбонне, Оксфорде и Гарварде зачитывались книгой Вильгельма Райха «Сексуальная революция». Райх был членом Всемирной лиги сексуальных реформ, а в его книге есть ссылка на брошюру Баткиса 1925 года.

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